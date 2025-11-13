До 6-годишно дъно се срина доверието на китайските фирми в ЕС

Доверието сред китайските компании, опериращи в Европейския съюз, е спаднало до шестгодишно дъно на фона на политически рискове и нарастващи разходи, съобщи аг. Синхуа, позовавайки се на доклад на Китайската търговска камара в ЕС (CCCEU) и консултантската фирма Roland Berger.

Според агенцията представители на китайски фирми оценяват бизнес средата в ЕС на 61 от 100. Това е по-ниско отколкото през 2019 г., когато стойността е била до 73.

Китайските предприемачи посочват като основни предизвикателства нарастващите разходи за труд, геополитическото напрежение и променящата се политика на ЕС спрямо Китай. Повече от 40% от анкетираните заявяват, че са се сблъсквали с „диференцирано третиране“ поради китайския си произход, включително по-дълги процеси на одобрение и ограничен достъп до субсидии.

Освен това, близо 90% от компаниите заявяват, че европейската програма за „смекчаване на риска“ е повлияла негативно на дейността им поради затегнатия контрол върху инвестициите и увеличените бариери за навлизане.

Въпреки това, китайският бизнес демонстрира устойчивост: 53% от анкетираните компании отчитат ръст на приходите през 2024 г. През 2025 г. 62% очакват ръст на приходите, а половината планират да разширят инвестициите си в ЕС, пише агенцията.

Проучването е проведено в продължение на четири месеца и включва представители на 205 китайски фирми.