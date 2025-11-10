САЩ увеличават производството на антимон за отбранителната промишленост

Американските минни компании ще увеличат производството на антимон за отбранителната промишленост поради изчерпаните запаси от този минерал в страната след забраната на Китай за износ на някои стратегически стоки с двойна употреба, съобщи The Wall Street Journal.

Цените на антимона са се учетворили в сравнение с преди 2 години, след като Китай наложи ограничения върху износа на този минерал за САЩ. Той се използва широко в отбранителната промишленост за подобряване на качеството на куршумите и бронебойните снаряди.

Отбелязва се, че САЩ не са извършвали мащабен добив на антимон от много години, така че американските компании в момента разработват обекти за тази цел в щатите Аляска и Айдахо. През септември Министерството на отбраната на САЩ отпусна 43 млн. USD за ускоряване на производството на минерала в Аляска. Правителството на САЩ също така подписа договор на стойност 245 млн. USD за доставка на блокове с United States Antimony, която управлява топилня за антимон.

Белият дом е заявил, че доставките на антимон ще се възобновят на фона на примирието в търговската война между САЩ и Китай.