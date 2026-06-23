Всички икономики по света, включително руската, са засегнати от колебанията в цените на петрола. Това отбеляза Дмитрий Песков, прессекретарят на Кремъл, на брифинг.

„Що се отнася до силната нестабилност на петролните пазари – да, тя съществува. И тя засяга всички икономики по света по един или друг начин“, отбеляза говорителят на Кремъл. „Тя засяга и нашата икономика.“

Прессекретарят на руския президент коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че американските компании Ford и General Motors, както и други автомобилни производители, може скоро да започнат производство на оръжие.

Песков, заяви, че американската икономика се милитаризира. Той изрази това мнение пред журналисти, коментирайки изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че американските компании Ford и General Motors, както и други автомобилни производители, може скоро да започнат производство на оръжие.

„Икономиката се милитаризира“, каза говорител на Кремъл.