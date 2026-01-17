Новини
  Тема: Казахстан

Казахстан удвоява енергийната си мрежа

17 Януари, 2026 10:07 417 2

За целта инвестира 47 милиарда долара до 2035 година

Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстанските власти възнамеряват да удвоят енергийната мрежа на страната, като въведат 26,4 GW нови мощности до 2035 г., което ще изисква инвестиция от 47,4 млрд. USD, съобщи пресслужбата на Казахстанската асоциация на организациите от петролния, газовия и енергийния комплекс (Kazenergy).

„Основните предизвикателства и планове до 2035 г. включват мащабно изграждане на нови мощности: въвеждане на 26,4 GW, което на практика удвоява цялата енергийна мрежа на страната за едно десетилетие. Изпълнението на плановете ще изисква инвестиции в размер на приблизително 47,4 млрд. USD, което ще доведе до значително увеличение на тарифите за електроенергия“, се казва в изявлението.

Пресслужбата на Kazenergy отбеляза, че ключовият фактор е съгласуването на темповете на строителство с действителния растеж на потреблението на електроенергия, за да се предотврати излишният капацитет и да се ограничи увеличението на тарифите.

Те добавиха, че приоритетът е стратегическото развитие, а не количественото, с акцент върху подобряването на законодателството и системата за планиране.


Казахстан
