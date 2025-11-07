Новини
До 13%-19% се очаква да се забави инфлацията в Турция през 2026 година

7 Ноември, 2025 20:41 470 0

  • турция-
  • инфлация-
  • централна банка

Централната банка възнамерява да запази настоящия курс на повишени лихвени проценти и строг контрол върху ликвидността

До 13%-19% се очаква да се забави инфлацията в Турция през 2026 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Централната банка на Турция очаква постепенно намаляване на растежа на цените през следващите години. Според Фатих Карахан, ръководител на финансовия регулатор, инфлацията в страната би трябвало да се забави до 31-33% до края на 2025 г. и да падне до 13-19% до 2026 г.

По време на процеса на дезинфлация ще продължим да се придържаме към строга парична политика, за да постигнем междинните цели“, подчерта Карахан.

Анализаторите смятат, че изявлението на Централната банка отразява намерението ѝ да запази настоящия курс на повишени лихвени проценти и строг контрол върху ликвидността, въпреки натиска от бизнеса.

Намаляването на инфлацията остава една от ключовите цели на турските власти след години на ценова нестабилност. Регулаторът се надява, че затягането на политиката ще възстанови доверието в турската лира и ще създаде основата за устойчив икономически растеж.


Турция
