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Турция е похарчила близо 250 милиона долара за подготовка за срещата на върха на НАТО

Турция е похарчила близо 250 милиона долара за подготовка за срещата на върха на НАТО

21 Юни, 2026 18:50 606 7

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  • нато

Тя ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара

Турция е похарчила близо 250 милиона долара за подготовка за срещата на върха на НАТО - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турските власти са похарчили приблизително 250 милиона долара за подготовка за срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли. Според вестник Sözcü значителни средства са били отпуснати за подготовка на инфраструктурата и обширни козметични работи по протоколните маршрути в столицата.

По-голямата част от средствата са отишли ​​за изграждането на ново летище на територията на военно летище в квартал Етимешгут, разположено близо до мястото на срещата на върха. То ще бъде използвано от полетите на делегациите на НАТО, за да се намали задръстването на международното летище Есенбога и да се предотврати преминаването на кортежите на участниците през града. Според вестника, изграждането на това летище, къщата за гости и цялата свързана пътна инфраструктура е струвало приблизително 200 милиона долара.

Останалите средства са били изразходвани за подготовка за високопоставените гости, козметични ремонти на няколко сгради, павиране на пътища и озеленяване по протоколните маршрути.

Освен това беше необходимо допълнително финансиране за разполагане на допълнителни полицейски сили в столицата, за да се гарантира сигурността. Както съобщиха по-рано местни медии, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи, приблизително 70 000 служители по сигурността ще бъдат ангажирани в поддържането на сигурността по време на срещата на върха в Анкара.

По време на събитието, според Сьозджю, приблизително 35 пътя в столицата ще бъдат затворени, включително почти всички централни булеварди и алеи.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Азърбайджан даде 2 млрд долара за Евровизия.

    18:52 21.06.2026

  • 2 Васил

    2 3 Отговор
    Половината пари идват от нашият Боташ бей който с радост им ги дава нали не излизат от неговият джоб.

    18:56 21.06.2026

  • 3 Хаха

    2 4 Отговор
    250 милиона от Боташ.

    18:57 21.06.2026

  • 4 оня с коня

    0 2 Отговор
    ами сега да вдигне таксата за преминаване на босфора и дарданелите и ще изпите парите

    какво толкова реват

    19:01 21.06.2026

  • 5 Жожи

    1 2 Отговор
    Това НАТО е много скъпо, за два дни разходки на рюте и Сие-250 милиона. още 5% от ВБП всяка година за заплати на тунеядци

    19:20 21.06.2026

  • 6 ЕВРОГЬОЕВЕТЕ

    1 0 Отговор
    Се изживяват като владетели на света и харчат народната пара.

    19:33 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.