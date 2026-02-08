Великобритания забранява морските услуги за руски превозвачи на втечнен природен газ

Британското правителство ще забрани морските услуги за руски превозвачи на втечнен природен газ (LNG) в края на 2026 г., според министъра на външните работи на Обединеното кралство Стивън Доути.

„През ноември 2025 г. обявих намерението си да забраним морските услуги за руски втечнен природен газ (LNG), за да прекъснем достъпа до услугите на Обединеното кралство, които подкрепят износа му по света. Тази мярка ще бъде въведена по-късно тази година и ще влезе в пълна сила в края на годината“, каза Доути в писмен отговор на въпрос от Крис Лоу, член на Шотландската национална партия (SNP) в Камарата на общините (долната камара на британския парламент).

Министърът на външните работи на Обединеното кралство добави, че Лондон вече е наложил санкции срещу 16 кораба, превозващи втечнен природен газ (LNG) от Русия, както и срещу проекта Arctic LNG 2 и терминала за втечнен природен газ Beihai в Китай. Той също така отбеляза, че забраната за внос на руски втечнен природен газ (LNG) във Великобритания влезе в сила през 2023 г.