Русия намали производството на водка

19 Януари, 2026 10:51 683 10

  • водка-
  • русия-
  • производство-
  • спад-
  • данни

Спадът е с 4,2% през 2025 година

Русия намали производството на водка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Производството на водка в Русия през 2025 г. е намаляло с 4,2% в сравнение с предходната година, до 79,321 милиона декалитра (дал), на коняк - с 13,3%, до 8,374 милиона дал. В същото време производството на гроздово вино се е увеличило с 13,6% до 36,981 милиона декалитра, според данни на Федералната служба за контрол на пазара на алкохол (Rosalkogoltobakkontrol).

Като цяло производството на алкохолни напитки през миналата година (без бира, напитки на бирена основа, сайдер, крушово вино и медовина) е намаляло с 5,3% до 178,257 милиона декалитра, включително алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 9%, които са намалели с 2,8% до 117,589 милиона декалитра. Същевременно производството на алкохолни напитки се е увеличило с 8,1% до 19,608 милиона дал, докато производството на нискоалкохолни напитки е намаляло с 85,1% до 1,465 милиона дал.

Производството на напитки, съдържащи грозде без етилов алкохол, е намаляло със 70,5% до 59 000 дал, на напитки, съдържащи грозде с етилов алкохол, с 45,9% до 25 500 дал, и на плодови алкохолни напитки с 67,5% до 1,904 милиона дал.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА Е ПЪЛНА! КАКВО ПРАВИМЕ С БЕРЬОЗКА?

    10:55 19.01.2026

  • 2 Варненския

    6 0 Отговор
    Развалихте я тая държава,първо войната,а сегаи водката!

    10:56 19.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ммм дааа

    8 3 Отговор
    Поразредиха се пияниците и това удря производството ,но употребата тройной не намалява защото тия които го пият и за месомелачката не стават

    10:58 19.01.2026

  • 5 Алкохолик

    8 4 Отговор
    Да пият терпентин и вакса за обувки!

    10:59 19.01.2026

  • 6 Факти

    6 0 Отговор
    Мъжкото население намалява, а с него и производството на алкохол.

    11:14 19.01.2026

  • 7 Ти си

    4 4 Отговор
    Цивилизациите пият вино , варварите бира а комплексарите ракия ....

    11:16 19.01.2026

  • 8 Иво

    1 0 Отговор
    Ей ся ще види той....

    11:22 19.01.2026

  • 9 Гочо

    6 0 Отговор
    Ето,това е краят на руската империя!!Без никакво съмнение.

    11:22 19.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.