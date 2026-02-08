„Калашников“ започа масово производство на нови боеприпаси

Водещи чуждестранни компании в момента се фокусират върху прости, евтини и компактни оръжейни системи – разузнавателно-ударни системи, отбеляза концернът.
Стартирането на масовото производство на най-новата преносима разузнавателно-ударна система „Рус-ПЕ“ с управляеми боеприпаси (УБ) е планирано за близко бъдеще. Това съобщи пред ТАСС официален представител на концерна „Калашников“ на Световното изложение за отбрана 2026 в Рияд, Саудитска Арабия.
„Подобни баржиращи боеприпаси са световна тенденция. Водещи чуждестранни компании в момента се фокусират върху прости, евтини и компактни оръжия – разузнавателно-ударни системи. Когато разработваме всеки продукт, ние винаги проучваме опита на нашите конкуренти. Този прототип е първият продукт от този вид в Русия и ние сме пионери в тази област. Планираме да го пуснем в серийно производство в близко бъдеще“, каза официален представител на организацията.
Според него, уникалната характеристика на „Рус-ПЕ“ е двуканалната ѝ самонасочваща глава, която ѝ позволява да открива и насочва цели както в автоматичен, така и в полуавтоматичен режим, използвайки елементи на изкуствен интелект.
Боеприпасът е носител с X-образна аеродинамична система за монтаж, оборудван с бойна глава, оборудване за управление и самонасочваща глава. „Рус-ПЕ“ се изстрелва от преносим транспортно-пусков контейнер с помощта на пневматична пускова установка. Боеприпасът може да се използва в напълно автономен режим, като в процеса на откриване и идентифициране на цели се използват алгоритми с изкуствен интелект.
4 Гагауза копейката
Коментиран от #74
11:11 08.02.2026
5 Колю с двуцевката
Коментиран от #16, #41
11:12 08.02.2026
14 555
Явно тези нови технологии ще се развиват в целия свят. Иначе, без да имам претенции, че много разбирам, изкуственият интелект засега прави много грешки. Например на доста хора даде грешни отговори при решаване на листовки. На мен ми състави тест от въпроси и отговори (в областта на конкретен спорт) и някои от "верните" отговори се оказаха грешни. Но явно всичко ще се развива и усъвършенства.
Коментиран от #22
11:17 08.02.2026
16 Ха ха ха
До коментар #5 от "Колю с двуцевката":Минусите са ти поставили някои,които не са били в казармата
11:20 08.02.2026
17 Механик
Коментиран от #26, #34, #35, #62
11:22 08.02.2026
19 Технолог
До коментар #18 от "БАРС":С мелничка за черен пипер.
11:26 08.02.2026
20 Владимир Путин, президент
Така е било, е, бъде !!! Понятно ? 😁
Коментиран от #30
11:28 08.02.2026
23 Али Турчинът
Какво очакваше Саудитска Арабия? Калашников да произвежда перални ли?
Ами новина за главите на арабин. Да си правят молитвите и да се молят на Аллах, че са толкова богати на петрол.
11:30 08.02.2026
24 az СВО Победа 80
1. Стрелецът е доставен от ОАЕ в Москва и е в ръцете на ФСБ.
Името му е Любомир Корба, на 66 г., роден в Тернопол, днешна бивша Укрсйна.
2. Заловен е и неговият съучастник Виктор Васин. Третият съучастник е жена - Зинаида Серебрицкая. Тя е избягала в бивша Украйна.
3. Оръжието на покушението е пистолет "Макаров" със заглушител.
4. Очакваме СМЕРШ да я посети....
Коментиран от #31, #85
11:31 08.02.2026
25 виктория
До коментар #18 от "БАРС":ше дига поличката!!!
11:32 08.02.2026
27 велики сме
11:33 08.02.2026
29 Ха ХаХа
11:35 08.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Руснаци
11:36 08.02.2026
33 Не преписвай
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":успехите на СССР като руски. Руснаците бяха 1/3 от населението на СССР.
Коментиран от #37, #49
11:38 08.02.2026
37 Глупак
До коментар #33 от "Не преписвай":200%
11:45 08.02.2026
38 ру БЛАТА
До коментар #34 от "Али Турчинът":Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ
11:45 08.02.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Посейдон Буревестников":Твоят монголоиден го знаем по добре
11:46 08.02.2026
41 Хехехе
До коментар #5 от "Колю с двуцевката":най-доброто оръжие - руски автомат и най-добрата кола - руски Москвич...😆
Коментиран от #93
11:48 08.02.2026
42 Олга
Коментиран от #45, #86, #98
11:49 08.02.2026
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Смех с ватенки":Що бе, всички американски и евро генерали ли ходят с охрана?
Знаеш ли че по времето на Виетнамската война са убити 11 генерала американски?
11:49 08.02.2026
45 Олга
До коментар #42 от "Олга":Отговорът на № 7
11:52 08.02.2026
46 Хе!
Коментиран от #48, #105
11:53 08.02.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Така е руската пропаганда има за цел ВАС, гкупаците розови. Умните хора по презумпция са русофили. Но руската пропаганда е слаба. Не е като американската. Тя направо сменя пола, хахахх
11:53 08.02.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Хе!":Малииии, какви глупости си писал.. Сега годината е 2026
11:55 08.02.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Не преписвай":Не разделяй СССР на нации, щото тук хората никога не са били националисти, клпак
11:57 08.02.2026
50 БАРС
До коментар #11 от "Учи и чети!":БАШ ТАКА Е.ТЕ ИМАХА МНОГО ПОВЕЧЕ ТЕХНИКА БИТОВА БАРАБАР С РОЛКОВИ МАГНИТОФОНИ И КАСЕТОФОНИ И ТО ДОСТА МОДЕЛИ СТЕРИО ТЕХНИ.ОТ ИЯ МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ И МАГНЕТОФОНИ САМО ДВА МОДЕЛА СЕ ПРОДАВАХА У НАС КАКТО И ТЕЛЕВИЗОРИ СССР ПРОИЗВОДСТВО.НИЕ ИМАХМЕ ТОГАВА ЧЕРНОБЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ КАКТО КАСЕТОФОНИ МОНО ОКТАВИЯ ОГОСТА И МОНТАНА ПАРОДИЯ НА КАСЕТОФОН ГОВОРЯ ПРЕЗ 70-80 ГОД.ДА ДА ТИЯ ДЕТО ПЛЮЯТ ПО РАШКИТЕ ЗАЩО НЕ НАПИШАТ НИЕ КАКВО ПРОИЗВЕЖДАМЕ.ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ЗАПЪРВИ ПЪТ ВИДЯХ МАЛКА ПРЕНОСИМА ФУРНА КОЯТО ПЕЧЕ СУПЕР И НА НЕЯ ПИШЕШЕ СДЕЛАНО В СССР.ПО ВРЕМЕ НА КУМОНИЗМА А НИЕ КГА ГИ ВИДЯХМЕ ПОСЛЕ ДЕМОКРАЦИЯТА.
11:57 08.02.2026
51 Али Турчинът
Мога да споря с всички вас, че Русия е сила.
Коментиран от #87
12:00 08.02.2026
53 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #55, #104
12:04 08.02.2026
54 да питам
Коментиран от #57, #58
12:05 08.02.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Стигастига с тея пропаНганди от най долното ниво на Дойче Велле. Само вие си вярвате
12:11 08.02.2026
56 Али Турчинът
До коментар #52 от "Механик":Ама са та излъгали с бобони, като в Майдана през 2014 г.в Киев. Ще бъдете в ЕС, Ще бъдете в Нато, демокрация, без олигархи, Ще носите гащи "прашки"...и т.н.
И до къде стигнахте?
12:12 08.02.2026
57 Али Турчинът
До коментар #54 от "да питам":Верно е, ходи купи. Имаш ли пари?
12:13 08.02.2026
58 Два поста, едни и същи
До коментар #54 от "да питам":един след друг.
Имаш мозък колкото една тухла четворка.
12:16 08.02.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:17 08.02.2026
61 Али Турчинът
12:26 08.02.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Механик":Русия е една от петте държави които могут да правят реактивни двигатели.
Само Русия прави Малки атомни централи
Русия е втора в света по производство на атомни централи
Русия е втора в света по производство на оръжейни системи.
Русия е първата космическа страна
Коментиран от #63, #76, #88
12:29 08.02.2026
63 Блогър от Китай
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сибир е Китайски Продължаваме напред
12:35 08.02.2026
64 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #67
12:36 08.02.2026
65 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
12:36 08.02.2026
66 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #68
12:36 08.02.2026
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Хахахах, не толкова т1по бе аналколу, хахахах. Напомним, че границите от 1991 ги искала украина. Ама, на ставает, нали, хахахах, а руснаците сив и варшавски договор не са искали. Имат Брикс. Мозъка ти е чисто бял лист
12:44 08.02.2026
68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Защото живеете в България, страна на втора скорост в ЕС. За сега. После ще станет зад на, хахахх
Коментиран от #69, #89
12:46 08.02.2026
69 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Защото чакаме да ни асвабадят, стоически търпим и свикване с еврото🤩
12:52 08.02.2026
71 Олга
Коментиран от #75, #90
12:57 08.02.2026
74 Евераст Еверастов
До коментар #4 от "Гагауза копейката":Милея за задните ти чаркове .
13:17 08.02.2026
75 Я па тая!
До коментар #71 от "Олга":Също карикатурно изглежда и гол мъж, ама накичен с оръжие като Коледна елха! Неяастна страна, изпила мозъка на населяващите я дотам, че да защитават една ГРЕШНА, БЕЗСМИСЛЕНА и АНТИХУМАННА война! Война, която Русия НИКОГА няма да спечели в истинскич смисъл на думата! Защото дори и да спечели, то каква ще е печалбата? Една разорена, изпотрошена с разрушени градове страна, Страна, която трчбша да се възстанвява, а на завареното население трябва да се осигури работа, заплати пенсии.Това не е същото като да ограбиш Германия, така както я ограби СССР - с цели влакови композиции и милиони германци да работят без пари!
Коментиран от #92
14:12 08.02.2026
76 Я се скривай
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ако ще тролиш тук, то поне научи БЪЛГАРСКИ ЕЗИК! на него се казва МОГАТ, а не могут! Айде метла!
14:15 08.02.2026
78 себестиан
14:32 08.02.2026
79 Жан Бойко
15:58 08.02.2026
80 Ама защо бе
16:35 08.02.2026
83 Радко
18:33 08.02.2026
85 Танко
До коментар #24 от "az СВО Победа 80":Вата, няма"бивша Украйна "!Има бившо сесеСЕРЕ!
19:15 08.02.2026
86 Танко
До коментар #42 от "Олга":Мамашке, несчастная!В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК няма "трудятся"!
19:21 08.02.2026
87 Танко
До коментар #51 от "Али Турчинът":Недей да спориш,защото, ако беше сила-сесеСЕРЕто нямаше да се разпадне!
19:26 08.02.2026
88 Танко
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Наистина е първа сила!Щом луна 25,все пак успя да улучи Луната.
19:33 08.02.2026
89 Танко
До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Живея в България, и ми е добре! За разлика от рушнята,където във всички сайтове е пълно с реклами за "приобретение гражданство Европейского союза "!И на крепостните не им се живее там!
19:45 08.02.2026
90 Танко
До коментар #71 от "Олга":Мамашке, ако оръжията ви бяха стока,досега щяхте да сте в Лисабон!
19:50 08.02.2026
92 Некой
До коментар #75 от "Я па тая!":Абе що ми се струва.че ако голия с калшник те срещне с мерцедеса, ще бъде гол с калашник и мерцедес , а ти ако имаш късмет ще бъдеш пешеходец.
Коментиран от #106
20:48 08.02.2026
93 не точно
До коментар #41 от "Хехехе":Кой за каквото го бива.
Някои ги бива в разработването на автомати, други - на моторизирани каруци.
Неприятния момент е когато започнат да си ги мерят кое от двете работи по-добре, защото са много малко моторизираните каруци, дето могат да спрат куршум или дрон.
22:22 08.02.2026
94 ии тpoл
До коментар #91 от "Танко":Почти позна. Само че не го унищожиха те, ами артилерията на 404, за да може да ги обвинят пак във варвартсво.
22:30 08.02.2026
97 наблюдател
00:33 09.02.2026
98 У Вас все болшое
До коментар #42 от "Олга":Руския микрокомпютър е най-големия микрокомпютър на света!
00:38 09.02.2026
99 Граовец
00:41 09.02.2026
101 Танко
До коментар #96 от "Коста":Мрия, на Български език се превежда като "мечта".Каква мечта има "умен" човек, като теб?
02:02 09.02.2026
102 Уса
06:44 09.02.2026
104 Орк
До коментар #53 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Хранят ви с такава долна пропаганда че нормален човек с завършено начално училище трябва да се обиди.
А вие ядете и хвалете!!! Ниво!!!
09:22 09.02.2026
105 Па много
До коментар #46 от "Хе!":ти поздрави и от мен ......у..йо...в.......
09:33 09.02.2026
106 Ник ой
До коментар #92 от "Некой":Абе този с мерцедеса може да ти извади три калашника . То глупавите хора нямат Мерцедес.
09:56 09.02.2026