Очаква се спад на доставките на петрол в световен мащаб

Международната агенция по енергетика (МАЕ) леко увеличи прогнозата си за глобалните доставки на петрол през 2026 г. с 0,2 милиона барела на ден в сравнение с предишния доклад, както следва от доклада на организацията. Така тази цифра в света тази година ще падне с 3,9 млн. барела на ден - до 102,4 млн. барела на ден.

МАЕ отбеляза, че тъй като запасите се възстановяват с нормализирането на ситуацията в Близкия изток, доставките на петрол в света през 2027 г. ще се увеличат с почти 8 милиона барела на ден, до 110,3 милиона барела на ден.

Световното предлагане на петрол е спаднало до 94,5 милиона барела на ден, което е с 600 000 барела на ден по-малко от април и с 13,6 милиона барела на ден по-малко от нивото преди конфликта.

МАЕ добави, че спадът в доставките на петрол с малко по-малко от 4 милиона барела на ден тази година отразява очакванията на агенцията за възстановяване на износа през Ормузкия проток, започвайки през третото тримесечие на тази година. Те обаче отбелязват, че в близко бъдеще се очаква само постепенно увеличаване на производството в страните от Персийския залив, тъй като износът през пролива постепенно се увеличава и пълното възстановяване се очаква да отнеме поне няколко месеца.