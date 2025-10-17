Новини
Газоемките предприятия напускат Европа

Газоемките предприятия напускат Европа

17 Октомври, 2025 20:33 1 007 14

Промишленото производство в еврозоната през юли тази година е било с 1,2% под нивата от 2021 година

Милена Богданова

Газоемките предприятия напускат Европа и отварят врати на други континенти, докато самата Европа е изправена пред проблеми с пълненето на газохранилищата си за зимата.

„Обективно газоемките предприятия, напускат Европа и изграждат нови производствени мощности на напълно различни континенти, в различни страни. Виждаме проблемите, пред които е изправена Европа в момента с изпомпването на газ в подземните хранилища за предстоящата зима“, каза изпълнителният директор на „Газпром“ Алексей Милер в интервю за телевизионния канал „Россия-24“

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че отказът на Европейския съюз да разчита на руските енергийни ресурси е довел до спад в европейската промишленост, покачване на цените и намаляване на конкурентоспособността на европейските стоки. Според Евростат, промишленото производство в еврозоната през юли тази година е било с 1,2% под нивата от 2021 г.

Производствените индустрии на Германия преживяха сериозен спад през август 2025 г.; последният път, когато се наблюдаваше сравнима динамика. беше през март 2022 г., според данни на Федералната статистическа служба на страната.


  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Чужденците фирми напускат България заради повишените разходи в еврозоната.

    20:35 17.10.2025

  • 2 Помак

    21 1 Отговор
    Европа заложи на зеленото и жандарите и загуби фабрики генерирали трилиони бягат от тук

    20:35 17.10.2025

  • 3 Стенли

    24 1 Отговор
    Те Европа ще я напуснат всички предприятия с такива управници начело на този ЕС нищо добро не ни очаква

    Коментиран от #6

    20:36 17.10.2025

  • 4 Един

    18 1 Отговор
    Санкцийките работят а?!
    То да бяха само газоемките - ВСИЧКИ НАПУСКАТ ЕВРО-ФАШИСТКИЯ СЪЮЗ!

    ЕС е мъртвец - а ние ще влизаме в тоя клуб на кредитни милионери?!

    20:42 17.10.2025

  • 5 Гориил

    10 1 Отговор
    Принуждава на България да се откаже от транзита.

    20:43 17.10.2025

  • 6 плевен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Това което пишеш е вярно, но не е достатъчно. Стигни до изводите. Трябва ли да стоим в този селски клозет?

    20:46 17.10.2025

  • 7 Анализатор

    1 13 Отговор
    Това са мечтите на фашисткото джудже. С тях ляга и с тях става. Това се втълпява и на копейките в Европа. Но реалността е друга!
    пРоссия е изолирана от цивилизования свят, икономиката и боксува и постепенно се превръща в суровинен придатък на Китай, а прускините, все по трудно набират клиентела.

    Коментиран от #8

    20:49 17.10.2025

  • 8 Дейвид Ървинг

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Анализатор":

    Ало-у, евробройлерът: това са статистикии факти, които всеки може да провери. Рубриката "кой не скача е червен" я закриха!

    20:55 17.10.2025

  • 9 Евроатлантик

    6 0 Отговор
    Урсула каза,че няма проблем.

    21:04 17.10.2025

  • 10 Разхлабления

    7 0 Отговор
    По всичко личи,че санйциите работят.С ядрено оръжие да бяха ударили руснаците,нямаше да нанесът такива катафрофални щети на еврейския съюз като санкцитте срещу русия.Интересо на кой пакет от самкционирането ще настъпи голодомора в каквото е оцеляло от брюкселската империя на злото.

    21:21 17.10.2025

  • 11 Хохo Бохо

    7 0 Отговор
    Ама как така? Нали преди 2 дена писахте, че Германия вече е основният доставчик на газ за Европа? За някви терминали за втечнен газ писахте. За цветя и рози пък сега напускали. Ма тези газоемките са гръбнака на икономиката МАЙ

    21:23 17.10.2025

  • 13 Марда

    1 0 Отговор
    Европа потъва в зеленина... Всичко ще е марули и краставици!

    21:47 17.10.2025

  • 14 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Българете ще се радват на 24%ДДС от 1 януари,което няма да е нищо в сравнение с 50%ното поевтиняване на всичко ,за което се сетят.

    21:49 17.10.2025