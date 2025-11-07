ООН също прибегна до масови съкращения

Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) съкрати персонала си с 30% през 2025 г. поради недостиг на финансиране. Тези мерки засягат близо 5000 служители, заяви Върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди в реч пред Третия комитет на Общото събрание на ВКБООН. Пресслужбата на ВКБООН публикува текста на речта му.

Гранди определи настоящите съкращения на финансирането за ВКБООН и „хуманитарния сектор като цяло“ като „рязки и внезапни“.

„Намалихме броя на служителите си с 30%, което засегна близо 5000 колеги, и активно намалихме разходите“, отбеляза Върховният комисар на ООН. „Намалихме оперативните си дейности по целия свят, консолидирайки или намалявайки присъствието си на 185 места.“

ВКБООН направи „всичко възможно“, за да компенсира тези съкращения с вътрешни ресурси, подчерта Гранди, за да „минимизира въздействието върху бежанците и приемащите страни“.

„Прогнозираме, че до края на годината ще имаме 1,3 млрд. USD, или 25%, по-малко налични средства, отколкото през 2024 г., и това ще бъде срив на нецелеви вноски“, каза ръководителят на ВКБООН.

„Прогнозираме също, че тази година ще получим по-малко от 4 млрд. USD от бюджет от 10,6 млрд. USD. Последният път, когато получихме по-малко от 4 млрд. USD, беше през 2015 г., когато броят на насилствено разселените лица беше наполовина на „сегашния“, заяви върховният комисар.

Той подчерта, че тези съкращения „ще затруднят спасяването на човешки живот“ и изпълняват мандата на ВКБООН. Затова Гранди призова „всички, които могат да помогнат“, да подкрепят ВКБООН в преодоляването на трудната финансова ситуация до края на тази година и да поемат „ранни, гъвкави ангажименти“ за финансиране на дейностите на агенцията до 2026 г.