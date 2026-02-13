Новини
Европа е в състояние на стрес и страх

Европа е в състояние на стрес и страх

13 Февруари, 2026 14:16 816 10

Причината е излизането на редица компании от Стария континент

Цяла Европа е подложена на стрес и страх поради факта, че много компании напускат нейния пазар и това изселване ще продължи, ако европейските страни не предприемат в най-скоро време мерки за подобряване на конкурентоспособността. Това съобщи след неформална среща на върха в Брюксел словашкият премиер Роберт Фицо.

„Всички знаем, че ако не направим нищо тази година или в началото на следващата, все повече компании в крайна сметка ще ни напуснат“, каза той, цитиран от словашкото издание Postoj.

Фицо обърна внимание на изявленията на ръководителите на някои европейски правителства за напускането на сериозни компании от техните пазари и също така призова европейските лидери „най-накрая да се опомнят“.

По-рано министър-председателят на Словакия изрази мнение, че заради високите цени на електроенергията икономиката на ЕС е в ужасно състояние.

На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана на доставките на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г. и газ от тръбопроводи от 30 септември 2027 г. Нарушаването на тази забрана води до високи глоби. Същите планове се разработват в Брюксел за руски петрол и ядрено гориво за АЕЦ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Атина Палада

    6 15 Отговор
    Орбан и Фицо са пътници

    14:18 13.02.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Фактите са такива!
    Няма как да произвеждаш при европейските регулации и политическия фашизъм на Брюксел!

    Всички бягат и пак произвеждат и даже произвеждат по още по-замърсяващ начин - но вече работят за благото на аборигените в САЩ, Азия и Африка - не за благото на Европа!

    14:26 13.02.2026

  • 5 си дзън

    3 9 Отговор
    Измръзнал е Фицо, след като руснаците думнаха Дружба. До лятото съвсем ще превърти.

    14:28 13.02.2026

  • 6 Абе Фичко

    1 5 Отговор
    Я вземи се оери с ватенките и трай.

    14:32 13.02.2026

  • 7 Факти

    4 2 Отговор
    Европа е в състояние на стрес и страх и целия ЕССР се тресе

    14:34 13.02.2026

  • 8 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Главният виновник за състоянието но енергетиката и футбола живее в Банкя

    14:36 13.02.2026

  • 9 Уса

    1 0 Отговор
    Вече купувам европейските стоки произведени в САЩ на половин цена.Митата сработиха отлично

    14:47 13.02.2026

  • 10 ос ран демокарат

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе Фичко":

    Скоро ще живееш биологично с козичките в кошарата и ще се топлите взаимно . Пръчат ще ви оправя наред , а кумчо Вълчо ще обикаля наоколо .
    Голям зор да се върнете в пещерите !!

    14:48 13.02.2026