Казахстан и САЩ ще транспортират петрол чрез Каспийския тръбопроводен консорциум

4 Ноември, 2025 17:11 419 6

Американските компании са ключови партньори във водещи проекти в деветата най-голяма държава в света

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов обсъди с Дъг Бургум, министър на вътрешните работи и председател на Съвета за енергийно господство на САЩ, изпълнението на съвместни проекти, както и осигуряването на стабилната работа на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК) като основен експортен маршрут. Това съобщи пресслужбата на казахстанското Министерство на енергетиката.

„Страните обсъдиха напредъка на големи съвместни проекти и плановете за по-нататъшно развитие на находищата. Особено внимание беше обърнато на въпросите, свързани с транспортирането на петрол, по-специално осигуряването на стабилната и надеждна работа на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) като основен експортен маршрут“, отбеляза пресслужбата след срещата, която се проведе в кулоарите на международния енергиен форум ADIPEC-2025 в ОАЕ.

Акенженов припомни, че американските компании са ключови партньори във водещи проекти в Казахстан, като Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

„Проектите, които се реализират в Казахстан, са ключови активи в глобалните портфейли на нашите американски партньори.“ „Техният мащаб подчертава стратегическото значение на Казахстан за глобалната енергийна стабилност и е показател за успешно и взаимноизгодно сътрудничество“, цитира пресслужбата Акенженов.

През 2025 г. украинската страна многократно атакува съоръжения на КТК, използвайки безпилотни летателни апарати. Министерството на външните работи на Казахстан съобщи, че Астана е предала опасенията си относно тези атаки на Киев.

КТК е голяма международна нефтопроводна система, построена за доставка на петрол от Западен Казахстан (предимно от находищата Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) до терминали на Черно море близо до пристанището Новоросийск.


Казахстан
  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Значи Зеленски бомбардира американски тръбопроводи от Казахстан?

    Коментиран от #4

    17:15 04.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    И сега Казахстан ще изнася нефтопродукти вповече от добива в Казахстан ❗😉❗

    17:16 04.11.2025

  • 3 456

    1 1 Отговор
    А Русия какво каза?🤭

    17:17 04.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Затова ТРЪМПИЧА го вика и го хока🤔❗

    17:17 04.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Цялото заглавие е: САЩ ЩЕ ТРАНСПОРТИРАТ РУСКИ ПЕТРОЛ ПРЕЗ КАЗАХСТАН

    17:18 04.11.2025

  • 6 ха ха ха ....

    0 0 Отговор
    Путин оня ден се разбра с Токаев , а сега краварите съвместно ще изнасят Руски петрол за балъците от Ес ??!!!

    17:27 04.11.2025