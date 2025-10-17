Газоемките предприятия напускат Европа и отварят врати на други континенти, докато самата Европа е изправена пред проблеми с пълненето на газохранилищата си за зимата.
„Обективно газоемките предприятия, напускат Европа и изграждат нови производствени мощности на напълно различни континенти, в различни страни. Виждаме проблемите, пред които е изправена Европа в момента с изпомпването на газ в подземните хранилища за предстоящата зима“, каза изпълнителният директор на „Газпром“ Алексей Милер в интервю за телевизионния канал „Россия-24“
По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че отказът на Европейския съюз да разчита на руските енергийни ресурси е довел до спад в европейската промишленост, покачване на цените и намаляване на конкурентоспособността на европейските стоки. Според Евростат, промишленото производство в еврозоната през юли тази година е било с 1,2% под нивата от 2021 г.
Производствените индустрии на Германия преживяха сериозен спад през август 2025 г.; последният път, когато се наблюдаваше сравнима динамика. беше през март 2022 г., според данни на Федералната статистическа служба на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:35 17.10.2025
2 Помак
20:35 17.10.2025
3 Стенли
Коментиран от #6
20:36 17.10.2025
4 Един
То да бяха само газоемките - ВСИЧКИ НАПУСКАТ ЕВРО-ФАШИСТКИЯ СЪЮЗ!
ЕС е мъртвец - а ние ще влизаме в тоя клуб на кредитни милионери?!
20:42 17.10.2025
5 Гориил
20:43 17.10.2025
6 плевен
До коментар #3 от "Стенли":Това което пишеш е вярно, но не е достатъчно. Стигни до изводите. Трябва ли да стоим в този селски клозет?
20:46 17.10.2025
7 Анализатор
пРоссия е изолирана от цивилизования свят, икономиката и боксува и постепенно се превръща в суровинен придатък на Китай, а прускините, все по трудно набират клиентела.
Коментиран от #8
20:49 17.10.2025
8 Дейвид Ървинг
До коментар #7 от "Анализатор":Ало-у, евробройлерът: това са статистикии факти, които всеки може да провери. Рубриката "кой не скача е червен" я закриха!
20:55 17.10.2025
9 Евроатлантик
21:04 17.10.2025
10 Разхлабления
21:21 17.10.2025
11 Хохo Бохо
21:23 17.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Марда
21:47 17.10.2025
14 Сатана Z
21:49 17.10.2025