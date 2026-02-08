Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„Калашников" започа масово производство на нови боеприпаси

„Калашников“ започа масово производство на нови боеприпаси

8 Февруари, 2026 11:07 21 695 106

„Рус-ПЕ“ - най-новата преносима разузнавателно-ударна система

„Калашников“ започа масово производство на нови боеприпаси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Водещи чуждестранни компании в момента се фокусират върху прости, евтини и компактни оръжейни системи – разузнавателно-ударни системи, отбеляза концернът.

Стартирането на масовото производство на най-новата преносима разузнавателно-ударна система „Рус-ПЕ“ с управляеми боеприпаси (УБ) е планирано за близко бъдеще. Това съобщи пред ТАСС официален представител на концерна „Калашников“ на Световното изложение за отбрана 2026 в Рияд, Саудитска Арабия.

Подобни баржиращи боеприпаси са световна тенденция. Водещи чуждестранни компании в момента се фокусират върху прости, евтини и компактни оръжия – разузнавателно-ударни системи. Когато разработваме всеки продукт, ние винаги проучваме опита на нашите конкуренти. Този прототип е първият продукт от този вид в Русия и ние сме пионери в тази област. Планираме да го пуснем в серийно производство в близко бъдеще“, каза официален представител на организацията.

Според него, уникалната характеристика на „Рус-ПЕ“ е двуканалната ѝ самонасочваща глава, която ѝ позволява да открива и насочва цели както в автоматичен, така и в полуавтоматичен режим, използвайки елементи на изкуствен интелект.

Боеприпасът е носител с X-образна аеродинамична система за монтаж, оборудван с бойна глава, оборудване за управление и самонасочваща глава. „Рус-ПЕ“ се изстрелва от преносим транспортно-пусков контейнер с помощта на пневматична пускова установка. Боеприпасът може да се използва в напълно автономен режим, като в процеса на откриване и идентифициране на цели се използват алгоритми с изкуствен интелект.


Саудитска Арабия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гагауза копейката

    16 67 Отговор
    Геура милее за времето на соца и бленува ,нищо ,че сме в Европа

    Коментиран от #74

    11:11 08.02.2026

  • 5 Колю с двуцевката

    91 24 Отговор
    Най-доброто оръжие си остана автомат "Калашников"

    Коментиран от #16, #41

    11:12 08.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 555

    32 4 Отговор
    "Боеприпасът може да се използва в напълно автономен режим, като в процеса на откриване и идентифициране на цели се използват алгоритми с изкуствен интелект."
    Явно тези нови технологии ще се развиват в целия свят. Иначе, без да имам претенции, че много разбирам, изкуственият интелект засега прави много грешки. Например на доста хора даде грешни отговори при решаване на листовки. На мен ми състави тест от въпроси и отговори (в областта на конкретен спорт) и някои от "верните" отговори се оказаха грешни. Но явно всичко ще се развива и усъвършенства.

    Коментиран от #22

    11:17 08.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха

    50 13 Отговор

    До коментар #5 от "Колю с двуцевката":

    Минусите са ти поставили някои,които не са били в казармата

    11:20 08.02.2026

  • 17 Механик

    28 67 Отговор
    Абе, руснака не може два еднакви пирона да направи.

    Коментиран от #26, #34, #35, #62

    11:22 08.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Технолог

    7 17 Отговор

    До коментар #18 от "БАРС":

    С мелничка за черен пипер.

    11:26 08.02.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    21 40 Отговор
    Руския солдат се нуждае от две неща - Калаш и Магаре.
    Така е било, е, бъде !!! Понятно ? 😁

    Коментиран от #30

    11:28 08.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Али Турчинът

    26 5 Отговор
    )))
    Какво очакваше Саудитска Арабия? Калашников да произвежда перални ли?
    Ами новина за главите на арабин. Да си правят молитвите и да се молят на Аллах, че са толкова богати на петрол.

    11:30 08.02.2026

  • 24 az СВО Победа 80

    47 17 Отговор
    Накратко за атентата срещу ген. Алексеев:

    1. Стрелецът е доставен от ОАЕ в Москва и е в ръцете на ФСБ.
    Името му е Любомир Корба, на 66 г., роден в Тернопол, днешна бивша Укрсйна.

    2. Заловен е и неговият съучастник Виктор Васин. Третият съучастник е жена - Зинаида Серебрицкая. Тя е избягала в бивша Украйна.

    3. Оръжието на покушението е пистолет "Макаров" със заглушител.

    4. Очакваме СМЕРШ да я посети....

    Коментиран от #31, #85

    11:31 08.02.2026

  • 25 виктория

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "БАРС":

    ше дига поличката!!!

    11:32 08.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 велики сме

    21 10 Отговор
    Ние път от ЕС и САЩ си имаме вибратори и гърба на Холивуд.

    11:33 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ха ХаХа

    28 12 Отговор
    Кога ВСУ ще изхвърли от употреба оръжието на окупатора...амтомат Калашников?

    11:35 08.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Руснаци

    42 16 Отговор
    Абе незнам обаче всеки ден гледам десетки интервюта с украински военни,тея манячи ги дрънкат едни ама чак украинците им се подиграват, днеска гледах някакъв генерал го питат как е на фронта и той вика, че всичко е под контрол, следващия въпрос беше как тогава ще обясни, че руснаците продължават да взимат от територията и той вика пак всичко е под контрол, имам чувството че всички са яко на някакви субстанции, а впрочем ко стана със стар линк, нещо укрите не са споменал, че фронта се променя хахахах

    11:36 08.02.2026

  • 33 Не преписвай

    17 28 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    успехите на СССР като руски. Руснаците бяха 1/3 от населението на СССР.

    Коментиран от #37, #49

    11:38 08.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Глупак

    10 6 Отговор

    До коментар #33 от "Не преписвай":

    200%

    11:45 08.02.2026

  • 38 ру БЛАТА

    9 23 Отговор

    До коментар #34 от "Али Турчинът":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    11:45 08.02.2026

  • 39 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Посейдон Буревестников":

    Твоят монголоиден го знаем по добре

    11:46 08.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хехехе

    20 7 Отговор

    До коментар #5 от "Колю с двуцевката":

    най-доброто оръжие - руски автомат и най-добрата кола - руски Москвич...😆

    Коментиран от #93

    11:48 08.02.2026

  • 42 Олга

    8 22 Отговор
    Кои знаят? Тези, които трудятся за създаване на “Чушкопек-5“ ( пето поколение свръхзвуков) и са притеснени, че ще бъдат надминати в световни технологии. Да не се разболеят от завист.

    Коментиран от #45, #86, #98

    11:49 08.02.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    28 8 Отговор

    До коментар #31 от "Смех с ватенки":

    Що бе, всички американски и евро генерали ли ходят с охрана?
    Знаеш ли че по времето на Виетнамската война са убити 11 генерала американски?

    11:49 08.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Олга

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Олга":

    Отговорът на № 7

    11:52 08.02.2026

  • 46 Хе!

    11 26 Отговор
    Тва запада го произвежда поне от 40 години! На тези, които хвалят Калашников, много поздрави от фирмата Хехлер и Кох! В казармата танкиста майор ни убеждава, че Т-55 превъзхожда танковете на вероятния противник! При разговор с разузнавача на поделението, който познава по добре чуждите армии, той само каза да поздравим танкиста от фирмата Крейслер!

    Коментиран от #48, #105

    11:53 08.02.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 8 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Така е руската пропаганда има за цел ВАС, гкупаците розови. Умните хора по презумпция са русофили. Но руската пропаганда е слаба. Не е като американската. Тя направо сменя пола, хахахх

    11:53 08.02.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 7 Отговор

    До коментар #46 от "Хе!":

    Малииии, какви глупости си писал.. Сега годината е 2026

    11:55 08.02.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 9 Отговор

    До коментар #33 от "Не преписвай":

    Не разделяй СССР на нации, щото тук хората никога не са били националисти, клпак

    11:57 08.02.2026

  • 50 БАРС

    23 13 Отговор

    До коментар #11 от "Учи и чети!":

    БАШ ТАКА Е.ТЕ ИМАХА МНОГО ПОВЕЧЕ ТЕХНИКА БИТОВА БАРАБАР С РОЛКОВИ МАГНИТОФОНИ И КАСЕТОФОНИ И ТО ДОСТА МОДЕЛИ СТЕРИО ТЕХНИ.ОТ ИЯ МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ И МАГНЕТОФОНИ САМО ДВА МОДЕЛА СЕ ПРОДАВАХА У НАС КАКТО И ТЕЛЕВИЗОРИ СССР ПРОИЗВОДСТВО.НИЕ ИМАХМЕ ТОГАВА ЧЕРНОБЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ КАКТО КАСЕТОФОНИ МОНО ОКТАВИЯ ОГОСТА И МОНТАНА ПАРОДИЯ НА КАСЕТОФОН ГОВОРЯ ПРЕЗ 70-80 ГОД.ДА ДА ТИЯ ДЕТО ПЛЮЯТ ПО РАШКИТЕ ЗАЩО НЕ НАПИШАТ НИЕ КАКВО ПРОИЗВЕЖДАМЕ.ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ЗАПЪРВИ ПЪТ ВИДЯХ МАЛКА ПРЕНОСИМА ФУРНА КОЯТО ПЕЧЕ СУПЕР И НА НЕЯ ПИШЕШЕ СДЕЛАНО В СССР.ПО ВРЕМЕ НА КУМОНИЗМА А НИЕ КГА ГИ ВИДЯХМЕ ПОСЛЕ ДЕМОКРАЦИЯТА.

    11:57 08.02.2026

  • 51 Али Турчинът

    34 11 Отговор
    Това е Русия. Не някаква си страна да печата долари в 8 фабрики за хартия на частни лица и шайка от евреи. А това е страна колкото континент. С богатство на всичко. И от 1128 г.не е губила нищо ,и с разума си и с поведението си.
    Мога да споря с всички вас, че Русия е сила.

    Коментиран от #87

    12:00 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    7 22 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #55, #104

    12:04 08.02.2026

  • 54 да питам

    5 21 Отговор
    верно ли Русия разпродавала всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #57, #58

    12:05 08.02.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 8 Отговор

    До коментар #53 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Стигастига с тея пропаНганди от най долното ниво на Дойче Велле. Само вие си вярвате

    12:11 08.02.2026

  • 56 Али Турчинът

    25 6 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Ама са та излъгали с бобони, като в Майдана през 2014 г.в Киев. Ще бъдете в ЕС, Ще бъдете в Нато, демокрация, без олигархи, Ще носите гащи "прашки"...и т.н.
    И до къде стигнахте?

    12:12 08.02.2026

  • 57 Али Турчинът

    17 5 Отговор

    До коментар #54 от "да питам":

    Верно е, ходи купи. Имаш ли пари?

    12:13 08.02.2026

  • 58 Два поста, едни и същи

    13 3 Отговор

    До коментар #54 от "да питам":

    един след друг.
    Имаш мозък колкото една тухла четворка.

    12:16 08.02.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 7 Отговор
    Эксперты популярного на Западе профильного ресурса Army Recognition обратили внимание на очередное заявление пресс-службы госкорпорации Ростех, в котором говорится о создании нового 30-мм артиллерийского снаряда с шрапнельным зарядом и дистанционным подрывом, предназначенного для борьбы с беспилотниками. Сам снаряд будет показан публике на оборонной выставке World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Саудовской Аравии.

    12:17 08.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Али Турчинът

    14 7 Отговор
    Цял свят ви гледа сеира, като на театър, как побеждавате Русия. Всеки ден едно и също. Русия бие по централите, а героите от Украйна побеждават Русия. Парадокс.

    12:26 08.02.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 9 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Русия е една от петте държави които могут да правят реактивни двигатели.
    Само Русия прави Малки атомни централи
    Русия е втора в света по производство на атомни централи
    Русия е втора в света по производство на оръжейни системи.
    Русия е първата космическа страна

    Коментиран от #63, #76, #88

    12:29 08.02.2026

  • 63 Блогър от Китай

    10 23 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сибир е Китайски Продължаваме напред

    12:35 08.02.2026

  • 64 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    8 10 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #67

    12:36 08.02.2026

  • 65 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    7 6 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    12:36 08.02.2026

  • 66 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    11 8 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Коментиран от #68

    12:36 08.02.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #64 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Хахахах, не толкова т1по бе аналколу, хахахах. Напомним, че границите от 1991 ги искала украина. Ама, на ставает, нали, хахахах, а руснаците сив и варшавски договор не са искали. Имат Брикс. Мозъка ти е чисто бял лист

    12:44 08.02.2026

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Защото живеете в България, страна на втора скорост в ЕС. За сега. После ще станет зад на, хахахх

    Коментиран от #69, #89

    12:46 08.02.2026

  • 69 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    4 9 Отговор

    До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Защото чакаме да ни асвабадят, стоически търпим и свикване с еврото🤩

    12:52 08.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Олга

    16 8 Отговор
    Вярно е,че руснакът не е създал кола от класа лукс, но той създал оръжие, което нямат други и той може да защити Родината си , жената си и децата си. А ти си абсолютно безпомощен и няма кои да ти помогне (другото е блеф) при тези съвременни военни средства за унищожение Дано да имаш и луксозен диван, тъй като до кола лукс няма успееш да стигнеш, ако нещо… А и за какво? Карикатурно изглежда мъж с гол задник, но с колата лукс. Но все пак честито, ако я имаш.

    Коментиран от #75, #90

    12:57 08.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Евераст Еверастов

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гагауза копейката":

    Милея за задните ти чаркове .

    13:17 08.02.2026

  • 75 Я па тая!

    7 13 Отговор

    До коментар #71 от "Олга":

    Също карикатурно изглежда и гол мъж, ама накичен с оръжие като Коледна елха! Неяастна страна, изпила мозъка на населяващите я дотам, че да защитават една ГРЕШНА, БЕЗСМИСЛЕНА и АНТИХУМАННА война! Война, която Русия НИКОГА няма да спечели в истинскич смисъл на думата! Защото дори и да спечели, то каква ще е печалбата? Една разорена, изпотрошена с разрушени градове страна, Страна, която трчбша да се възстанвява, а на завареното население трябва да се осигури работа, заплати пенсии.Това не е същото като да ограбиш Германия, така както я ограби СССР - с цели влакови композиции и милиони германци да работят без пари!

    Коментиран от #92

    14:12 08.02.2026

  • 76 Я се скривай

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако ще тролиш тук, то поне научи БЪЛГАРСКИ ЕЗИК! на него се казва МОГАТ, а не могут! Айде метла!

    14:15 08.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 себестиан

    8 4 Отговор
    мпературата достига до 18 Хиляди градуса като ракетата е покрита с керамични плочи но при най малък ъгъл на неточност (екипажа им се състоеше от 7 човека много сложна и отговорна и е най- трудната част беше за шатлит е ) се разрушават от високата температура не издържат и няколко шатли така изгоряха . Съветската на пълен автоматичен режим се приземи Американците го постигнаха след 26 години - автоматично да се приземява като човешкият фактор преди беше от значение и решаващо.

    14:32 08.02.2026

  • 79 Жан Бойко

    9 3 Отговор
    И сега какво следва ...ЕС налага 69 -пакет санкции и отпечатва 2 трилиона евро за въоръжаване

    15:58 08.02.2026

  • 80 Ама защо бе

    4 4 Отговор
    Другарю Путин, да не би да има война ?

    16:35 08.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Радко

    1 3 Отговор
    А пак ли ще е само на хартия? Или ще има и прототип. Работещ

    18:33 08.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Танко

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 80":

    Вата, няма"бивша Украйна "!Има бившо сесеСЕРЕ!

    19:15 08.02.2026

  • 86 Танко

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "Олга":

    Мамашке, несчастная!В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК няма "трудятся"!

    19:21 08.02.2026

  • 87 Танко

    2 6 Отговор

    До коментар #51 от "Али Турчинът":

    Недей да спориш,защото, ако беше сила-сесеСЕРЕто нямаше да се разпадне!

    19:26 08.02.2026

  • 88 Танко

    2 9 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Наистина е първа сила!Щом луна 25,все пак успя да улучи Луната.

    19:33 08.02.2026

  • 89 Танко

    6 8 Отговор

    До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Живея в България, и ми е добре! За разлика от рушнята,където във всички сайтове е пълно с реклами за "приобретение гражданство Европейского союза "!И на крепостните не им се живее там!

    19:45 08.02.2026

  • 90 Танко

    3 8 Отговор

    До коментар #71 от "Олга":

    Мамашке, ако оръжията ви бяха стока,досега щяхте да сте в Лисабон!

    19:50 08.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Некой

    6 3 Отговор

    До коментар #75 от "Я па тая!":

    Абе що ми се струва.че ако голия с калшник те срещне с мерцедеса, ще бъде гол с калашник и мерцедес , а ти ако имаш късмет ще бъдеш пешеходец.

    Коментиран от #106

    20:48 08.02.2026

  • 93 не точно

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хехехе":

    Кой за каквото го бива.
    Някои ги бива в разработването на автомати, други - на моторизирани каруци.
    Неприятния момент е когато започнат да си ги мерят кое от двете работи по-добре, защото са много малко моторизираните каруци, дето могат да спрат куршум или дрон.

    22:22 08.02.2026

  • 94 ии тpoл

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "Танко":

    Почти позна. Само че не го унищожиха те, ами артилерията на 404, за да може да ги обвинят пак във варвартсво.

    22:30 08.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 наблюдател

    1 4 Отговор
    Четри години вече наблюдаваме превъзходството на руското оръжие.

    00:33 09.02.2026

  • 98 У Вас все болшое

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Олга":

    Руския микрокомпютър е най-големия микрокомпютър на света!

    00:38 09.02.2026

  • 99 Граовец

    2 5 Отговор
    Разгледах това оръжие. Прилича ми на инчикипляктор. Украинските военни масово ще измират от смях когато го пуснат в употреба.

    00:41 09.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Танко

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "Коста":

    Мрия, на Български език се превежда като "мечта".Каква мечта има "умен" човек, като теб?

    02:02 09.02.2026

  • 102 Уса

    1 0 Отговор
    Купуваме ги всичките

    06:44 09.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Хранят ви с такава долна пропаганда че нормален човек с завършено начално училище трябва да се обиди.
    А вие ядете и хвалете!!! Ниво!!!

    09:22 09.02.2026

  • 105 Па много

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хе!":

    ти поздрави и от мен ......у..йо...в.......

    09:33 09.02.2026

  • 106 Ник ой

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Некой":

    Абе този с мерцедеса може да ти извади три калашника . То глупавите хора нямат Мерцедес.

    09:56 09.02.2026