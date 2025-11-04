Казахстан и САЩ ще транспортират петрол чрез Каспийския тръбопроводен консорциум

Министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов обсъди с Дъг Бургум, министър на вътрешните работи и председател на Съвета за енергийно господство на САЩ, изпълнението на съвместни проекти, както и осигуряването на стабилната работа на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК) като основен експортен маршрут. Това съобщи пресслужбата на казахстанското Министерство на енергетиката.
„Страните обсъдиха напредъка на големи съвместни проекти и плановете за по-нататъшно развитие на находищата. Особено внимание беше обърнато на въпросите, свързани с транспортирането на петрол, по-специално осигуряването на стабилната и надеждна работа на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) като основен експортен маршрут“, отбеляза пресслужбата след срещата, която се проведе в кулоарите на международния енергиен форум ADIPEC-2025 в ОАЕ.
Акенженов припомни, че американските компании са ключови партньори във водещи проекти в Казахстан, като Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.
„Проектите, които се реализират в Казахстан, са ключови активи в глобалните портфейли на нашите американски партньори.“ „Техният мащаб подчертава стратегическото значение на Казахстан за глобалната енергийна стабилност и е показател за успешно и взаимноизгодно сътрудничество“, цитира пресслужбата Акенженов.
През 2025 г. украинската страна многократно атакува съоръжения на КТК, използвайки безпилотни летателни апарати. Министерството на външните работи на Казахстан съобщи, че Астана е предала опасенията си относно тези атаки на Киев.
КТК е голяма международна нефтопроводна система, построена за доставка на петрол от Западен Казахстан (предимно от находищата Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) до терминали на Черно море близо до пристанището Новоросийск.
