Големи петролни компании вече са започнали да проучват находища във Венецуела и да избират производствени обекти, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп. „Сега големи петролни компании отиват във Венецуела, проучват и избират обекти“, каза той на заседание на кабинета на президента в Белия дом.
„И те ще донесат огромно богатство на Венецуела и САЩ. И петролните компании също ще се справят добре. Венецуела всъщност ще спечели повече пари за себе си от всякога и това е хубаво нещо“, добави премиерът на САЩ.
На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто заяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела беше обявено извънредно положение. По-късно Тръмп потвърди тези удари и обяви залавянето и отстраняването на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му от страната. На 5 януари те се явиха във федералния съд в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.
Делси Родригес, която беше изпълнителен вицепрезидент на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела. Тръмп обяви, че САЩ ще поемат временен контрол над Венецуела. Вашингтон ще получи компенсация от Каракас за американските петролни компании. Американският президент обеща, че тези компании ще осигурят средства за възстановяване на петролната инфраструктура на страната.
1 Спецназ
И НИЕ печелим пари от канадците, които ни копаят златните мини- може на изкопани 1000 долара
да ни дават 1, ама пак са си пари, нали?
ГНИДИ сте били и ВИНАГИ ще бъдете!
Коментиран от #9
20:36 29.01.2026
2 Пич
20:36 29.01.2026
3 Последния Софиянец
20:36 29.01.2026
4 Харно
20:38 29.01.2026
5 Да,бе
20:38 29.01.2026
6 Тодор Живков
20:38 29.01.2026
7 Иван Кръстев
20:38 29.01.2026
8 Трътлю
Коментиран от #12
20:42 29.01.2026
9 Така е!
До коментар #1 от "Спецназ":Насила ги вкарва в правия път и ги прави богати! Сега е ред на твърдоглавите иранци да забогатеят. Ескимосите в Гренландия спират да се тъпчат с риба и минават на изтънчени френски деликатеси! Радвайте се бе хайвани!😂
Коментиран от #11, #13
20:46 29.01.2026
10 Трътлю
20:50 29.01.2026
11 Трътлю
До коментар #9 от "Така е!":С такива като теб разговорът е безсмислен.
20:52 29.01.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Трътлю":Преди САШтко да им наложи ембарго, както и на Куба впрочем ❗
20:52 29.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Така е!":Така ли е🤔❓
Както направи богати Ирак, Либия, Сирия.....🤔❗
20:54 29.01.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Американските петролни гиганти отказват да подкрепят плана на Доналд Тръмп за масирани инвестиции във Венецуела..."‼️
20:56 29.01.2026
15 САЩисан русофил
21:00 29.01.2026