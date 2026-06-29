Оман се противопоставя на тарифите за транзит през Ормузкия проток

Оманските власти се противопоставят на въвеждането на транзитни такси за плавателни съдове през Ормузкия проток, считайки ги за нарушение на международното право.
„Султанат Оман отхвърля въвеждането на транзитни такси за плавателни съдове през Ормузкия проток, тъй като това е международно забранено“, каза външният министър на Султаната Бадр Ал Бусаиди в интервю за Радио Монте Карло. Министърът обаче не изключи възможността за обсъждане на доброволни услуги за морска безопасност с корабните компании.
Ал Бусаиди обясни, че това може да включва механизми за подобряване на безопасността на корабоплаването, подготовка за извънредни ситуации и борба със замърсяването, подобни на тези, въведени в протоците Малака и Сингапур. Според него всички подобни споразумения ще бъдат прилагани след консултации с държави и компании, използващи протока, с цел подобряване на обслужването и не налагане на „нова тежест върху световната търговия“.
Позовавайки се на инициативите на Франция и Обединеното кралство за осигуряване на сигурността на пролива и разминирането, министърът отбеляза, че Мускат е отворен за всякаква международна помощ в тази област. Той обаче подчерта, че в съответствие с меморандума за разбирателство, подписан между САЩ и Иран, основната отговорност за разминирането на пролива и международните корабни пътища е на Техеран.
Оманският външен министър отбеляза и консенсуса между страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив относно необходимостта от деескалация на напрежението в региона. Що се отнася до отношенията със САЩ, той отхвърли предположенията, че неотдавнашното напрежение е повлияло на силата на връзките между Мускат и Вашингтон, наричайки различията между съюзниците „здравословни“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #3
18:58 29.06.2026
2 име
18:58 29.06.2026
3 име
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Ааа, извинявай, ама сърбите и австрийците с кеф да им дадеш пари, обаче словения и хърватия така жулят за няколко километра, че всеки път от сърце им пожелавам да си ги харчат за лекарства.!
19:01 29.06.2026
4 Оман е цивилизована монархия,
Османският елит завършва в Оксфорд и Кеймбридж.
Тръмп успя да се скара и с тях!
Коментиран от #6
19:03 29.06.2026
5 Чакащите Е на столчета пред кабинета на
Колко приказки имаше от розови понита че Путин и си се изоставили Иран а то какво се получава на практика.......че изоставеният от съединените щати е бедната окрайнка и ако Европа не плаща за оръжие няма да притежава такова и да го преотстъпва на детенцето на крек с ментални смущения. Как се обърка света тук от 2022 насам а все още някакви говеда си въобразяват витаейки в розовата мъгла че притежават света. И тук някакви такива пишат и се правят на герои като тагаренко на рамен и мешки но никога не стигащи до фронта защото ми стиска
19:04 29.06.2026
6 уникално т-п тpoл coроcoиден
До коментар #4 от "Оман е цивилизована монархия,":Къде завършва образованието си някой арами, къде си харчи парите, с кой ходи на езда, тези неща нямат нищо общо с цивилизацията, лицемерно тpoлче. И Саудитите са първи приятели с демократичните страни, много са образовани и други, обаче режат глани на неудобни журналисти, като Хашоги. Каква е разликата между тях и Иран? Че арабите играят по свирката на краварите и ционистите и затова са удобни, а Иран не. Ся стана ли ти ясно какво лимерно и функционално неграмотно съкество си?
19:18 29.06.2026