Големи петролни компании вече са започнали да проучват находища във Венецуела и да избират производствени обекти, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп. „Сега големи петролни компании отиват във Венецуела, проучват и избират обекти“, каза той на заседание на кабинета на президента в Белия дом.

„И те ще донесат огромно богатство на Венецуела и САЩ. И петролните компании също ще се справят добре. Венецуела всъщност ще спечели повече пари за себе си от всякога и това е хубаво нещо“, добави премиерът на САЩ.

На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто заяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела беше обявено извънредно положение. По-късно Тръмп потвърди тези удари и обяви залавянето и отстраняването на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му от страната. На 5 януари те се явиха във федералния съд в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.

Делси Родригес, която беше изпълнителен вицепрезидент на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела. Тръмп обяви, че САЩ ще поемат временен контрол над Венецуела. Вашингтон ще получи компенсация от Каракас за американските петролни компании. Американският президент обеща, че тези компании ще осигурят средства за възстановяване на петролната инфраструктура на страната.