Кризата с доставките на гориво за корабите за насипни товари ще продължи няколко месеца

Много кораби за насипни товари в световния търговски флот са изправени пред проблеми с доставките на гориво поради конфликта в Близкия изток, а кризата в индустрията ще продължи поне няколко месеца след споразумението между САЩ и Иран, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници.

Корабите се отклоняват към различни страни, за да намерят гориво, поради хаоса, причинен от войната между САЩ и Израел срещу Иран. Това се е отразило на веригите за доставки и маршрутите за доставка, увеличавайки разходите, включително за корабите за насипни товари, превозващи широка гама от суровини, които са от решаващо значение за световната икономика.

Според ръководители на индустрията, корабите за насипни товари трябва да чакат до две седмици за гориво или да пътуват стотици допълнителни мили, за да се зареждат с гориво поради прекъсването на установените маршрути за доставка на енергия. Според Семирамис Палиу, главен изпълнителен директор на Diana Shipping, една от най-големите компании за превоз на сухи насипни товари в света, компанията е пренасочвала кораби от Япония към Корея поне два пъти през последните седмици в търсене на гориво. „Нашите чартъристи не винаги могат да намерят необходимото количество [гориво], включително в пристанищата, към които е трябвало да се насочат корабите“, каза тя.

Според Костас Делапортас, главен изпълнителен директор на DryDel Shipping, корабите за сухи насипни товари са трябвало да чакат 10 до 12 дни, за да се заредят с гориво в Сингапур или Фуджейра (ОАЕ), вместо предишните два до три дни. Осигуряването на двигателни смазочни материали също се е превърнало в предизвикателство за корабите на неговата компания, като някои са получили само 60% от поръчаните количества.

Междувременно цената на горивата и смазочните материали, използвани за работа на двигатели и корабни системи в Сингапур, сега е с повече от 40% по-висока от преди година.