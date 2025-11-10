Новини
Бизнес »
САЩ увеличават производството на антимон за отбранителната промишленост
  Тема: Войната на митата

САЩ увеличават производството на антимон за отбранителната промишленост

10 Ноември, 2025 11:51 637 1

  • антимон-
  • минерал-
  • отрбана-
  • промишленост

Той се използва за подобряване качеството на куршумите и бронебойните снаряди

САЩ увеличават производството на антимон за отбранителната промишленост - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските минни компании ще увеличат производството на антимон за отбранителната промишленост поради изчерпаните запаси от този минерал в страната след забраната на Китай за износ на някои стратегически стоки с двойна употреба, съобщи The Wall Street Journal.

Цените на антимона са се учетворили в сравнение с преди 2 години, след като Китай наложи ограничения върху износа на този минерал за САЩ. Той се използва широко в отбранителната промишленост за подобряване на качеството на куршумите и бронебойните снаряди.

Отбелязва се, че САЩ не са извършвали мащабен добив на антимон от много години, така че американските компании в момента разработват обекти за тази цел в щатите Аляска и Айдахо. През септември Министерството на отбраната на САЩ отпусна 43 млн. USD за ускоряване на производството на минерала в Аляска. Правителството на САЩ също така подписа договор на стойност 245 млн. USD за доставка на блокове с United States Antimony, която управлява топилня за антимон.

Белият дом е заявил, че доставките на антимон ще се възобновят на фона на примирието в търговската война между САЩ и Китай.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    2 0 Отговор
    Тамън тая сутрин се чудих: "А ще увеличат ли сащ производството на Антимон?!?, А на Празеодим? Щото те увеличиха с 8% производтсвото на гадолиний, за нуждите на химическата промишленост, а със Холмия определено изостават!"

    12:06 10.11.2025