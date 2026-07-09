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Пакистан спешно търси да купи втечнен природен газ

Пакистан спешно търси да купи втечнен природен газ

9 Юли, 2026 14:21 369 2

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Държавата обяви търг за закупуването на LNG поради екскалацията на напрежение в Ормуския проток

Пакистан спешно търси да купи втечнен природен газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавната енергийна компания Pakistan LNG обяви търг за товар LNG с доставка на 15-16 юли. Оферти се приемат до 10 юли.

Търгът беше одобрен от правителството на Ислямската република в сряда, 8 юли, след отмяната на планирана доставка от Катар този месец, обясниха източници.

Както беше съобщено по-рано, търговското корабоплаване през Ормузкия проток се забави до минимум след два последователни дни на американски удари по цели в Иран. На 8 юли 14 търговски товарни кораба преминаха през пролива в двете посоки. Преди последната ескалация на конфликта между Иран и Съединените щати, средно по 34 кораба преминаваха през този воден път дневно.


Пакистан
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