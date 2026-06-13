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Илон Мъск е първият трилионер в света

Илон Мъск е първият трилионер в света

13 Юни, 2026 09:15, обновена 13 Юни, 2026 09:18 682 31

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  • трилионер

Това стана възможно след дебюта на SpaceX на фондовата борса

Илон Мъск е първият трилионер в света - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 12 юни Илон Мъск стана първият трилионер в света, след като акциите на неговата ракетна компания SpaceX скочиха по време на най-големия дебют на фондовия пазар.

Основателят на Tesla и SpaceX елегантно циментира статута си на най-богатия човек в света, като общото му нетно състояние възлиза на 1,11 трилиона долара, според списъка на най-богатите, изготвян от аг. Bloomberg. Компанията за ракети, телекомуникации и изкуствен интелект (AI) беше листвана на фондовата борса Nasdaq със стойност от 2,2 трилиона долара.

Компанията каза, че нейните акции ще бъдат предложени на цена от 135 долара всяка, но търговията започна на цена от 150 долара и за кратко достигна 176,50 долара в демонстрация на инвеститорски ентусиазъм за потенциален бизнес, свързан с космоса и компании, свързани с Мъск.

Акциите на SpaceX затвориха в петък на около 161 долара.

Първоначалното публично предлагане (IPO) на SpaceX събра 75 милиарда долара от инвеститори и застрахователи на сделката, преди акциите на компанията да излязат на свободния фондов пазар в петък.

42% дял на Мъск в SpaceX му дава по същество едностранен контрол върху всичко, което прави. Той може да харчи инвестираните пари, както пожелае.

Според аг. Bloomberg акциите му в SpaceX са стрували 767,1 милиарда долара при затваряне на търговията. Мъск също така има 168 милиарда долара в акции на Tesla и още 116,4 милиарда долара в опции на Tesla.

Статутът на Мъск като първия трилионер в света веднага предизвика дебат за неравенството в богатството. Състоянието му в момента е подобно на цялата икономическа продукция на Полша или Швейцария.

Подобно нечувано богатство вече превърна Мъск в могъща и разединителна фигура в глобалната политика.

Той даде стотици милиони долари за кампанията за преизбиране на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като критикува ръководството на страната, а в продължение на няколко месеца миналата година Мъск ръководи отдела за правителствена ефективност (Doge).

Чрез драстични съкращения на държавните разходи Мъск беше отговорен за закриването на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Такива съкращения могат да причинят над 14 милиона допълнителни смъртни случая до 2030 г., според предупреждение, публикувано от изследователи в медицинското списание Lancet.

Той също така критикува лидерите в Обединеното кралство и другаде, често по теми за имиграцията и насърчаването на расови разделения.

Мъск многократно е влизал в конфликт с премиера на Обединеното кралство сър Кийр Стармър, включително за убийството на 18-годишния британски студент Хенри Новак.

Американските сенатори от Демократическата партия Бърни Сандърс и Елизабет Уорън бяха сред множеството политици, които осъдиха крайъгълния камък на трилионера. Уорън каза, че това трябва да бъде "обаждане за събуждане" и твърди, че подчертава необходимостта от данъци върху богатството.

Мъск обаче е трилионер само на хартия, тъй като това е почти изцяло обвързано със стойността на неговите дялови участия в Tesla и сега SpaceX. Той не може да продаде никакви акции на SpaceX поне година.

Публичното листване на SpaceX също се очаква да направи милионери над 4400 от настоящите и бившите служители чрез акциите в компанията, които им бяха дадени като част от възнагражденията им.

Оценката на SpaceX до голяма степен се основава на оптимизъм относно потенциалните бъдещи печалби, за разлика от финансовите резултати, които демонстрира досега.

SpaceX също така произвежда и изстрелва интернет сателити Starlink и чрез тазгодишното придобиване на xAI, друга компания, притежавана и управлявана от Мъск, SpaceX навлезе и в бизнеса с изкуствен интелект.

SpaceX заяви, че ще използва парите, за да "подхранва стратегията си за растеж" около ракети, сателити за своята нарастваща интернет услуга Starlink и AI, включително спекулативни планове за изграждане на центрове за данни в орбита.

Нанси Тенглер, която оглавява Laffer Tengler Investments и подаде поръчка за закупуване на акции на SpaceX, нарече бизнеса с изкуствен интелект на компанията „изгаряне на пари“ въпреки амбициите на Мъск за сегмента.

„Нашият инвестиционен хоризонт е три, пет и дори десет години“, каза Тенглер.

Тя също така очаква SpaceX да се слее с Tesla през следващите две години, потенциално създавайки компания, която струва повече от всяка една сама по себе си.

Както е посочено в проспекта на IPO, мисията на SpaceX е: „Да изгради системите и технологиите, необходими, за да направи живота многопланетен, да разбере истинската природа на Вселената и да разшири светлината на съзнанието до звездите.“


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо чудно!

    7 2 Отговор
    При такива темпове на инфлацията!

    09:19 13.06.2026

  • 2 Мъск е първият трилионер в света

    8 3 Отговор
    стиснат кат габровец

    които тегли заеми срещу акциите си и така не плаща данъци
    а работниците плащат 30% данъци там

    09:19 13.06.2026

  • 3 Отец Дионисий

    10 2 Отговор
    Човека гол идва на този свят и гол си отива.

    09:20 13.06.2026

  • 4 И той е смъртен

    9 2 Отговор
    Зад катафалката ремарке няма.

    Коментиран от #11

    09:21 13.06.2026

  • 5 Анонимен

    3 2 Отговор
    От алчност но нищо не може да вземе с не го други ще се радват

    09:24 13.06.2026

  • 6 Гладна кокошка просо сънува

    1 0 Отговор
    Илоне , дай едно милионче ........

    09:24 13.06.2026

  • 7 оня с коня

    7 2 Отговор
    Ковчега чекмеджета няма

    09:25 13.06.2026

  • 8 Гост

    5 2 Отговор
    В краят на 90-те, всеки строителен работник в България беше милионер.
    Това са индикации за инфлация и не са повод за радост.

    Коментиран от #13

    09:26 13.06.2026

  • 9 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Да си ги със здраве и в отвъдното

    09:27 13.06.2026

  • 10 вуйко тасе

    2 2 Отговор
    Да сйеръ в гроба на майка му

    09:28 13.06.2026

  • 11 Хохо Бохо

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "И той е смъртен":

    Има хора, които живеят вечно но си прекалено селянин за са го осъзнаеш. Мъск остави епохална следа след себе си, а ти няколко тона тор

    Коментиран от #26

    09:28 13.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Охоооо

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Аз съм ставал милионер няколко пъти
    В Полша
    В Русия
    В Турция

    Коментиран от #18

    09:29 13.06.2026

  • 14 Пришелец

    0 6 Отговор
    Завиждайте му,защото е безсмъртен!

    09:29 13.06.2026

  • 15 Уха

    6 1 Отговор
    Пирамиди Фараони и балъци за милиони. С три почти фалирали компании и маса шарани. Шоуто е пълно в казино Америка

    09:30 13.06.2026

  • 16 Сталин

    3 1 Отговор
    Да,с милиарди държавни пари

    09:30 13.06.2026

  • 17 Сталин

    3 0 Отговор
    В казиното на борсата всички са трилионери и милиардери

    09:32 13.06.2026

  • 18 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Охоооо":

    А аз бях трилионер в Зимбабве

    Коментиран от #19

    09:33 13.06.2026

  • 19 Охоооо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Евала,😀

    Коментиран от #21

    09:36 13.06.2026

  • 20 Трътлю

    0 4 Отговор
    Спирането на StarLink за Русия води войната до това което виждаме сега. Руснаците вече пет месеца се трудят върху техния отговор на StarLink но не може не става не се получава.
    Затова прецизните удари с дронове в дълбокия тил остават безответни. Затова на Източния фронт вече няма нужда и от толкова хора - дроновете насочвани от StarLink са пределно достатъчни за установяването на 20км kill zone по цялата дължина на фронта.
    В този коментар нито веднъж не написах ‘украйна’.

    09:39 13.06.2026

  • 21 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Охоооо":

    Скоро всички ще бъдете милиардери
    ЕЦБ повиши лихвите вчера с 0,25 пункта,честито на ипотекарите,това е още 100Е на месец за ипотеката и още 20% инфлация отгоре на 100% инфлация която Тиквата Прасето и Простокирчовците ви докараха с юрото, очаквайте още повишение на лихвите през юли и септември с по още 0,25 пункта и още 40% инфлация

    Коментиран от #23

    09:39 13.06.2026

  • 22 Я глей ти

    1 1 Отговор
    Когато вечерята в ресторант е вече $1000, не е нищо особено да си милионер.

    09:39 13.06.2026

  • 23 Я глей ти

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Затова ли от онзи ден всички обяви са вдигнали цените?
    Аз се чудих какво ги прихвана пак.
    Нищо. Ще им дойде акъла.

    09:41 13.06.2026

  • 24 Дзак

    3 1 Отговор
    Безумие. Какви са приходите от продажби на Тесла? Приходите от Старлинк? Приходите от Космоса? За да се избият тези пари, трябва да се завладее Света. Тези пари крещят за Война!

    09:41 13.06.2026

  • 25 Ура

    1 1 Отговор
    Браво Илоне,да почерпиш!

    09:44 13.06.2026

  • 26 Не мисля

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Не знам колко богаташи познаваш лично но най богатите са и най върли скръндзи и измекяри.

    09:47 13.06.2026

  • 27 Я пъ тоа

    0 0 Отговор
    И ние бяхме милионери
    При комуниста Виденов.

    Коментиран от #31

    09:47 13.06.2026

  • 28 Ае СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    Да хвърли десетина милиарда към БГ, че политиците яко я оплескаха

    09:49 13.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ганьо Сомов

    0 0 Отговор
    Да му умрат децата.

    09:52 13.06.2026

  • 31 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Я пъ тоа":

    Тва беше при демокрацията, при комунизма долара беше 3 лева , а при демокрацията 97-ма стана 3000 лева !!

    09:54 13.06.2026