Турция пуска 5G през април 2026 година

Днес в Турция се провежда търг за пускането на 5G мрежа. Внедряването на технологията за мобилни мрежи от следващо поколение трябва да е налична за големите градове през април 2026 г.

Търгът обхваща разпределението на 5G честоти, както и удължаването на съществуващите права за ползване на мрежата за предишни поколения мобилни мрежи до края на 2042 г.

И трите основни телекомуникационни оператора – контролираните от правителството Türk Telekom и Turkcell, и турското звено на Vodafone – потвърдиха участието си. Общата базова такса за разрешение за всички 5G честоти е определена на 2,13 млрд. USD (без ДДС). Търгът предлага три честотни блока в честотната лента 700 MHz и осем блока в честотната лента 3,5 GHz.

Телекомуникационните оператори не разкриха инвестиционни прогнози преди търга. Анализаторите очакват преходът към 5G да изисква многогодишни инвестиции на стойност милиарди долари, като времето и мащабът на тези разходи ще бъдат следени отблизо от инвеститорите, пише Daily Sabah.

Нивата на задлъжнялост и коефициентите на ливъридж на телекомуникационните компании ще бъдат следени отблизо от инвеститорите. „Инвеститорският сегмент, чрез предпазлива позиция към рисковите фактори, които считаме за естествени, може да доведе до натиск върху представянето на акциите в краткосрочен план", предупреждават запознати.

Акциите на телекомуникационните компании се представиха по-слабо от пазара по време на предишния търг за радиочестотен спектър през 2015 г. „Начинът, по който се развива процесът през първата половина на 2026 г., и начинът, по който компаниите комуникират, може да положат основите за промяна в описания от нас сценарий“, отбелязаха от една от компаниите.

Предишният търг за радиочестотен спектър, проведен през 2015 г., упълномощи трите оператора да предлагат 4.5G (IMT-Advanced) услуги за около 15 години, на обща цена от 4 млрд. EUR (с включително ДДС).

Като част от търга днес, лицензите за мрежите GSM (2G), IMT-2000/UMTS (3G) и 4.5G, чийто срок трябваше да изтече през април 2029 г., ще бъдат удължени до края на 2042 г. Операторите ще продължат да плащат 5% от годишните си приходи от тези услуги в хазната.

Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви на 15 октомври, че първият 5G сигнал ще бъде предаден на 1 април 2026 г., след което ще последва постепенно национално внедряване, като приоритет ще бъдат гъсто населените градове. Той каза, че национално покритие може да бъде постигнато за малко повече от година.

Според Уралоглу в Турция има приблизително 85 милиона мобилни абонати, като 22 милиона мобилни телефона са съвместими с 5G. „Тези, които използват 2G, ще трябва да сменят както телефоните, така и SIM картите си“, отбеляза той.

Уралоглу заяви, че изискването за местно съдържание за инфраструктурно оборудване в търга за 4.5G е определено на 45%, като процентът, който според него вече е достигнал 52%. Търгът за 5G ще повиши този праг до 60%. Близо 30% от използваните продукти трябва да запазят правата върху интелектуална собственост в Турция.

Министърът заяви, че 3G мрежата ще бъде постепенно затворена, като 4.5G също ще стане излишна, след като 5G бъде напълно внедрена. „След като 5G заработи напълно, 4.5G вече няма да е необходима“, каза Уралоглу. „Но 2G вероятно ще продължи да съществува за основни гласови и текстови услуги".