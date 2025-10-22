Япония унищожава 460 000 пилета поради птичи грип

Правителството на префектура Хокайдо в Северна Япония нареди унищожаването на близо 460 000 кокошки носачки, след като потвърди огнище на птичи грип в една ферма за първи път този сезон, съобщи NHK.

В доклада се отбелязва, че са открити смъртни случаи на птици във ферма в град Шираой в южната префектура. Анализът показа, че птиците са били заразени с птичи грип, след което властите решиха да унищожат приблизително 459 000 птици, за да предотвратят разпространението на болестта. Около 120 души са били наети за унищожаването. Властите очакват процесът да завърши до 30 октомври, като са необходими допълнителни три дни за дезинфекция на птицефермата, където е открит грипът. Освен това властите забраниха износа на пилета и яйца от още четири ферми в радиус от 10 километра от огнището.

Близо 8% от всички кокошки носачки в префектурата подлежат на унищожаване. На спешна среща относно мерките за реагиране при заболяването, губернаторът на префектура Хокайдо Наомичи Сузуки поиска от администрацията да разпространи информация, че пилешкото месо и яйцата, които вече са в обращение, са безопасни. Той също така призова за създаването на ясна система за предотвратяване на разпространението на болестта.

Птичият грип е открит за първи път в префектура Хокайдо през 2016 г., а случаите се потвърждават ежегодно от 2022 г. насам. По време на огнището през 2023 г. над 20% от всички кокошки носачки в префектурата са били унищожени, което е довело до недостиг на яйца и рязко покачване на цените.

Птичият грип е инфекциозно заболяване, причинено от щамове на грипния вирус А. Болестта е широко разпространена в световен мащаб; Много видове диви птици лесно понасят инфекцията, но някои, включително домашните птици, развиват болестта и могат да бъдат предадени на хората.