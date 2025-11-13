Новини
Бизнес »
До 6-годишно дъно се срина доверието на китайските фирми в ЕС
  Тема: Войната на митата

До 6-годишно дъно се срина доверието на китайските фирми в ЕС

13 Ноември, 2025 11:11 680 2

  • ес-
  • китай-
  • фирми-
  • доверие

Китайските предприемачи посочват като основни предизвикателства нарастващите разходи за труд и геополитическото напрежение

До 6-годишно дъно се срина доверието на китайските фирми в ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Доверието сред китайските компании, опериращи в Европейския съюз, е спаднало до шестгодишно дъно на фона на политически рискове и нарастващи разходи, съобщи аг. Синхуа, позовавайки се на доклад на Китайската търговска камара в ЕС (CCCEU) и консултантската фирма Roland Berger.

Според агенцията представители на китайски фирми оценяват бизнес средата в ЕС на 61 от 100. Това е по-ниско отколкото през 2019 г., когато стойността е била до 73.

Китайските предприемачи посочват като основни предизвикателства нарастващите разходи за труд, геополитическото напрежение и променящата се политика на ЕС спрямо Китай. Повече от 40% от анкетираните заявяват, че са се сблъсквали с „диференцирано третиране“ поради китайския си произход, включително по-дълги процеси на одобрение и ограничен достъп до субсидии.

Освен това, близо 90% от компаниите заявяват, че европейската програма за „смекчаване на риска“ е повлияла негативно на дейността им поради затегнатия контрол върху инвестициите и увеличените бариери за навлизане.

Въпреки това, китайският бизнес демонстрира устойчивост: 53% от анкетираните компании отчитат ръст на приходите през 2024 г. През 2025 г. 62% очакват ръст на приходите, а половината планират да разширят инвестициите си в ЕС, пише агенцията.

Проучването е проведено в продължение на четири месеца и включва представители на 205 китайски фирми.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 10 Отговор
    Да одат у русията китайците, кат не им харесва у ЕС.

    11:13 13.11.2025

  • 2 Наблюдател

    4 1 Отговор
    За тази писаница важи правилото :
    - Мижай да те лажим.
    Погледнете борсите ако искате обективна оценка.

    11:48 13.11.2025