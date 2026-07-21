Европейската прокуратура в Милано конфискува активи на стойност 20 милиона евро

Европейската прокуратура (наднационалната правоприлагаща агенция на ЕС) в Милано конфискува активи за около 20 млн. EUR, държани в банкови сметки и застрахователни полици, свързани с пет компании. Тази мярка е предприета като част от текущо разследване на предполагаема измама със средства от националната програма за възстановяване и икономическо укрепване на Италия, пише вестник La Repubblica.

Прокуратурата на ЕС официално е уведомила 84 юридически представители на компании от различни региони на Италия, че техните организации се разследват за предполагаеми утежнени измами, увреждащи финансовите интереси на ЕС.

Според изданието размерът на предполагаемите щети от измама се оценява на приблизително 40 млн. EUR, от които около 33 млн. EUR са средства, получени от ЕС като част от финансирането на националния план за възстановяване.