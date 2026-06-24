Започна евакуация на кораби през Ормузкия проток

Иран и Оман ще координират безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток в рамките на план на Международната морска организация към ООН за евакуация на плавателни съдове и екипажи, блокирани в Персийския залив.

Операцията обхваща стотици кораби и около 11 000 моряци, които останаха в района след ескалацията на напрежението около ключовия морски маршрут. По данни на организацията корабите ще бъдат извеждани поетапно, след индивидуална координация със собствениците и капитаните им.

Планът предвижда използването на временни маршрути през водите на Иран и Оман, тъй като обичайните навигационни коридори остават рискови. Сред основните опасения са възможни плаващи мини, повишен риск от инциденти и ограничена видимост за търговските оператори.

Първите кораби вече са започнали да преминават през протока под координацията на международната организация. Според морски източници движението постепенно се възстановява, но остава далеч под нормалните нива отпреди кризата.

Оманското министерство на отбраната е издало указания за алтернативни маршрути, а Иран е поел ангажимент да поддържа комуникационен канал за гарантиране на безопасното преминаване. В координацията участват и други държави от региона, както и представители на международната корабна индустрия.

Въпреки старта на операцията, морските власти предупреждават, че рискът в района не е отпаднал. Корабособствениците трябва да правят самостоятелна оценка на опасностите, преди да разрешат преминаване на своите съдове през протока.

Евакуацията през Ормуз е важен тест за способността на международните институции да възстановят минимална сигурност в един от най-натоварените и стратегически морски маршрути в света.