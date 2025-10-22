Новини
Бизнес »
Япония унищожава 460 000 пилета поради птичи грип

Япония унищожава 460 000 пилета поради птичи грип

22 Октомври, 2025 11:11 438 1

  • япония-
  • птичи грип-
  • птици-
  • унищожаване

Близо 8% от всички кокошки носачки в префектура Хокайдо подлежат на унищожаване

Япония унищожава 460 000 пилета поради птичи грип - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Правителството на префектура Хокайдо в Северна Япония нареди унищожаването на близо 460 000 кокошки носачки, след като потвърди огнище на птичи грип в една ферма за първи път този сезон, съобщи NHK.

В доклада се отбелязва, че са открити смъртни случаи на птици във ферма в град Шираой в южната префектура. Анализът показа, че птиците са били заразени с птичи грип, след което властите решиха да унищожат приблизително 459 000 птици, за да предотвратят разпространението на болестта. Около 120 души са били наети за унищожаването. Властите очакват процесът да завърши до 30 октомври, като са необходими допълнителни три дни за дезинфекция на птицефермата, където е открит грипът. Освен това властите забраниха износа на пилета и яйца от още четири ферми в радиус от 10 километра от огнището.

Близо 8% от всички кокошки носачки в префектурата подлежат на унищожаване. На спешна среща относно мерките за реагиране при заболяването, губернаторът на префектура Хокайдо Наомичи Сузуки поиска от администрацията да разпространи информация, че пилешкото месо и яйцата, които вече са в обращение, са безопасни. Той също така призова за създаването на ясна система за предотвратяване на разпространението на болестта.

Птичият грип е открит за първи път в префектура Хокайдо през 2016 г., а случаите се потвърждават ежегодно от 2022 г. насам. По време на огнището през 2023 г. над 20% от всички кокошки носачки в префектурата са били унищожени, което е довело до недостиг на яйца и рязко покачване на цените.

Птичият грип е инфекциозно заболяване, причинено от щамове на грипния вирус А. Болестта е широко разпространена в световен мащаб; Много видове диви птици лесно понасят инфекцията, но някои, включително домашните птици, развиват болестта и могат да бъдат предадени на хората.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лошо

    0 0 Отговор
    Да чакаме ли промоции тук?

    11:14 22.10.2025