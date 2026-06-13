Илон Мъск е първият трилионер в света

На 12 юни Илон Мъск стана първият трилионер в света, след като акциите на неговата ракетна компания SpaceX скочиха по време на най-големия дебют на фондовия пазар.

Основателят на Tesla и SpaceX елегантно циментира статута си на най-богатия човек в света, като общото му нетно състояние възлиза на 1,11 трилиона долара, според списъка на най-богатите, изготвян от аг. Bloomberg. Компанията за ракети, телекомуникации и изкуствен интелект (AI) беше листвана на фондовата борса Nasdaq със стойност от 2,2 трилиона долара.

Компанията каза, че нейните акции ще бъдат предложени на цена от 135 долара всяка, но търговията започна на цена от 150 долара и за кратко достигна 176,50 долара в демонстрация на инвеститорски ентусиазъм за потенциален бизнес, свързан с космоса и компании, свързани с Мъск.

Акциите на SpaceX затвориха в петък на около 161 долара.

Първоначалното публично предлагане (IPO) на SpaceX събра 75 милиарда долара от инвеститори и застрахователи на сделката, преди акциите на компанията да излязат на свободния фондов пазар в петък.

42% дял на Мъск в SpaceX му дава по същество едностранен контрол върху всичко, което прави. Той може да харчи инвестираните пари, както пожелае.

Според аг. Bloomberg акциите му в SpaceX са стрували 767,1 милиарда долара при затваряне на търговията. Мъск също така има 168 милиарда долара в акции на Tesla и още 116,4 милиарда долара в опции на Tesla.

Статутът на Мъск като първия трилионер в света веднага предизвика дебат за неравенството в богатството. Състоянието му в момента е подобно на цялата икономическа продукция на Полша или Швейцария.

Подобно нечувано богатство вече превърна Мъск в могъща и разединителна фигура в глобалната политика.

Той даде стотици милиони долари за кампанията за преизбиране на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като критикува ръководството на страната, а в продължение на няколко месеца миналата година Мъск ръководи отдела за правителствена ефективност (Doge).

Чрез драстични съкращения на държавните разходи Мъск беше отговорен за закриването на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Такива съкращения могат да причинят над 14 милиона допълнителни смъртни случая до 2030 г., според предупреждение, публикувано от изследователи в медицинското списание Lancet.

Той също така критикува лидерите в Обединеното кралство и другаде, често по теми за имиграцията и насърчаването на расови разделения.

Мъск многократно е влизал в конфликт с премиера на Обединеното кралство сър Кийр Стармър, включително за убийството на 18-годишния британски студент Хенри Новак.

Американските сенатори от Демократическата партия Бърни Сандърс и Елизабет Уорън бяха сред множеството политици, които осъдиха крайъгълния камък на трилионера. Уорън каза, че това трябва да бъде "обаждане за събуждане" и твърди, че подчертава необходимостта от данъци върху богатството.

Мъск обаче е трилионер само на хартия, тъй като това е почти изцяло обвързано със стойността на неговите дялови участия в Tesla и сега SpaceX. Той не може да продаде никакви акции на SpaceX поне година.

Публичното листване на SpaceX също се очаква да направи милионери над 4400 от настоящите и бившите служители чрез акциите в компанията, които им бяха дадени като част от възнагражденията им.

Оценката на SpaceX до голяма степен се основава на оптимизъм относно потенциалните бъдещи печалби, за разлика от финансовите резултати, които демонстрира досега.

SpaceX също така произвежда и изстрелва интернет сателити Starlink и чрез тазгодишното придобиване на xAI, друга компания, притежавана и управлявана от Мъск, SpaceX навлезе и в бизнеса с изкуствен интелект.

SpaceX заяви, че ще използва парите, за да "подхранва стратегията си за растеж" около ракети, сателити за своята нарастваща интернет услуга Starlink и AI, включително спекулативни планове за изграждане на центрове за данни в орбита.

Нанси Тенглер, която оглавява Laffer Tengler Investments и подаде поръчка за закупуване на акции на SpaceX, нарече бизнеса с изкуствен интелект на компанията „изгаряне на пари“ въпреки амбициите на Мъск за сегмента.

„Нашият инвестиционен хоризонт е три, пет и дори десет години“, каза Тенглер.

Тя също така очаква SpaceX да се слее с Tesla през следващите две години, потенциално създавайки компания, която струва повече от всяка една сама по себе си.

Както е посочено в проспекта на IPO, мисията на SpaceX е: „Да изгради системите и технологиите, необходими, за да направи живота многопланетен, да разбере истинската природа на Вселената и да разшири светлината на съзнанието до звездите.“