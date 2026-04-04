Скъпи череши ли ще ядем това лято

Ще ядем ли по-евтини череши това лято? След като миналата година реколта почти нямаше, а цените не паднаха под 16 лева за килограм, този сезон производителите са по-оптимистично настроени.
Любомир Димитров е сред производителите, чиято реколта миналата година е била напълно унищожена, пише БНТ.
Любомир Димитров, черешопроизводител от Кюстендил: „Аз имам около 100 дка череши, загубите бяха на 100%, въобще никакъв плод при мен нямаше.“
Очакванията тази година са за по-добра реколта. Най-големият риск остават късните пролетни слани.
Любомир Димитров, черешопроизводител: „Дъжд и сняг не е проблем, проблем са ниските температури. То като вали сняг е около 0 градуса, така че това не е проблем, особено на тази фаза, в която са в момента. До -3, 4, 5 градуса няма проблем.“
Дори при добра реколта обаче, производителите са притеснени за доходите си.
Кирил Димитров, черешопроизводител: „Изкупвателните организации тези години не са доказали, че могат нещо да направят да е нормална цената, винаги е по-ниска, отколкото са ни разходите и със субсидиите покриваме поне на 0, значи не можем да се развиваме. Субсидията трябва да дойде да се развиваме, да подновим градината, да изградим някакво преработващо предприятие, а ние само покриваме разходите.“
Затова са категорични, че няма да продават реколтата си на безценица. И въпреки че вече сме част от Еврозоната, продължават да правят сметките си в лева.
Цветанка Манзурова, черешопроизводител: „Ако е добра реколтата, няма да ги дадем за лев и за два, това са пределно ясни нещата. От 5 лева, 7 лева на прекупвачите няма да ги дам.“
Засега условията са добри, но се оказва, че обилният цъфтеж може да се отрази на качеството.
Проф. Димитър Сотиров, специалист по овощарство, Институт по земеделието в Кюстендил: „...може да се получи обилен завръз, откъдето пък плодовете да издребнеят и това не е добре. Така че след празна година идва пълна година и това до някъде може да се реши с резитба. Тези, които са си направили резитба и са премахнали част от плодните клонки, извършили са прореждане, съкращаване, все пак ще се получи добра плодова реколта, да се надяваме, ако времето не ни изиграе лоша шега.“
Дали тази година ще компенсира загубите от предишната ще стане ясно след броени седмици. А за потребителите остава да се надяват, че ще успеят да опитат череши на поносими цени.
7 Дърта комуняга
09:49 04.04.2026
10 Кумчо Любчев
До коментар #1 от "Любка Кумчева":Градушката пада на 100 декара, не на 1000. Студът или т.нар. замръз действа на значително по-големи площи. Черешопроизводителите наблюдават тези явления десетки години.
09:53 04.04.2026
12 а пък едно време
До коментар #6 от "Миналата година":Какво общо имат испанските череши с българските? Да беше натоварил един тир испански череши по 3 евро и да ги продадеш тук за 6? 15 тона по 3 евро = €45 000.
09:55 04.04.2026
14 бай Драгой
До коментар #8 от "٩(͡๏̯͡๏)۶":Когато ти купуваше с торби аз берях от двора си със щайги. Сега пак бера със щайги, ама ти не можеш да купуваш с торби.
Коментиран от #16, #18
09:59 04.04.2026
16 ٩(͡๏̯͡๏)۶
До коментар #14 от "бай Драгой":така е, няма как да не се съглася
10:02 04.04.2026
18 разликата е
До коментар #14 от "бай Драгой":че аз купувам череши целогодишно а ти не пълниш щайгите целогодишно.
10:14 04.04.2026
19 Бургас
До коментар #6 от "Миналата година":Затова плодове и зеленчуци от пазарите Турция
Пълня багажника за 100 евро и спестявам поне 300
10:18 04.04.2026
