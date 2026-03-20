Възстановяването на екосистемите на Персийския залив ще отнеме десетилетия

Възстановяването на екосистемите на Персийския залив ще отнеме десетилетия

20 Март, 2026 14:21 536 8

Щетите от военните действия могат да ескалират в санитарна криза

Възстановяването на екосистемите на Персийския залив ще отнеме десетилетия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на екосистемите на Иран, Персийския залив и Ормузкия проток ще отнеме години и десетилетия. Щетите от военните действия могат да ескалират в екологична и санитарна криза, заяви Вадим Петров, държавен секретар на Руската екологична камара и председател на Обществения съвет към Росхидромет.

„Времето за възстановяване трябва да се оценява обективно не в месеци, а в години и десетилетия. Според съвременните стандарти за възстановяване на екосистемите, първите видими положителни ефекти могат да се появят рано, но пълният процес на възстановяване често отнема десетилетия и изисква дългосрочно наблюдение, адаптивно управление и, разбира се, междугенерационен хоризонт“, каза Петров.

Според него това на практика означава, че първо е необходимо да се инвентаризират и локализират всички източници на замърсяване, произтичащи от събитията в Иран, да се осигури отстраняването и сортирането на опасните отпадъци, да се възстановят водоснабдяването и да се възстанови функционирането на повредените пречиствателни съоръжения.

Следващата стъпка е възстановяване на замърсените почви и води, провеждане на рекултивация, възстановяване на растителността и местообитанията и осигуряване на устойчиво финансиране и научно-техническа подкрепа. Без тези ресурси деградацията на екосистемите в Иран може да стане хронична, подчерта експертът.

„За Иран крайбрежните и морските зони на Персийския залив и Ормузкия проток, градските райони и ландшафтите с недостиг на вода са най-уязвими. Тук дори локализираните нефтени разливи, пожарите и разрушаването на обществената инфраструктура могат бързо да доведат до дългосрочно влошаване на функциите на екосистемите – влошаване на качеството на водата, намаляване на биоразнообразието, увеличаване на токсичните товари върху почвите и увеличаване на замърсяването с прах и аерозоли. С други думи, щетите от военни събития могат лесно да се трансформират в комбинирана екологична и санитарна криза“, отбеляза Петров.

От научна гледна точка, обяснява той, основното въздействие върху околната среда на подобни събития е не само преките щети върху екосистемите, но и каскадата от вторично замърсяване. Програмата на ООН за околната среда (UNEP) отбелязва, че военните действия в населени и промишлени райони водят до образуването на огромни маси от замърсени строителни отломки, емисии на горива, азбест и промишлени химикали, докато щетите по фабрики, водоснабдителни и канализационни системи водят до замърсяване на почвата и водата. Такива щети не са краткосрочни: те продължават и след края на военните конфликти, подкопавайки общественото здраве и местния поминък. Световната здравна организация, от своя страна, допълнително отбелязва риска от отлагане на продукти от горенето на петрол върху почвите и повърхностните водни басейни, което е свързано с излагане на полициклични ароматни въглеводороди и токсични метали.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    4 1 Отговор
    Защо Европа ограбва и изнасилва самата себе си ? Китай и Индия купуват руски мазут и дизелово гориво на половината от цената на Германия и Франция.

    14:25 20.03.2026

  • 2 ИВАН

    4 1 Отговор
    Какви десетилетия, дори и за много столетия не може да се възстанови отровеното и разрушеното от човека ... всички ние сме престъпници и убийци, но когато го разберем ще е много късно.

    14:32 20.03.2026

  • 3 Създават Се Нови !

    2 2 Отговор
    Създават Се Нови !

    Възможности !

    За Бизнеса !

    Коментиран от #4

    14:32 20.03.2026

  • 4 Горките Ние !

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Създават Се Нови !":

    Горките Ние !

    Пак !

    Ще Плащаме !

    Всичко !

    14:34 20.03.2026

  • 5 Възраждане

    4 1 Отговор
    Това са последиците от незаконната война срещу Иран

    14:35 20.03.2026

  • 6 Пламен

    1 1 Отговор
    Глупости на Грета .

    Младите не помнят как цял Кувейт гореше .След една година нямаше проблеми .

    14:42 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Русия

    2 0 Отговор
    Абе къде са краварите да защитят Дубай,Катар,Оман и тн хахаахаааааааааа .Честито на печелившите,плащахте милиарди за бази на САЩ,а сега туризъм и безнес НЕТ хахахааааааааааааа

    14:43 20.03.2026