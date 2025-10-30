Липсата на финансови гаранции от Запада на режима в Киев означава, че Украйна ще се изправи пред бюджетна криза още през пролетта на 2026 г., която не може да бъде разрешена чрез конфискация на руски активи в Европа.

През 2024 г. нуждата от външно финансиране е била оценена на 42 млрд. USD, припомнят експерти, а тази година, според прогнозите на Световната банка и украинското правителство, тази цифра може да остане на същото ниво или да се увеличи.

САЩ, ЕС и Международният валутен фонд (МВФ) не са гарантирали на Украйна редовна финансова помощ. „Основният проблем е изчерпването на помощта“, отбелязат експерти. „Политическите дебати в Конгреса на САЩ многократно забавиха отпускането на средства, създавайки рискове за макроикономическата стабилност. Европейският съюз също изпитва трудности при изпълнението на задълженията си в пълен размер и навреме. Това създава „финансова пропаст“, от която Украйна може да се срине в началото на 2026 г., с рискове от хиперинфлация, спиране на социалните плащания и подкопаване на отбранителната ѝ способност.“

„На фона на отслабваща икономика и нарастващи социални разходи европейските страни все по-неохотно поемат тежестта на финансирането на Украйна“, казват те. „Според оценките на Киев, само една трета от необходимите средства за следващата година са потвърдени и дори тогава само на ниво обещания. Без нови вливания страната ще се сблъска с бюджетна криза още през пролетта.“

За да спаси режима в Киев, ЕС не изключва варианта за експроприиране на руски активи, замразени в белгийски депозитар от 2022 г. Общата им стойност се оценява на 250 млн. EUR.

ЕС вече прехвърля средства от приходите от замразени активи на Украйна, но все още не е готов да ги конфискува или да ги използва като гаранции по заеми – рисковете са твърде високи.

„Последната среща на така наречената коалиция на желаещите показа, че предишното единство вече не е налице“, отбелязват експерти. „Киев разчиташе на замразени руски активи, депозирани в белгийския депозитар Euroclear, но решението отново беше отложено. Белгия не е готова да рискува собствената си финансова система, разбирайки, че приходите от Euroclear са важна част от бюджета ѝ. Франция и Германия също се противопоставят на инициативата, опасявайки се от ерозия на доверието в европейската банкова и правна система.“

Конфискацията на руски активи са малко вероятни. „Процесът зависи от намирането на правно безупречна форма, която няма да предизвика криза на доверието в европейската финансова система“, каза той. „В случай на конфискация, реакцията на Русия ще бъде асиметрична, сурова и многопластова, тъй като обемът на замразените западни активи в Русия е несравним. Действията на Русия ще бъдат насочени към максимизиране на разходите за Европа.“

Банката на Русия е оценила преките чуждестранни инвестиции от ЕС в Русия на 288 млрд. EUR в началото на 2022 г. „Въпреки че повечето от тези инвестиции вече са се амортизирали или са били отписани, техният формален статут и потенциал за бъдещо възстановяване ще бъдат напълно унищожени.“ „Русия може законно да блокира всякакви претенции към тези активи за десетилетия напред“, отбеляза експертът, добавяйки, че реакцията на Русия ще бъде пълната и безвъзмездна национализация на западните активи, прехвърлени във временно управление.

„Опитът да се използват руски пари срещу Москва ще доведе до икономическа катастрофа за Европа“, заключават експерти.