Развивието на туризма в България с помощта на новите технологии

На 13 февруари 2026 г. Интер Експо Център – София ще бъде домакин на второто издание на TravelX – форум, който разглежда туризма не просто като индустрия за пътувания, а като стратегически сектор с влияние върху икономиката, регионалното развитие, културното наследство и качеството на живот. Събитието ще събере представители на туристическия бизнес, публични институции, инвеститори, предприемачи и експерти, за да очертае ключови посоки за развитие на сектора в контекста на глобалните промени. Информационен сайт ФАКТИ е медиен партньор на събитието.

Програмата на TravelX 2026 е структурирана около шест основни теми, които очертават бъдещето на туризма през 2026–2027 г. Сред тях са развитието на историческите и културни обекти и тяхната устойчивост, кулинарията и вкусът като разпознаваем туристически ресурс, както и ролята на технологиите и изкуствения интелект в трансформацията на туристическите продукти и услуги. Форумът поставя специален фокус и върху атракциите и активностите като ключов елемент на съвременното пътуване – от екстремни и сезонни преживявания до създаването на специално проектирани experience и immersive формати, които комбинират история и технологии.

Важен акцент в програмата са и събитията – фестивали, концерти и културни формати, които през последните години превърнаха България в активна сцена за международни и локални инициативи и се утвърдиха като силен двигател за туристически поток и местна икономика. Шестата ключова тема е алтернативното настаняване като форма на модерно хотелиерство – каравани, глемпинги, къмпинги и други нетрадиционни форми на акомодация, които отговарят на търсенето на новите пътуващи за устойчиви преживявания, близост с природата и различен тип туристическо изживяване. Лекциите и панелните дискусии ще насърчат диалога между различни сектори и ще създадат пространство за среща между бизнеса, институциите и експертната общност.



В рамките на TravelX 2026 участие ще вземат утвърдени професионалисти и практици от България и чужбина – представители на туристически организации, технологични компании, инвеститори и лидери на проекти с доказано въздействие. Сред тях ще бъдат и експерти от частния културен и публичния сектор, които управляват и развиват туристически обекти като музеи, галерии и паметници на културата. Те ще споделят know-how, свързано с модерното управление, устойчивото развитие и дигиталната трансформация на туристически и културни обекти, както и решения с дългосрочен ефект за развитието на сектора.

TravelX 2026 е създаден като обща платформа за среща на ключовите участници в туристическата екосистема – туристически предприемачи и инвеститори с интерес към сектора, технологични лидери и иноватори в бранша, музейни експерти и културни мениджъри, както и професионалисти, работещи в публичния туристически сектор. Форумът събира именно тези групи, защото развитието на туризма е възможно само чрез активен диалог и партньорство между бизнеса, културните институции, технологиите и публичната среда – елементи, които не могат да съществуват и да се развиват устойчиво един без друг.

Събитието ще се проведе паралелно с изложението Holiday & Spa, като посетителите ще имат възможност да закупят комбинирани билети за двете събития. Това превръща 13 февруари в цялостна платформа за срещи, обмен на идеи и създаване на нови партньорства в туристическата индустрия.

С второто си издание TravelX продължава да се утвърждава като форум, който не просто представя тенденции, а задава посока и стимулира смислен разговор за бъдещето на туризма – като сектор с ключово значение за икономиката, културната идентичност и устойчивото развитие.