Сиярто: Унгария очаква MOL скоро да купи сръбската NIS

Унгарското правителство очаква MOL да постигне споразумение през следващите дни за закупуване на контролен пакет акции в NIS (Нефтена индустрия Србије) от руската „Газпром нефт“. Унгарският външен министър Петер Сийярто обяви това след среща в Белград със сръбския министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович.

„Унгарското правителство предоставя дипломатическа подкрепа на MOL, за да може тя да навлезе на сръбския петролен пазар като бъдещ мажоритарен собственик на NIS“, заяви унгарският външен министър на пресконференция, потвърждавайки изявлението на сръбския си колега, че двете страни са постигнали сделка.

„Споразумение между MOL и настоящия мажоритарен собственик на NIS, „Газпром нефт“, може да бъде постигнато през следващите дни“, отбеляза Сийярто. В отговор на уточняващ въпрос от журналисти, той потвърди, че сделката включва придобиване на контролен пакет акции.

Той заяви също, че след като бъде постигнато споразумение, страните ще уведомят Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, за да може тя да предостави освобождаване от санкции срещу NIS и „Газпром нефт“ и да им позволи да завършат сделката.