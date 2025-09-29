Европа с огромни загуби поради екологични проблеми

Екологичната ситуация в Европа се влошава бързо, засягайки сигурността и икономиката и вече е довела до загуба от 162 млрд. EUR между 2021 и 2023 г., се посочва в доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).

„Европа е континентът с най-бързи темпове на глобално затопляне в света, а европейският климат се променя с тревожна скорост, заплашвайки сигурността, общественото здраве, екосистемите, инфраструктурата и икономиката.“ „Екстремни метеорологични и климатични събития причиниха икономически загуби в Европейския съюз от приблизително 738 млрд. EUR от 1980 до 2023 г., като само от 2021 до 2023 г. са загубени над 162 млрд. EUR“, се посочва в доклада.

Авторите на изследването също така отбелязват, че загубите за периода 2020 до 2023 г. са 2,5 пъти по-високи, отколкото за цялото предходно десетилетие. Например в Словения наводненията през 2023 г. доведоха до 16% спад на БВП. Според Европейската централна банка 72% от европейските производители на стоки и услуги зависят от използването на природни ресурси. Вестник „Financial Times“ цитира изпълнителния директор на ЕАОС, който казва, че изменението на климата представлява сериозна заплаха за „конкурентоспособността, просперитета, сигурността и качеството на живот в Европа“. Според доклада биоразнообразието намалява в сухоземните и водните екосистеми на Европа поради производството и потреблението. До 70% от почвите са деградирали, а 62% от водните басейни на континента са в лошо екологично състояние. Освен това, според доклада, повечето от целите на ЕС за смекчаване на изменението на климата до 2030 г. няма да бъдат постигнати.

Изследователите смятат, че значително намаляване на емисиите на парникови газове през следващите години е необходимо за стабилизиране на глобалната екологична ситуация. Те отбелязват, че до 2100 г. балансът между емисиите на парникови газове и тяхното абсорбиране от атмосферата трябва да бъде нула. По-рано беше съобщено, че средното наблюдавано глобално затопляне за периода 2014-2023 г. е 1,19 градуса по Целзий, причинено от човешка дейност. Темпът на ускоряване на затоплянето през последното десетилетие е безпрецедентен, достигайки 0,26 градуса по Целзий от 2014 до 2023 г. Учените посочват като причини за това продължаващите високи нива на емисии на парникови газове и намаляването на аерозолното охлаждане.