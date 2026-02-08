Китай потвърди забраната за транзакции и добив на криптовалути

Китайската народна банка и осем ведомства издадоха съвместно изявление, потвърждаващо настоящата забрана за всички вътрешни транзакции с криптовалута, предаде RBC.

Незаконните дейности включват търговия, емитиране на токени, брокерство, финансови продукти, добив и производство и продажба на оборудване за добив.

В известието се посочва, че криптовалутите не се считат за законно платежно средство и не могат да се използват като валута в Китай. Рекламирането им е забранено, както и предоставянето на услуги, свързани с криптовалути, включително информационни услуги. Подчертава се, че чуждестранните компании и физически лица не трябва незаконно да предоставят услуги, свързани с виртуална валута, на местни организации под каквато и да е форма.

Изрично се посочва, че стабилните монети, обвързани с юани, са забранени без пряко одобрение от регулаторните органи. Токенизирането на активи от реалния свят (RWA) обикновено се счита за незаконна финансова дейност и е разрешено само в изключителни случаи чрез одобрени организации.

Китайските власти също така обявиха, че ще засилят борбата с измамите, прането на пари и незаконното набиране на средства, както и строг контрол върху чуждестранните крипто услуги, работещи с китайски граждани, и върху китайските компании, стартиращи RWA проекти в чужбина.

Добивът на криптовалути беше официално забранен в Китай през 2021 г. Новото изявление на регулаторите гласи, че дейностите на "копачите" трябва да бъдат допълнително потиснати, а отговорността за възобновяването на добива на криптовалути е на регионалните власти. Всички ферми за добив трябва да бъдат затворени, а създаването на нови е строго забранено. Производството на оборудване за добив също е забранено в Китай.

В Русия властите заеха по-снизходителна позиция: дейностите, свързани с криптовалути, са разрешени, но в рамките на законодателните норми, някои от които вече са приети (закони за цифровите финансови активи и за добива). В края на миналата година Банката на Русия представи концепция за регулиране на пазара на криптовалути и цифрови активи. Министерството на финансите предложи инициатива за развитие на пазар за токенизирани реални активи.