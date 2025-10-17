Газоемките предприятия напускат Европа и отварят врати на други континенти, докато самата Европа е изправена пред проблеми с пълненето на газохранилищата си за зимата.

„Обективно газоемките предприятия, напускат Европа и изграждат нови производствени мощности на напълно различни континенти, в различни страни. Виждаме проблемите, пред които е изправена Европа в момента с изпомпването на газ в подземните хранилища за предстоящата зима“, каза изпълнителният директор на „Газпром“ Алексей Милер в интервю за телевизионния канал „Россия-24“

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че отказът на Европейския съюз да разчита на руските енергийни ресурси е довел до спад в европейската промишленост, покачване на цените и намаляване на конкурентоспособността на европейските стоки. Според Евростат, промишленото производство в еврозоната през юли тази година е било с 1,2% под нивата от 2021 г.

Производствените индустрии на Германия преживяха сериозен спад през август 2025 г.; последният път, когато се наблюдаваше сравнима динамика. беше през март 2022 г., според данни на Федералната статистическа служба на страната.