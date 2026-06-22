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Фондовете за рисков капитал са инвестирали над 12 милиарда долара в стартиращи компании в областта на отбраната

Фондовете за рисков капитал са инвестирали над 12 милиарда долара в стартиращи компании в областта на отбраната

22 Юни, 2026 13:43 607 4

  • стартъп-
  • отбрана-
  • първоначален капитал-
  • рекорд

Данните са периода от началото на 2026 година досега

Фондовете за рисков капитал са инвестирали над 12 милиарда долара в стартиращи компании в областта на отбраната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Според Financial Times (FT), глобалните фондове за рисков капитал са инвестирали 12,3 млрд. USD в стартиращи компании в областта на отбраната от началото на 2026 г., надвишавайки общия размер за цялата 2025 г.

Обемът на инвестициите е почти двойно по-голям от сумата за същия период на 2025 г. Средствата са насочени към компании, разработващи дронове, автономни морски системи и решения, базирани на изкуствен интелект, за военните.

FT отдава засиления инвеститорски интерес на конфликтите в Украйна и Близкия изток, които демонстрират високо търсене на нови видове оръжия. Даниел Рудницки Шлумбергер, ръководител на Инициативата за сигурност и устойчивост на JPMorgan за Европа, Близкия изток и Азия, заяви пред вестника, че инвеститорите разглеждат отбранителните технологии като сектор с дългосрочно търсене.

Същевременно бързото покачване на оценките на компаниите вече поражда опасения относно потенциално прегряване на пазара.


САЩ
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