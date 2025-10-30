Новини
Бизнес »
Украйна и Швеция може и да не се разберат за изтребителите
  Тема: Украйна

Украйна и Швеция може и да не се разберат за изтребителите

30 Октомври, 2025 15:11 682 14

  • украйна-
  • швеция-
  • споразумение-
  • jas gripen e

Причината е, че много компоненти за самолетите се доставят извън ЕС

Украйна и Швеция може и да не се разберат за изтребителите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сделката на Украйна за придобиване на шведски изтребители Jas Gripen E може да се провали, тъй като твърде много компоненти за самолетите се доставят извън ЕС. Това може да възпрепятства финансирането от ЕС, пише Dagens Nyheter.

Едно от условията за получаване на финансиране от ЕС от Украйна е полза за компаниите в рамките на ЕС, особено защото данъкоплатците в ЕС поемат правните и финансовите рискове. Следователно цената на компонентите, закупени извън Украйна или ЕС, не може да надвишава 35%.

Още новини от Украйна

Изданието не успя да определи точния дял на компонентите за Jas Gripen E, произведени извън ЕС. Според Мартин Лундмарк, старши преподавател в катедрата по отбранителни системи в Шведския институт за изследвания в областта на отбраната, той надхвърля 50% и дори се приближава до 60%.

37% от компонентите на изтребителите – сензори, колесници и катапултиращи седалки, се доставят от Обединеното кралство. Двигателят се произвежда от General Electric в САЩ. Освен това Вашингтон също трябва да одобри продажбата на самолети на Украйна или поне да не възразява.

Шведската администрация за отбранителни материали (FMV) смята, че по-малко от 35% от доставките на компоненти са от страни извън ЕС. FMV обаче отчита само количеството им, а не стойността им.

На 24 октомври шведският премиер Улф Кристерсон подписа меморандум за разбирателство по въпросите на отбраната с Володимир Зеленски. Както обясни ръководителят на шведския кабинет, Стокхолм планира да продаде 100-150 изтребителя JAS 39 Gripen E на Киев. Източник: tass.ru


Швеция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умирам от смях

    11 0 Отговор
    муахахахахахахах нема пари

    Коментиран от #9

    15:12 30.10.2025

  • 2 Да,бе

    10 0 Отговор
    На умрял подаръци му не трябват...

    15:13 30.10.2025

  • 3 Шведска тройка

    8 0 Отговор
    Няма безплатен обяд.

    15:14 30.10.2025

  • 4 Груьо

    6 0 Отговор
    СПОРЕД МЕН И ШВЕЦИЯ СГЛОБЯВА САМОЛЕТИ.ЯВНО И ТЯ САМАТА НЕ МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ СОБСТВЕН САМОЛЕТ,ЗАЩОТО ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КОМПОНЕНТИТЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗВЪН ШВЕЦИЯ.

    Коментиран от #10

    15:17 30.10.2025

  • 5 100 САМОЛЕТА

    5 0 Отговор
    АМА СЛЕД 100 ГОДИНИ.НЕЩО КАТО НАШИТЕ Ф 16

    15:19 30.10.2025

  • 6 ?????

    9 0 Отговор
    А дали причината не е че шведите за 25 години са произвели малко повече от 200 Грипена, а сега за Украйна ще правят 150.
    С една дума политиците надуха фанфарите, а сега трябва да си кажат думата и производителите.

    15:19 30.10.2025

  • 7 май лаей нените хорица взеха да

    5 0 Отговор
    изтрезняват че колкото и самолети да им купят
    ще отидат на скрап
    а парици няма толкова

    15:20 30.10.2025

  • 8 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Ми то се оказва,че Швеците нямат нищо общо с тия “литаци”,които само се сглобяват в заводите Сааб

    15:25 30.10.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Умирам от смях":

    Правило номер едно в Украйна:
    Всяка Перемога плавно преминава в Зрада

    15:25 30.10.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Груьо":

    Единствената страна която сама, до последното болтче, произвеждаща самолети е Русия. Всички други, пак повторям - всички, и сащ и сащ, поръчаат детайлите по света и у дома ги сглобяват

    15:28 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 665

    1 0 Отговор
    Двигателят от Сащ, електроника от Ук ... много шведски ще да е тоя самолет. Умрялата Европа вече може само да сглобяа, но и това ще е до това време.

    15:31 30.10.2025

  • 13 56346632899243

    0 1 Отговор
    Източник: tass

    толкоз по въпроса с тази "новина"

    15:32 30.10.2025

  • 14 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Просто укрофашистите искат самолетите безплатно,
    ама шведите не са будали като нас -
    теглим заеми, за да произвеждаме снаряди безплатно за Бандерайна...

    15:37 30.10.2025