След оттеглянето на Gunvor от сделката, Лукойл може да продаде чуждестранните си активи на части, най-лесно на съществуващи партньори по проекта, смятат експерти. Те оценяват справедливата им стойност на приблизително 12 млрд. USD, но не изключват възможността, в случай на бърза сделка, активите да бъдат продадени със значителна отстъпка.

Сега ще бъде по-изгодно за Лукойл да продава активите си на едро и няма нужда да бърза със сделката, отбеляза Кирил Бахтин, ръководител на центъра за руски акции в BCS World of Investments, цитиран от аг. ТАСС. „В момента факторът на спешност е елиминиран: по същество е невъзможно да се завърши продажбата на който и да е актив на приемлива цена преди 21 ноември, особено като се има предвид желанието на купувача да се предпази от допълнителни рискове и във връзка с това да получи одобрение за покупка от Министерството на финансите на САЩ. Чуждестранните активи имат различна стойност и синергия за различните потенциални купувачи, така че продажбата на най-високата цена за Лукойл е въпрос на спешност. „Възможно е активите да се продадат на части“, каза той.

Според експерта, най-простият сценарий за изпълнение за Лукойл би бил продажбата на активи на настоящите му партньори в тези проекти.

„Мисля, че сделката сега може да се раздели на компоненти и (компанията ще) продаде активите поотделно“, съгласен е Станислав Митрахович, водещ експерт в Националния фонд за енергийна сигурност и научен сътрудник във Финансовия университет.

Междувременно, според Сергей Кауфман, анализатор във FG Finam, ако САЩ откажат да подновят лиценза на прекратяване на операциите с компанията след 21 ноември, рискът някои от активите на Лукойл да бъдат поставени под външно управление се увеличава.

Справедливата стойност на чуждестранните проекти на Лукойл Finam оценява активите на 12 млрд. USD. „Намирането на купувачи за всички активи наведнъж за много кратък период от време обаче може да бъде доста трудно, особено като се има предвид рискът Министерството на финансите на САЩ да блокира сделката отново.“ В такава ситуация, ако се намери купувач, отстъпката, според нас, вече може да бъде повече от 50%“, отбеляза той.

Активите представляват интерес за пазара, добави Кауфман. „Независимо от въздействието на санкциите, активите на руската петролна компания със сигурност са атрактивни цели за придобиване за много широк кръг купувачи: големи петролни и газови компании, петролни търговци, национални петролни и газови компании и инвестиционни фондове“, смята той.

Митрахович не изключва, че компанията ще трябва да се съгласи на допълнителни отстъпки. „Има отстъпка, да, мисля, че ще трябва да предложим допълнителна“, отбеляза той.

На свой ред Бахтин нарече ситуацията с отстъпката от активите двусмислена, а сделката, според него, може да отнеме поне няколко месеца. „От една страна, нямаше предварително договорени ключови условия, както в случая с Gunvor, а от друга страна, няма спешност за... продажба. Засега няма нужда да се обсъжда отстъпката – пазарът не знае каква би била тя в сценария с Gunvor“, каза той. Според експерта, основните консолидирани чуждестранни активи на Лукойл в България, Румъния и Ирак се оценяват на приблизително 8% от EBITDA, но продажбата им, при условие че купувачът е провел пълен процес на due diligence, може да отнеме поне няколко месеца.

През октомври САЩ и Великобритания, включени в списъка с акции на Лукойл, обявиха намерението си да продадат международните си активи и получиха предложение от Gunvor за придобиване на Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руската компания. След това Gunvor обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на Лукойл след изявление на Министерството на финансите на САЩ, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не приключи. Лукойл реализира голям брой международни проекти: компанията притежава две рафинерии в Европа (в Румъния и България), както и дял в рафинерия в Холандия. Към края на... Към 2024 г. Лукойл управляваше и обширна мрежа от бензиностанции в 20 държави, 2456 от които се намираха в чужбина (включително в САЩ и Европа). Компанията оперира и в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, ОАЕ, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Република Конго и Мексико.