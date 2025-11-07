До 13%-19% се очаква да се забави инфлацията в Турция през 2026 година

Централната банка на Турция очаква постепенно намаляване на растежа на цените през следващите години. Според Фатих Карахан, ръководител на финансовия регулатор, инфлацията в страната би трябвало да се забави до 31-33% до края на 2025 г. и да падне до 13-19% до 2026 г.

„По време на процеса на дезинфлация ще продължим да се придържаме към строга парична политика, за да постигнем междинните цели“, подчерта Карахан.

Анализаторите смятат, че изявлението на Централната банка отразява намерението ѝ да запази настоящия курс на повишени лихвени проценти и строг контрол върху ликвидността, въпреки натиска от бизнеса.

Намаляването на инфлацията остава една от ключовите цели на турските власти след години на ценова нестабилност. Регулаторът се надява, че затягането на политиката ще възстанови доверието в турската лира и ще създаде основата за устойчив икономически растеж.