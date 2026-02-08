Великобритания забранява морските услуги за руски превозвачи на втечнен природен газ

Британското правителство ще забрани морските услуги за руски превозвачи на втечнен природен газ (LNG) в края на 2026 г., според министъра на външните работи на Обединеното кралство Стивън Доути.
„През ноември 2025 г. обявих намерението си да забраним морските услуги за руски втечнен природен газ (LNG), за да прекъснем достъпа до услугите на Обединеното кралство, които подкрепят износа му по света. Тази мярка ще бъде въведена по-късно тази година и ще влезе в пълна сила в края на годината“, каза Доути в писмен отговор на въпрос от Крис Лоу, член на Шотландската национална партия (SNP) в Камарата на общините (долната камара на британския парламент).
Министърът на външните работи на Обединеното кралство добави, че Лондон вече е наложил санкции срещу 16 кораба, превозващи втечнен природен газ (LNG) от Русия, както и срещу проекта Arctic LNG 2 и терминала за втечнен природен газ Beihai в Китай. Той също така отбеляза, че забраната за внос на руски втечнен природен газ (LNG) във Великобритания влезе в сила през 2023 г.
4 ингилизите скапани
14:48 08.02.2026
7 Рублевка
14:50 08.02.2026
8 Хасан Хамбург
До коментар #3 от "пРосия":Харесвам те европейцо !
14:50 08.02.2026
9 Мия чинии
До коментар #5 от "Дон Корлеоне":Здравей колега Донгандон.
14:51 08.02.2026
10 пиночет
До коментар #5 от "Дон Корлеоне":Дончо сокай бибека и не изтървай и капка от божествена амброзия ,после щаа кича 2.50 €врака ,както винаги .
14:52 08.02.2026
12 татунчо 🍌
Коментиран от #16
14:53 08.02.2026
17 Малобритания
14:55 08.02.2026
18 ДИГАЙ МИТАТА И ЦЕНИТЕ ВОВА!
14:55 08.02.2026
19 КР ЗА ФАКТИ
До коментар #13 от "Ся Ко?":ОЛЕ,ОЛЕ ,ОЛЕ
14:56 08.02.2026
22 Пълен неграмотен цървул
14:57 08.02.2026
29 Пещерняк
15:01 08.02.2026
30 оня 🥋
До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.АК 🐱":Котьо , ти откога и от история разбираш вече ? Ха-ха ! В Максуда сте все историци , забравих ...
15:06 08.02.2026
33 12345
15:07 08.02.2026
34 гат линг
15:08 08.02.2026
35 12345
До коментар #32 от "Ганчев":Ами не, купува Индийски такъв, ребрандиран руски на тройни цени, идиотизъм някакъв.
15:09 08.02.2026
40 да питам
15:27 08.02.2026
42 Много дебили тука,твърде много!
До коментар #23 от "Мнение":ДЕБИЛ МНИТЕЛЕН ТИ ОДИЛ ЛИ СИ В КАНАДА И САЩ? МАЙ НЕ СИ. ВСИЧКО ТАМ Е КИТАЙСКО , ДАЖЕ МАСОВО И ЧАСТИТЕ НА САМОЛЕТИТЕ БОИНГ. ТА НЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ ДЕБИЛСКИ.
16:03 08.02.2026
46 Гориил
Коментиран от #48
17:08 08.02.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "Слуга на блатото":Викай " Да живее джери апщайн и приятелите му"
17:29 08.02.2026
48 Механик
До коментар #46 от "Гориил":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
17:47 08.02.2026
50 Д-р Хаус
Коментиран от #55
19:23 08.02.2026
51 Лгбт шпана
До коментар #45 от "Слуга на блатото":Слуга на тротинетката и на дебелия в ауспуха
19:27 08.02.2026
53 Човек от народа
19:30 08.02.2026
54 НАФАРФОРИЙ
Коментиран от #56
19:35 08.02.2026
56 Британец
До коментар #54 от "НАФАРФОРИЙ":Да ама тук си ми е екстра. Само лежа, пър..я и гледам телевизия по цял ден. Аз съм трето поколение на социални. И стотици хиляди са като мен. И баща ми и дядо ми бяха така. Да работят пакитата и източноевропейците, ние сме господари.
Коментиран от #61
20:14 08.02.2026
57 ЛАЙНОБРИТЦИТЕ СЕ ПЕРЧАТ
ЕЙ СЕГА ТУСИЯ ЩЕ ВИ КЛЕКНЕ !!!!!
21:07 08.02.2026
59 Весел Патиланец
Нали безаналогови, ще им потапят Острова, пък на никой от свободния свят не му дреме за джуджешки брътвежи!
НалЕ другарЕ!
14:36 09.02.2026
60 Франсис Дрейк
14:42 09.02.2026
61 Ами...
До коментар #56 от "Британец":Както сам каза- на социални можеш само да п.ърдиш и гледсш телевизия защото за сруго няма пари...
Как беше .. wonderful life...
14:47 09.02.2026
62 Обективен
15:11 09.02.2026