Китай потвърди забраната за транзакции и добив на криптовалути

8 Февруари, 2026 11:04, обновена 8 Февруари, 2026 11:13 1 065 7

  • китай-
  • биткойн-
  • криптовалута

Народна банка, заедно с други регулаторни органи, издаде нова директива

Китай потвърди забраната за транзакции и добив на криптовалути - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайската народна банка и осем ведомства издадоха съвместно изявление, потвърждаващо настоящата забрана за всички вътрешни транзакции с криптовалута, предаде RBC.

Незаконните дейности включват търговия, емитиране на токени, брокерство, финансови продукти, добив и производство и продажба на оборудване за добив.

В известието се посочва, че криптовалутите не се считат за законно платежно средство и не могат да се използват като валута в Китай. Рекламирането им е забранено, както и предоставянето на услуги, свързани с криптовалути, включително информационни услуги. Подчертава се, че чуждестранните компании и физически лица не трябва незаконно да предоставят услуги, свързани с виртуална валута, на местни организации под каквато и да е форма.

Изрично се посочва, че стабилните монети, обвързани с юани, са забранени без пряко одобрение от регулаторните органи. Токенизирането на активи от реалния свят (RWA) обикновено се счита за незаконна финансова дейност и е разрешено само в изключителни случаи чрез одобрени организации.

Китайските власти също така обявиха, че ще засилят борбата с измамите, прането на пари и незаконното набиране на средства, както и строг контрол върху чуждестранните крипто услуги, работещи с китайски граждани, и върху китайските компании, стартиращи RWA проекти в чужбина.

Добивът на криптовалути беше официално забранен в Китай през 2021 г. Новото изявление на регулаторите гласи, че дейностите на "копачите" трябва да бъдат допълнително потиснати, а отговорността за възобновяването на добива на криптовалути е на регионалните власти. Всички ферми за добив трябва да бъдат затворени, а създаването на нови е строго забранено. Производството на оборудване за добив също е забранено в Китай.

В Русия властите заеха по-снизходителна позиция: дейностите, свързани с криптовалути, са разрешени, но в рамките на законодателните норми, някои от които вече са приети (закони за цифровите финансови активи и за добива). В края на миналата година Банката на Русия представи концепция за регулиране на пазара на криптовалути и цифрови активи. Министерството на финансите предложи инициатива за развитие на пазар за токенизирани реални активи.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Ами...... залагайте веднага на спад в криптовалутите, ако не сте го направили!

    Коментиран от #3

    11:17 08.02.2026

  • 2 Кръговрат на веществата

    3 1 Отговор
    ...става интересно.

    11:17 08.02.2026

  • 3 Знаещ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Китай от 2018 забранява криптото - излиза новина на всеки 6 месеца. Общо взето е нищо като цяло.

    11:21 08.02.2026

  • 4 1234

    4 2 Отговор
    браво,стига са мърсили и затопляли климата

    11:24 08.02.2026

  • 5 СБОГОМ БИТКОЙН

    4 1 Отговор
    И други подобни измишльотини на канибалите.

    12:15 08.02.2026

  • 6 мда

    4 1 Отговор
    Шиткойна е пирамида управлявана от някакъв тарикат дето сваля и качва цената на шиткойна и балъците купуват и продават на загуба.

    12:59 08.02.2026

  • 7 Българин

    0 0 Отговор
    А ние защо си продадохме Българския Лев? Кой ни продаде Българския Лев?
    Комунистическите Цингурелски Управляващи Палячовци ни го продадоха!

    13:59 08.02.2026