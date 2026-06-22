Японският премиер смени служебния си автомобил за първи път от приблизително шест години

Японският премиер Санае Такаичи премина от седан на SUV. Главният секретар на кабинета Минору Кихара обяви това пред репортери.

Досега служебният автомобил на премиера беше седан Toyota Century, но сега е заменен с модифициран SUV от същата марка. „От днес новият служебен автомобил на премиера е пуснат в употреба. Превозното средство се обновява въз основа на състоянието му и други фактори“, отбеляза Кихара.

Главният секретар на кабинета обаче отказа да коментира цената на новия автомобил. „Що се отнася до покупната цена, тъй като разкриването ѝ би могло да даде представа за спецификациите на автомобила, ще се въздържа от отговор от съображения за сигурност“, обясни той.

Това е първият път, когато японският премиер сменя служебния си автомобил от приблизително шест години. Предишният седан Toyota Century беше закупен през 2020 г. за тогавашния премиер Шиндзо Абе. Базовият SUV на Toyota Century в момента струва около 27 милиона йени (приблизително 167 000 долара) в Япония, което го прави луксозен автомобил.