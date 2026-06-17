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Очаква се спад на доставките на петрол в световен мащаб

Очаква се спад на доставките на петрол в световен мащаб

17 Юни, 2026 14:21 952 5

  • мае-
  • петрол-
  • доставки-
  • прогноза

С възстановяването на запасите и нормализиране на ситуацията в Близкия изток предлагането ще се увеличи до 110,3 милиона барела на ден през 2027 година

Очаква се спад на доставките на петрол в световен мащаб - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международната агенция по енергетика (МАЕ) леко увеличи прогнозата си за глобалните доставки на петрол през 2026 г. с 0,2 милиона барела на ден в сравнение с предишния доклад, както следва от доклада на организацията. Така тази цифра в света тази година ще падне с 3,9 млн. барела на ден - до 102,4 млн. барела на ден.

МАЕ отбеляза, че тъй като запасите се възстановяват с нормализирането на ситуацията в Близкия изток, доставките на петрол в света през 2027 г. ще се увеличат с почти 8 милиона барела на ден, до 110,3 милиона барела на ден.

Световното предлагане на петрол е спаднало до 94,5 милиона барела на ден, което е с 600 000 барела на ден по-малко от април и с 13,6 милиона барела на ден по-малко от нивото преди конфликта.

МАЕ добави, че спадът в доставките на петрол с малко по-малко от 4 милиона барела на ден тази година отразява очакванията на агенцията за възстановяване на износа през Ормузкия проток, започвайки през третото тримесечие на тази година. Те обаче отбелязват, че в близко бъдеще се очаква само постепенно увеличаване на производството в страните от Персийския залив, тъй като износът през пролива постепенно се увеличава и пълното възстановяване се очаква да отнеме поне няколко месеца.


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  • 1 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Ааауу, много гадно туй

    14:47 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Немиеясно

    0 0 Отговор
    Нищо не разбрах, намаляване...увеличаване...

    15:49 17.06.2026