Пакистан спешно търси да купи втечнен природен газ

Държавната енергийна компания Pakistan LNG обяви търг за товар LNG с доставка на 15-16 юли. Оферти се приемат до 10 юли.

Търгът беше одобрен от правителството на Ислямската република в сряда, 8 юли, след отмяната на планирана доставка от Катар този месец, обясниха източници.

Както беше съобщено по-рано, търговското корабоплаване през Ормузкия проток се забави до минимум след два последователни дни на американски удари по цели в Иран. На 8 юли 14 търговски товарни кораба преминаха през пролива в двете посоки. Преди последната ескалация на конфликта между Иран и Съединените щати, средно по 34 кораба преминаваха през този воден път дневно.