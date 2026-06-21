Турция е похарчила близо 250 милиона долара за подготовка за срещата на върха на НАТО

Турските власти са похарчили приблизително 250 милиона долара за подготовка за срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли. Според вестник Sözcü значителни средства са били отпуснати за подготовка на инфраструктурата и обширни козметични работи по протоколните маршрути в столицата.

По-голямата част от средствата са отишли ​​за изграждането на ново летище на територията на военно летище в квартал Етимешгут, разположено близо до мястото на срещата на върха. То ще бъде използвано от полетите на делегациите на НАТО, за да се намали задръстването на международното летище Есенбога и да се предотврати преминаването на кортежите на участниците през града. Според вестника, изграждането на това летище, къщата за гости и цялата свързана пътна инфраструктура е струвало приблизително 200 милиона долара.

Останалите средства са били изразходвани за подготовка за високопоставените гости, козметични ремонти на няколко сгради, павиране на пътища и озеленяване по протоколните маршрути.

Освен това беше необходимо допълнително финансиране за разполагане на допълнителни полицейски сили в столицата, за да се гарантира сигурността. Както съобщиха по-рано местни медии, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи, приблизително 70 000 служители по сигурността ще бъдат ангажирани в поддържането на сигурността по време на срещата на върха в Анкара.

По време на събитието, според Сьозджю, приблизително 35 пътя в столицата ще бъдат затворени, включително почти всички централни булеварди и алеи.