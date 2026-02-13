Цяла Европа е подложена на стрес и страх поради факта, че много компании напускат нейния пазар и това изселване ще продължи, ако европейските страни не предприемат в най-скоро време мерки за подобряване на конкурентоспособността. Това съобщи след неформална среща на върха в Брюксел словашкият премиер Роберт Фицо.

„Всички знаем, че ако не направим нищо тази година или в началото на следващата, все повече компании в крайна сметка ще ни напуснат“, каза той, цитиран от словашкото издание Postoj.

Фицо обърна внимание на изявленията на ръководителите на някои европейски правителства за напускането на сериозни компании от техните пазари и също така призова европейските лидери „най-накрая да се опомнят“.

По-рано министър-председателят на Словакия изрази мнение, че заради високите цени на електроенергията икономиката на ЕС е в ужасно състояние.

На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана на доставките на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г. и газ от тръбопроводи от 30 септември 2027 г. Нарушаването на тази забрана води до високи глоби. Същите планове се разработват в Брюксел за руски петрол и ядрено гориво за АЕЦ.