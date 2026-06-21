Новини
Бизнес »
Факт е първата българска програма за обучение на служители за работа с изкуствен интелект

Факт е първата българска програма за обучение на служители за работа с изкуствен интелект

21 Юни, 2026 11:25 587 3

  • българия-
  • програма-
  • работно място-
  • изкуствен интелект

Сред първите, които проявяват интерес към подобни обучения, са счетоводни и одиторски компании

Факт е първата българска програма за обучение на служители за работа с изкуствен интелект - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Екип от Варна създаде първата в България програма за обучение и сертификация за работа с изкуствен интелект. Инициативата идва в отговор на новите европейски изисквания, които задължават компаниите да осигуряват обучения в тази сфера, а от август надзорните органи ще могат да налагат санкции при нарушения.

Сред първите, които проявяват интерес към подобни обучения, са счетоводни и одиторски компании, работещи с големи обеми чувствителна информация, пише Нова телевизия.

„Времената, в които живеем, всъщност налагат това, защото ние не можем да избягаме. То просто е неизбежно ползването на изкуствен интелект“, казва експерт-счетоводителят Евгения Танева. По думите на нейния колега Слав Танев „един обучен асистент би ни помогнал много“.

Същевременно използването на изкуствен интелект крие и рискове, особено когато става въпрос за лични данни и фирмена информация. „Нашата работа е да получаваме огромен обем данни от нашите клиенти. Финансови данни, изключително чувствителна информация е това“, посочва Танева.

Според създателя на програмата Мариела Славенова стандартът е „първият частен стандарт за организационна AI готовност в България“, който може да оцени доколко една компания е подготвена да работи с изкуствен интелект и да помогне за отстраняването на пропуските.

Създадоха първата българска програма за обучение на служители за работа с изкуствен интелект. Тя предупреждава, че липсата на подготовка може да доведе до сериозни нарушения. „Ако персоналът не е обучен и реши да вкара досиетата на служителите в ChatGPT, тази лична информация вече излиза от компанията. Това е директно нарушение на GDPR“, обяснява Славенова. По думите ѝ „идеята на стандарта е да покрие и да защити компанията през всичките ъгли“. Обученията са разделени на две части - за ръководството и за служителите, а след финална оценка по пет основни области се издава сертификат.

Засега инициативата е частна и е насочена основно към малките и средните предприятия, но амбицията на създателите е тя да се превърне и в национална политика.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    2 0 Отговор
    А по министерства и МВР най-вече КОГА?!? Съкращавай Търтеите ..... уволнявай!!!!

    11:29 21.06.2026

  • 2 Лорда

    3 0 Отговор
    "...Нашата работа е да получаваме огромен обем данни от нашите клиенти. Финансови данни, изключително чувствителна информация е това“
    ----
    Опа-а-а... Я пак?

    11:31 21.06.2026

  • 3 Масаон

    2 0 Отговор
    Само като видя този термин изкуствен интелект и ми става смешно. Още дълго време ще мине докато се появи истински такъв и телект. Това си е програма която се учи сама . ИИ ИМА. само още в научната фантастика .

    12:19 21.06.2026