Венецуела всъщност ще спечели повече пари за себе си от всякога

29 Януари, 2026 20:31 412 15

Петролните компании вече избират производствени обекти във Венецуела

Венецуела всъщност ще спечели повече пари за себе си от всякога - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Големи петролни компании вече са започнали да проучват находища във Венецуела и да избират производствени обекти, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп. „Сега големи петролни компании отиват във Венецуела, проучват и избират обекти“, каза той на заседание на кабинета на президента в Белия дом.

„И те ще донесат огромно богатство на Венецуела и САЩ. И петролните компании също ще се справят добре. Венецуела всъщност ще спечели повече пари за себе си от всякога и това е хубаво нещо“, добави премиерът на САЩ.

На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто заяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела беше обявено извънредно положение. По-късно Тръмп потвърди тези удари и обяви залавянето и отстраняването на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му от страната. На 5 януари те се явиха във федералния съд в Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни.

Делси Родригес, която беше изпълнителен вицепрезидент на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела. Тръмп обяви, че САЩ ще поемат временен контрол над Венецуела. Вашингтон ще получи компенсация от Каракас за американските петролни компании. Американският президент обеща, че тези компании ще осигурят средства за възстановяване на петролната инфраструктура на страната.


Венецуела
  • 1 Спецназ

    2 0 Отговор
    ДА! ФАКТ!

    И НИЕ печелим пари от канадците, които ни копаят златните мини- може на изкопани 1000 долара
    да ни дават 1, ама пак са си пари, нали?

    ГНИДИ сте били и ВИНАГИ ще бъдете!

    Коментиран от #9

    20:36 29.01.2026

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Това е вярно , но не баш !!! Повече пари от всякога ще спечелят тези , които клекнат на Тръмп. Венецуелците ще стават все по бедни. Така работи САЩ навсякъде , включително и тук. Засега някои Магнитски не ги лови!!!

    20:36 29.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Според устава на Борда за мир на Тръмп България трябва да изпрати контингенти в Гренландия, Венецуела и Иран.

    20:36 29.01.2026

  • 4 Харно

    1 0 Отговор
    Те Ирак и Кувейт и Либия също печелят повече благодарение на вас

    20:38 29.01.2026

  • 5 Да,бе

    2 1 Отговор
    Венецуела ще спечели,като отвлече Тръмп и го настани в зоопарка в Каракас...После от отдаване под наем на зоопарковете в Канада и Гренландия.

    20:38 29.01.2026

  • 6 Тодор Живков

    0 1 Отговор
    Рижав Бандит, граби, не се награби!

    20:38 29.01.2026

  • 7 Иван Кръстев

    0 1 Отговор
    ПАРИ.

    20:38 29.01.2026

  • 8 Трътлю

    0 2 Отговор
    Венецуела беше най-богатата страна в Латинска Америка преди комунистите да сложат ръка на петрола.

    Коментиран от #12

    20:42 29.01.2026

  • 9 Така е!

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    Насила ги вкарва в правия път и ги прави богати! Сега е ред на твърдоглавите иранци да забогатеят. Ескимосите в Гренландия спират да се тъпчат с риба и минават на изтънчени френски деликатеси! Радвайте се бе хайвани!😂

    Коментиран от #11, #13

    20:46 29.01.2026

  • 10 Трътлю

    0 0 Отговор
    Мадуро загуби изборите и трябваше да се оттегли доброволно. Народът на Венецуела гласува за демокрация и просперитет. Нобеловият лауреат за мир Мария Корина Мачадо ще им донесе точно това.

    20:50 29.01.2026

  • 11 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е!":

    С такива като теб разговорът е безсмислен.

    20:52 29.01.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трътлю":

    Преди САШтко да им наложи ембарго, както и на Куба впрочем ❗

    20:52 29.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е!":

    Така ли е🤔❓
    Както направи богати Ирак, Либия, Сирия.....🤔❗

    20:54 29.01.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Чудно на кого да вярвам човек🤔
    " Американските петролни гиганти отказват да подкрепят плана на Доналд Тръмп за масирани инвестиции във Венецуела..."‼️

    20:56 29.01.2026

  • 15 САЩисан русофил

    0 0 Отговор
    20 долара е минималната заплата в най богатата на петрол държава Венецуела,плача,защо лошия сащ искат да живеят нормално Венецуела,бг като бяхме роби на СССР,нямаше кво да ядем,ама руския господар беше доволен

    21:00 29.01.2026