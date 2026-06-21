Факт е първата българска програма за обучение на служители за работа с изкуствен интелект

Екип от Варна създаде първата в България програма за обучение и сертификация за работа с изкуствен интелект. Инициативата идва в отговор на новите европейски изисквания, които задължават компаниите да осигуряват обучения в тази сфера, а от август надзорните органи ще могат да налагат санкции при нарушения.

Сред първите, които проявяват интерес към подобни обучения, са счетоводни и одиторски компании, работещи с големи обеми чувствителна информация, пише Нова телевизия.

„Времената, в които живеем, всъщност налагат това, защото ние не можем да избягаме. То просто е неизбежно ползването на изкуствен интелект“, казва експерт-счетоводителят Евгения Танева. По думите на нейния колега Слав Танев „един обучен асистент би ни помогнал много“.

Същевременно използването на изкуствен интелект крие и рискове, особено когато става въпрос за лични данни и фирмена информация. „Нашата работа е да получаваме огромен обем данни от нашите клиенти. Финансови данни, изключително чувствителна информация е това“, посочва Танева.

Според създателя на програмата Мариела Славенова стандартът е „първият частен стандарт за организационна AI готовност в България“, който може да оцени доколко една компания е подготвена да работи с изкуствен интелект и да помогне за отстраняването на пропуските.

Създадоха първата българска програма за обучение на служители за работа с изкуствен интелект. Тя предупреждава, че липсата на подготовка може да доведе до сериозни нарушения. „Ако персоналът не е обучен и реши да вкара досиетата на служителите в ChatGPT, тази лична информация вече излиза от компанията. Това е директно нарушение на GDPR“, обяснява Славенова. По думите ѝ „идеята на стандарта е да покрие и да защити компанията през всичките ъгли“. Обученията са разделени на две части - за ръководството и за служителите, а след финална оценка по пет основни области се издава сертификат.

Засега инициативата е частна и е насочена основно към малките и средните предприятия, но амбицията на създателите е тя да се превърне и в национална политика.