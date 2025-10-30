Украйна и Швеция може и да не се разберат за изтребителите

Сделката на Украйна за придобиване на шведски изтребители Jas Gripen E може да се провали, тъй като твърде много компоненти за самолетите се доставят извън ЕС. Това може да възпрепятства финансирането от ЕС, пише Dagens Nyheter.
Едно от условията за получаване на финансиране от ЕС от Украйна е полза за компаниите в рамките на ЕС, особено защото данъкоплатците в ЕС поемат правните и финансовите рискове. Следователно цената на компонентите, закупени извън Украйна или ЕС, не може да надвишава 35%.
Изданието не успя да определи точния дял на компонентите за Jas Gripen E, произведени извън ЕС. Според Мартин Лундмарк, старши преподавател в катедрата по отбранителни системи в Шведския институт за изследвания в областта на отбраната, той надхвърля 50% и дори се приближава до 60%.
37% от компонентите на изтребителите – сензори, колесници и катапултиращи седалки, се доставят от Обединеното кралство. Двигателят се произвежда от General Electric в САЩ. Освен това Вашингтон също трябва да одобри продажбата на самолети на Украйна или поне да не възразява.
Шведската администрация за отбранителни материали (FMV) смята, че по-малко от 35% от доставките на компоненти са от страни извън ЕС. FMV обаче отчита само количеството им, а не стойността им.
На 24 октомври шведският премиер Улф Кристерсон подписа меморандум за разбирателство по въпросите на отбраната с Володимир Зеленски. Както обясни ръководителят на шведския кабинет, Стокхолм планира да продаде 100-150 изтребителя JAS 39 Gripen E на Киев. Източник: tass.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умирам от смях
Коментиран от #9
15:12 30.10.2025
2 Да,бе
15:13 30.10.2025
3 Шведска тройка
15:14 30.10.2025
4 Груьо
Коментиран от #10
15:17 30.10.2025
5 100 САМОЛЕТА
15:19 30.10.2025
6 ?????
С една дума политиците надуха фанфарите, а сега трябва да си кажат думата и производителите.
15:19 30.10.2025
7 май лаей нените хорица взеха да
ще отидат на скрап
а парици няма толкова
15:20 30.10.2025
8 Сатана Z
15:25 30.10.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Умирам от смях":Правило номер едно в Украйна:
Всяка Перемога плавно преминава в Зрада
15:25 30.10.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Груьо":Единствената страна която сама, до последното болтче, произвеждаща самолети е Русия. Всички други, пак повторям - всички, и сащ и сащ, поръчаат детайлите по света и у дома ги сглобяват
15:28 30.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 665
15:31 30.10.2025
13 56346632899243
толкоз по въпроса с тази "новина"
15:32 30.10.2025
14 Бойкот на О.Л.Хлъц
ама шведите не са будали като нас -
теглим заеми, за да произвеждаме снаряди безплатно за Бандерайна...
15:37 30.10.2025