Русия намали производството на водка

Производството на водка в Русия през 2025 г. е намаляло с 4,2% в сравнение с предходната година, до 79,321 милиона декалитра (дал), на коняк - с 13,3%, до 8,374 милиона дал. В същото време производството на гроздово вино се е увеличило с 13,6% до 36,981 милиона декалитра, според данни на Федералната служба за контрол на пазара на алкохол (Rosalkogoltobakkontrol).

Като цяло производството на алкохолни напитки през миналата година (без бира, напитки на бирена основа, сайдер, крушово вино и медовина) е намаляло с 5,3% до 178,257 милиона декалитра, включително алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 9%, които са намалели с 2,8% до 117,589 милиона декалитра. Същевременно производството на алкохолни напитки се е увеличило с 8,1% до 19,608 милиона дал, докато производството на нискоалкохолни напитки е намаляло с 85,1% до 1,465 милиона дал.

Производството на напитки, съдържащи грозде без етилов алкохол, е намаляло със 70,5% до 59 000 дал, на напитки, съдържащи грозде с етилов алкохол, с 45,9% до 25 500 дал, и на плодови алкохолни напитки с 67,5% до 1,904 милиона дал.