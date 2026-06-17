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Пакистан се надява на икономически растеж след края на войната между САЩ и Иран

Пакистан се надява на икономически растеж след края на войната между САЩ и Иран

17 Юни, 2026 07:37 447 0

  • пакистан-
  • икономика-
  • инфлация-
  • растеж

Правителството ще се съсредоточи върху минимизиране на негативните последици от конфликта

Пакистан се надява на икономически растеж след края на войната между САЩ и Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пакистанското правителство очаква икономическата ситуация да се подобри през фискалната 2026-2027 година (която започва на 1 юли) след края на войната между САЩ и Иран.

"Очакваме подобрени перспективи за националната икономика през фискалната 2026-2027 г. след края на конфликта в Близкия изток. Правителството ще се съсредоточи върху минимизиране на негативните последици от конфликта между САЩ и Иран, за да ограничи нарастващата инфлация и нарастващите цени на енергията", каза ръководителят на Министерството на финансите. „Поради конфликта енергийната инфраструктура на Пакистан беше сериозно повредена и ще отнеме време, преди да се върнем към нормалното състояние в този сектор", каза пред аг. Reuters министърът на финансите на Ислямската република Мухамад Аурангзеб.

Според Аурангзеб „първият приоритет на правителството остава да осигури необходимите средства за националната сигурност предвид трудната ситуация по границите на Пакистан с Индия и Афганистан“.

Проектобюджетът на Пакистан за фискалната година 2026-2027, представен от правителството миналата седмица в парламента, призовава за 18% годишно увеличение на разходите за отбрана до 3 трилиона PKR (10,8 млрд. USD) и увеличение на данъците в съответствие с ангажиментите на Исламабад към Международния валутен фонд. Документът прогнозира ръст на националния БВП и инфлация съответно от 4% и 8,2%.


Пакистан
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