Стартъпи за редкоземни магнити сключват сделка с администрацията на Тръмп

Две стартъп компании, имащи за цел да произвеждат редкоземни магнити, сключиха сделка за 1,4 млрд. USD с правителството на САЩ и частни инвеститори. Това е поредният знак, че администрацията на Тръмп се стреми да изгради вътрешна верига за доставки на редкоземни елементи, да осуети господството на Китай в сектора и е готова да плати големи суми за това, пише в свои материал Wall Street Journal.

Водена от Vulcan Elements, сделката включва заем от 620 млн. USD от Службата за стратегически капитал на Министерството на отбраната за изграждане и експлоатация на американско съоръжение за магнити, способно да произвежда 10 000 метрични тона магнити всяка година, съобщи компанията. Министерството на търговията допринася с 50 млн. USD, а частните инвеститори влагат още 550 млн. USD.

Редкоземните магнити са от съществено значение за изграждането на двигатели, необходими в центровете за данни с изкуствен интелект, електрическите превозни средства и потребителската електроника, както и в ракети, дронове, сателити, кораби, изтребители и други отбранителни системи. Китай отдавна доминира веригата за доставки - от добива до преработката.

В сделката участва и ReElement Technologies - компания, която работи за пречистване и рециклиране на редкоземни материали, което ще помогне за рециклирането на стари магнити и за стимулиране на местното производство. ReElement осигури 160 млн. USD от Службата за стратегически капитал и частни инвеститори.

В замяна на финансирането, базираната в Роли, Северна Каролина, Vulcan заяви, че Министерството на търговията ще получи 50 млн. USD от своя капитал.

Това е нов ход на администрацията да придобие дялово участие в частни компании, изграждащи технологии, на които президентът Тръмп е дал приоритет. През юли MP Materials - най-големият производител на редкоземни елементи в САЩ, обяви, че Министерството на отбраната е придобило 15% дял. През август администрацията придоби 10% дял в Intel. Последва сделка с производителите на чипове за изкуствен интелект Nvidia и Advanced Micro Devices за получаване на 15% дял от продажбите им за Китай.

Сделката бележи голям тласък за новосформираната Vulcan Elements, ръководена от бившия военноморски офицер Джон Маслин, която през март откри първото си търговско производствено съоръжение. Това лято компанията обяви набиране на рисков капитал от 65 млн. USD. Производството на магнити на стартъпа се радва на огромно търсене, откакто Китай за първи път въведе ограничения за износ на редкоземни елементи и критични минерали, от съществено значение за производството и отбраната на САЩ – и които е трудно или невъзможно да се доставят другаде.

Участието на ReElements в сделката показва важната роля, която рециклирането на редкоземни магнити, а не само добивът, ще играе в снабдяването на нови фабрики в САЩ.

Американските производители и контрагенти в отбраната се борят за алтернативи, а недостигът засили уязвимостта на зависимостта от Китай за критични минерали, откакто Пекин наложи строги ограничения за износ върху тях в края на миналата година, а през април последва и ограничения върху износа на редкоземни магнити. Впоследствие американските компании трябваше да поискат разрешение от Пекин и да докажат, че продуктите им не са използвани за отбрана.

През последните дни Китай отмени някои от ограниченията върху износа на редкоземни елементи. След търговски преговори с китайския лидер Си Дзинпин миналата седмица, Тръмп заяви, че враждебността относно редкоземните елементи „е уредена“.