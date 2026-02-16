Volkswagen с амбициозна програма за намаляване на разходите

Германският автомобилен производител Volkswagen (VW) планира нова програма за намаляване на разходите, която включва намаляване на разходите с 20% до 2028 г., като затварянето на заводи не е изключено, съобщи Manager Magazin, позовавайки се на източници от компанията.

Причините за този ход са слабите продажби на VW в Китай, американските мита и засилената глобална конкуренция. Следователно предишните мерки за намаляване на разходите са недостатъчни. Затварянето на заводи и по-нататъшните съкращения на работни места над вече обявените 35 000 не са изключени.

Самият VW реагира предпазливо на тази информация, посочвайки програми за намаляване на разходите, които вече са в ход във всички марки. Говорител на компанията заяви, че тези програми вече са довели до спестявания на десетки милиарди евро. „Това позволи на компанията да смекчи въздействието на геополитическите предизвикателства, като например американските тарифи, и да се придържа към плана“, заяви той.

Очаква се главният изпълнителен директор Оливър Блум да предостави повече подробности на пресконференция на 10 март. Работническият съвет беше по-категоричен. В изявление до служителите съветът заяви, че статията е „по-скоро описание на състоянието на дългосрочни програми за подобряване на ефективността“. Председателят на Работническия съвет Даниела Кавало отново се изказа ясно срещу затварянето на заводи.

В края на 2024 г., след продължителни преговори, групата и синдикатът се споразумяха за програма за преструктуриране, която включва съкращения на 35 000 работни места в Германия до 2030 г. В замяна затварянето на обекти и принудителните съкращения бяха изключени. Съкращението на работната сила се осъществява предимно чрез частично пенсиониране, ранно пенсиониране и обезщетения за прекратяване на трудовия договор.

Както съобщава вестник Bild, през октомври 2025 г. VW е имала недостиг от 11 милиарда евро за финансиране на планираните инвестиции за следващата година. Нетната загуба на VW през третото тримесечие на 2025 г. възлиза на 1,072 милиарда евро. През първите девет месеца на 2025 г. печалбата му е спаднала с повече от 60%, от 8,8 милиарда евро на 3,4 милиарда евро.

Германската автомобилна индустрия преживява тежка криза, дължаща се отчасти на влошаването на търговските отношения между Китай и Европейския съюз, както и между САЩ и ЕС.