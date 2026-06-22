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Японският премиер смени служебния си автомобил за първи път от приблизително шест години

Японският премиер смени служебния си автомобил за първи път от приблизително шест години

22 Юни, 2026 12:35 786 4

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  • япония

Санае Такаичи премина от седан на SUV

Японският премиер смени служебния си автомобил за първи път от приблизително шест години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японският премиер Санае Такаичи премина от седан на SUV. Главният секретар на кабинета Минору Кихара обяви това пред репортери.

Досега служебният автомобил на премиера беше седан Toyota Century, но сега е заменен с модифициран SUV от същата марка. „От днес новият служебен автомобил на премиера е пуснат в употреба. Превозното средство се обновява въз основа на състоянието му и други фактори“, отбеляза Кихара.

Главният секретар на кабинета обаче отказа да коментира цената на новия автомобил. „Що се отнася до покупната цена, тъй като разкриването ѝ би могло да даде представа за спецификациите на автомобила, ще се въздържа от отговор от съображения за сигурност“, обясни той.

Това е първият път, когато японският премиер сменя служебния си автомобил от приблизително шест години. Предишният седан Toyota Century беше закупен през 2020 г. за тогавашния премиер Шиндзо Абе. Базовият SUV на Toyota Century в момента струва около 27 милиона йени (приблизително 167 000 долара) в Япония, което го прави луксозен автомобил.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РумбуРаг

    3 1 Отговор
    ас на 6 дена

    12:41 22.06.2026

  • 2 Сила

    7 0 Отговор
    Не знам защо веднага се сетих за некъв провинциален кмет на някакво малко градче , който смени служебен Мерцедес за 150 000 лева с ново БМВ за 200 000 защото "стария " Мерцедес нямал мултифункционален волан и с такъв автомобил "не ги взимали насериозно "когато пътувал по къра из района ....на Балчик беше май ??!

    Коментиран от #3

    12:43 22.06.2026

  • 3 гагаузга

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    работа

    12:44 22.06.2026

  • 4 Търновец

    2 0 Отговор
    Такаичи сан е две класи пред Българските крипто политици - слуги на олигарси и поклонници на чужди интереси

    13:26 22.06.2026