Alibaba разработи първия си AI модел за роботи

Китайската технологична корпорация Alibaba представи първата си серия модели с изкуствен интелект Qwen-Robot за роботика, се казва в съобщение на компанията.

Говорим за три функционални модела: за манипулиране на роботизирана ръка (Qwen-RobotManip), за роботна навигация (Qwen-RobotNav) и за ориентиране във физическия свят (Qwen-RobotWorld).

През февруари 2025 г. главният изпълнителен директор на Alibaba Wu Yongming каза, че компанията ще инвестира 380 милиарда юана (около 52 млрд. USD) за 3 години за създаване на облачни платформи и инфраструктура за изкуствен интелект.

Китай преживява експлозивно развитие на изкуствения интелект. Лидерите в индустрията включват Alibaba, Baidu, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.