Най-известните криптовалути поевтиняват

Цената на водещата криптовалута по пазарна капитализация - Bitcoin, е намаляла с близо 5%, според данни на Binance. В края на европейската търговия той се търгуваше срещу 106 021 000 USD, а в последните минути спадна до 105 188 000 USD (-4,83%).

Според Coinmarketcap, общата пазарна капитализация на криптовалутите към 17 октомври е била 3,58 трлн. USD. Bitcoin представлява 2,109 трлн. USD (58,9%), докато Ethereum представлява 456 055 млрд. USD (12,8%).

Според данни на Coinglass, глобалните крипто борси са ликвидирали позиции на повече от 293 000 търговци на стойност 1,22 млрд. USD през последните 24 часа. Приблизително 911,62 млн. USD са били дълги позиции, докато 307,6 млн. USD са били къси позиции. От тази обща сума, Bitcoin представлява приблизително 463,8 млн. USD, от които приблизително 336,33 млн. USD се дължат на дълги позиции, а 127,47 млн. USD - на къси позиции. Най-голямата поръчка за ликвидация през последните 24 часа е подадена към Hyperliquid – ETH-USD на стойност 20,42 млн. USD.

Цената на втората по големина криптовалута по пазарна капитализация Ethereum (ETH), е намаляла с близо 8%, според данни на Binance.

В края на европейската търговия цената на Ethereum е намаляла с 5,14%, падайки до 3784 USD. Последва спад до 3755 USD (-6,24%).

Настоящият исторически връх на Ethereum беше достигнат на 24 август 2025 г., когато цената на криптовалутата се повиши до 4956,78 USD.

