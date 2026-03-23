Китай и ЕС се споразумяха относно веригата на доставки

Втората среща на модернизирания механизъм за диалог между Китай и ЕС относно контрола върху износа се проведе в Пекин, според китайското министерство на търговията.

Разговорите бяха председателствани от Дзян Цянлян, директор на Бюрото за сигурност и контрол върху износа към Министерството на търговията, и Денис Редоне, заместник-генерален директор по търговията в Европейската комисия. Двете страни са провели „задълбочени и конструктивни дискусии относно контрола върху износа“.

Представители от Пекин и Брюксел се споразумяха да „продължат контактите и обмена и да насърчават стабилността и безпроблемното функциониране на индустриалните и доставките вериги между Китай и ЕС“.