Бизнес туризмът все още е нов и развиващ се тренд за България

Преслав Бобев, един от организаторите на TravelX и експерт с дългогодишен опит в създаването и управлението на бизнес събития у нас и в чужбина, споделя своята визия за развитието на бизнес пътуванията и събитийния сектор в България. Кои са ключовите нововъведения в конференцията TravelX 2026: Новото лице на туризма, която ще се проведе на 13 февруари в Интер Експо Център, спрямо миналогодишното издание, анализира значението и развитието на бизнес туризма у нас, обсъжда най-актуалните тенденции и иновации, които влияят на професионалния нетуъркинг, и дава стратегически съвети на компаниите за успешни партньорства. ФАКТИ е медиен партньор на конференцията. Освен това, г-н Бобев очертава състоянието и потребностите на събитийния бранш, като предлага насоки за създаване на ефективни и устойчиви бизнес събития. Г-н Бобев, тази година ще се проведе второто издание на TravelX? Какви нови формати, теми или стратегически акценти въвеждате тази година и как те надграждат мисията на форума за бизнес пътуванията и индустрията? Първото издание на TravelX преди почти една година в Бургас даде сериозна заявка да се превърне във водеща конференция за туристическия сектор в България. Тази година ще надградим с много по-широка аудитория от представителите на традиционния туристически бранш. Бих казал, че TravelX ще привлече и събере представители на няколко различни бранша и ще демонстрира, че всеки един е еднакво важен, за да може България да изгради и представи свой уникален туристически продукт, и преживяване. Форматът на програмата е изцяло нов, като тя ще представи шест основни сесии, които ще протекат, като разговор между експерти в бранша. Ще посрещнем чуждестранни участници и на сцената е сред гостите на форума. Плануваме изнесено студио за интервюта с гости на събитието, които ще излъчваме на живо в You Tube и още много изненади. Не случайно провеждаме това второ издание на събитието по време на годишното изложение “Ваканция и Спа“ и то на същото място. Така всеки ще може да посети и двете събития с един единствен билет за TravelX.

Предвид Вашия опит, какво всъщност представлява бизнес туризмът и можем ли в България вече да говорим за устойчива и развиваща се бизнес туристическа индустрия?

Бих определил бизнес туризмът, като все още нов и развиващ се тренд за България. Това, което много държави развиват успешно, все още е подценявано тук, на родна земя. Но в същото време виждам много хубави примери в тази насока, които скоро ще се превърнат в устойчив модел на туристически продукт. Хората пътуващи по бизнес до определена дестинация все повече търсят възможност да съчетаят този работен ангажимент със стандартното преживяване на един турист според времето, с което разполагат. Дори и това да е едно обикновено посещение в музей, традиционен ресторант или забележителност. България може да предложи всичко това буквално на една ръка разстояние за всеки, който посещава нашата страна било то и за два дни, в които е зает с бизнес дела и срещи. Аз самият имах невероятният шанс да пътувам над 20 години по цял свят. Посетил съм над 100 държави, основно по работа. Бързо си дадох сметка, че трябва да се възползвам от тези пътувания и започнах дори да оставам по 1-2 допълнителни дни, в които съм правил всичко – от разглеждане на градове, посещения на музеи и забележителности, до сафарита или най-обикновено мързелуване на плаж

Кои са най-значимите тенденции и иновации в събитийния бранш през последните години и и как те променят начина, по който се създават и провеждат успешни събития?

Събитийният бранш неизменно следва световните тенденции и промени в нагласите на туристите от всяко поколение. Мисля, че Gen Z, покрай които толкова се шуми в последно време ще направят революционни промени в събитийната индустрия. Първото е, че събитията вече се надпреварват да внедряват устойчиви практики по отношение на намаляване на отпадъци, оптимизация на енергия и насърчаване на зелени решения за всички организационни аспекти и етапи.

Събитията все повече се дигитализират, използват технологии и AI. Като се започне от планиране и административни задачи, анализ на данни, прогнозиране на посещаемост и предпочитания, ангажираност и персонализиране на преживяването.

Истинската революция обаче, според мен, идва с модели, които превръщат достъпа до събития в екосистема, а не в единично преживяване. Иновации като Connect Card - универсална карта за бизнес събития, която променя изцяло логиката на събитийния бранш. Тя дава свобода на движение, улесняват международното участие, създават естествена среда за нетуъркинг и прави пътуването за събития част от един по-голям, смислен и престижен лайфстайл. Това е тип решение, което не просто спестява време и ресурси, а създава усещане за принадлежност към глобална бизнес общност.

Все повече събития вече не измерват успеха си само чрез брой посетители или приходи. Фокусът се измества към влиянието, доверието и стойността на преживяването – към това какво остава след събитието и как то продължава да живее чрез хората, които са били част от него.

Какво бихте посъветвали компаниите, които искат да използват бизнес събития, за да разширят мрежата си и да намерят нови партньори?

Съветът ми е кратък и лесен за следване! Ходете и бъдете активни на събития. Посещението на събитие от ранга на TravelX не е само за да чуете и научите нещо ново. Можете да си сверите часовника по отношение на нови тенденции и информация през Google и ChatGPT. Но само на място ще срещнете стотици колеги и партньори от вашата индустрия. Посещението не е само за да се запознаете с много хора, а също и те да се запознаят с вас. Присъствието на повече събития ще ви направи по-разпознаваеми за колегите и конкурентите ви. Така вие се заявявате като фактор в своята сфера и с всяко ново посещение на събитие все повече хора ще ви разпознават и ще искат да се запознаят с вас. Не става да се появите на една конференция в годината и да очаквате мрежата ви от контакти да расте. Това е процес с ефект на снежната топка.