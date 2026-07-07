Силен ръст на глобалния флот от танкери за втечнен природен газ

Глобалният флот от танкери за втечнен природен газ (LNG) нарасна с 8,4% през 2025 г., достигайки 804 кораба, според доклад на Международния газов съюз (IGU). Допълнителни 301 кораба ще бъдат построени между сега и 2031 г.

„Пазарът на LNG превози остана под значителен натиск през 2025 г., тъй като ограниченият растеж на доставките на LNG съвпадна с друга голяма вълна от доставки на кораби. През годината бяха регистрирани общо 6870 търговски рейса с LNG, което е намаление с 2,8% спрямо 2024 г., отразявайки използването на по-големи кораби. За сравнение, активният флот от танкери за втечнен природен газ се увеличи до 804 кораба до края на 2025 г.“, се казва в доклада.

Това представлява увеличение с 8,4% спрямо предходната година, когато през 2025 г. бяха доставени 79 танкера за втечнен природен газ. Разширяването на флота изпревари растежа на търговията с втечнен природен газ, което допринесе за по-ниски цени на превоза на товари във всички области.

В края на 2025 г. бяха поръчани 301 нови кораба, което се равнява на 37,4% от настоящия флот. От тях 107 танкера ще бъдат доставени през 2026 г., 96 през 2027 г., 61 през 2028 г., 25 през 2029 г. и по шест танкера за втечнен природен газ през 2030 г. и 2031 г.

Търсенето на строителство на танкери за втечнен природен газ се подкрепя от очакването за значителен нов капацитет за производство на втечнен природен газ в световен мащаб, отбелязва IGU.