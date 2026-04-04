Скъпи череши ли ще ядем това лято

4 Април, 2026 09:30 1 706 32

Очакванията са тази година реколтата да е по-добра от миналата

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ще ядем ли по-евтини череши това лято? След като миналата година реколта почти нямаше, а цените не паднаха под 16 лева за килограм, този сезон производителите са по-оптимистично настроени.

Любомир Димитров е сред производителите, чиято реколта миналата година е била напълно унищожена, пише БНТ.

Любомир Димитров, черешопроизводител от Кюстендил: „Аз имам около 100 дка череши, загубите бяха на 100%, въобще никакъв плод при мен нямаше.“

Очакванията тази година са за по-добра реколта. Най-големият риск остават късните пролетни слани.

Любомир Димитров, черешопроизводител: „Дъжд и сняг не е проблем, проблем са ниските температури. То като вали сняг е около 0 градуса, така че това не е проблем, особено на тази фаза, в която са в момента. До -3, 4, 5 градуса няма проблем.“

Дори при добра реколта обаче, производителите са притеснени за доходите си.

Кирил Димитров, черешопроизводител: „Изкупвателните организации тези години не са доказали, че могат нещо да направят да е нормална цената, винаги е по-ниска, отколкото са ни разходите и със субсидиите покриваме поне на 0, значи не можем да се развиваме. Субсидията трябва да дойде да се развиваме, да подновим градината, да изградим някакво преработващо предприятие, а ние само покриваме разходите.“

Затова са категорични, че няма да продават реколтата си на безценица. И въпреки че вече сме част от Еврозоната, продължават да правят сметките си в лева.

Цветанка Манзурова, черешопроизводител: „Ако е добра реколтата, няма да ги дадем за лев и за два, това са пределно ясни нещата. От 5 лева, 7 лева на прекупвачите няма да ги дам.“

Засега условията са добри, но се оказва, че обилният цъфтеж може да се отрази на качеството.

Проф. Димитър Сотиров, специалист по овощарство, Институт по земеделието в Кюстендил: „...може да се получи обилен завръз, откъдето пък плодовете да издребнеят и това не е добре. Така че след празна година идва пълна година и това до някъде може да се реши с резитба. Тези, които са си направили резитба и са премахнали част от плодните клонки, извършили са прореждане, съкращаване, все пак ще се получи добра плодова реколта, да се надяваме, ако времето не ни изиграе лоша шега.“

Дали тази година ще компенсира загубите от предишната ще стане ясно след броени седмици. А за потребителите остава да се надяват, че ще успеят да опитат череши на поносими цени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любка Кумчева

    9 5 Отговор
    За градушка чували ли са тези производители?

    Коментиран от #10

    09:36 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наблюдател

    16 2 Отговор
    Евроатлантически череши с привкус на тиквени семки, свински черва и с неопределен пол.

    09:40 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи хи

    11 2 Отговор
    Да ,си ги Ядат със Здраве! И агнешкото,,🤣 и,агнешкото заразеното от 30 години.

    09:44 04.04.2026

  • 6 Миналата година

    14 0 Отговор
    когато черешите не спаднаха под 16 лв. по същото време в Испания килограм череши струваше 3 евро. Но българинът ще каже " Да , ама там няма суша, няма проливни дъждове, няма обилен завръз.

    Коментиран от #12, #19

    09:47 04.04.2026

  • 7 Дърта комуняга

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Комундрел":

    Дамммм аз винаги държах стълбата и гледах кадаифа, а другарките все ми викаха другарю началник много сте палав.Сега с това € няма какво да гледам
    но пък си напикавам пантофите редовно

    09:49 04.04.2026

  • 8 ٩(͡๏̯͡๏)۶

    18 2 Отговор
    преди много години съжалявах чужденците от европа, които гледаха изумени как тука се купуваха плодове в торби - по килограми череши, кайсии, праскови. а при тях се продавали праскова по праскова, на бройка, а черешите в кутийка по 20. сега вече знам какво е да си чужденец-европеец в собствената си страна.

    Коментиран от #14

    09:50 04.04.2026

  • 9 Пич

    14 0 Отговор
    Я ги маани тия, да им гният черешите !!! Всяка година започват от 300+ лева, сега сигурно ще искат в евро !!! А бе, ей, целото дърво не ви струва 300 + евро !!!

    09:51 04.04.2026

  • 10 Кумчо Любчев

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любка Кумчева":

    Градушката пада на 100 декара, не на 1000. Студът или т.нар. замръз действа на значително по-големи площи. Черешопроизводителите наблюдават тези явления десетки години.

    09:53 04.04.2026

  • 11 все едно

    14 0 Отговор
    Ако си ги купувам ще ги ям скъпи, ако не купувам ще си ги ядът те. Не са нещо без което не може!

    09:55 04.04.2026

  • 12 а пък едно време

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Миналата година":

    Какво общо имат испанските череши с българските? Да беше натоварил един тир испански череши по 3 евро и да ги продадеш тук за 6? 15 тона по 3 евро = €45 000.

    09:55 04.04.2026

  • 13 Този

    9 0 Отговор
    Ако няма череши и на 1-2 лева народа ще изгине.Много лошо.Тука няколко б. мозъци се изявяват денонощно.Всякакви теми свързват с лошия капитализъм и прекрасния социализъм.А пък Украйна им е във всяка тема.Има един с бананите по всеки повод.Не се знае дали са Курило или за подземието.Племето е не само у.дефицитно,трудно запаметява а и природно зло и отмъдтително.В днешно време такива народи не оцеляват.

    09:56 04.04.2026

  • 14 бай Драгой

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "٩(͡๏̯͡๏)۶":

    Когато ти купуваше с торби аз берях от двора си със щайги. Сега пак бера със щайги, ама ти не можеш да купуваш с торби.

    Коментиран от #16, #18

    09:59 04.04.2026

  • 15 Васил

    9 0 Отговор
    У нас черешите стигнаха цената на диамантите.

    10:00 04.04.2026

  • 16 ٩(͡๏̯͡๏)۶

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "бай Драгой":

    така е, няма как да не се съглася

    10:02 04.04.2026

  • 17 като не щете бг череши от 150 евро кг

    6 0 Отговор
    яжте полски череши.

    10:12 04.04.2026

  • 18 разликата е

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "бай Драгой":

    че аз купувам череши целогодишно а ти не пълниш щайгите целогодишно.

    10:14 04.04.2026

  • 19 Бургас

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Миналата година":

    Затова плодове и зеленчуци от пазарите Турция
    Пълня багажника за 100 евро и спестявам поне 300

    10:18 04.04.2026

  • 20 Фондeрлайнeнитe и Лагардите

    14 0 Отговор
    И това лято ще ни ядете дъртите пресъхнали ... катерици.

    10:21 04.04.2026

  • 21 Сийка

    9 0 Отговор
    Скъпи череши ще ядете вие, ние пенсионерите ще караме на свежи, току-що набрани джанки.

    Коментиран от #26

    10:40 04.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тираджия

    10 0 Отговор
    Ще има да си тананикате рефрена " две праскови и две череши" на гения Щерев.

    10:43 04.04.2026

  • 24 Пистолерос

    4 7 Отговор
    Черешите на копейката да ручате путлероиди с чаршафи. И на зеления чорап чорапите да перете. Измет продажна.

    10:47 04.04.2026

  • 25 един

    9 0 Отговор
    Почнаха пак с черешите,още не са цъфтели и гадаят за цената!Естествено е,че като няма производители и липсва работна ръка,продукцията ще е по-скъпа!

    10:47 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Череши...

    7 0 Отговор
    ...не ям, оправяйте се!

    10:55 04.04.2026

  • 28 ами тогава

    9 0 Отговор
    да си пазят бутиковата продукция.Не знам някой да е умрял от липса на череши.Преди години имаше един момент когато бг чесъна беше по-скъп от кило ананас, а киноа от перу беше по-евтина от "добруджански" боб.Дано се задавите всичките накрая.

    10:59 04.04.2026

  • 29 Някой ще ядат череши, болшенството от

    7 0 Отговор
    Народа ще Гледа!

    12:20 04.04.2026

  • 30 ОнЯ

    3 0 Отговор
    В левове ли ще ги продават?

    13:32 04.04.2026

  • 31 Цървул

    2 0 Отговор
    Никакви .

    17:31 04.04.2026

  • 32 Любопитен скункс

    2 0 Отговор
    Ако той ги даде на прекупвачите за 5-7 лв. цената да дребно на пазара ще е 15 лв. Аз пък казвам, че повече от 3-4 Е за череши няма да платя, да не е единствения плод! Да не говорим, че на 1 км от нас има неоградени, изоставени места с череши, смокини, сливи, орехи, круши и ако не ме мързи мога да ги ям и на 0 Е.

    18:00 04.04.2026