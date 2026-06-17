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Alibaba разработи първия си AI модел за роботи

Alibaba разработи първия си AI модел за роботи

17 Юни, 2026 09:21 486 0

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Името му е Qwen-Robot

Alibaba разработи първия си AI модел за роботи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайската технологична корпорация Alibaba представи първата си серия модели с изкуствен интелект Qwen-Robot за роботика, се казва в съобщение на компанията.

Говорим за три функционални модела: за манипулиране на роботизирана ръка (Qwen-RobotManip), за роботна навигация (Qwen-RobotNav) и за ориентиране във физическия свят (Qwen-RobotWorld).

През февруари 2025 г. главният изпълнителен директор на Alibaba Wu Yongming каза, че компанията ще инвестира 380 милиарда юана (около 52 млрд. USD) за 3 години за създаване на облачни платформи и инфраструктура за изкуствен интелект.

Китай преживява експлозивно развитие на изкуствения интелект. Лидерите в индустрията включват Alibaba, Baidu, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.


Китай
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