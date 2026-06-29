Оман се противопоставя на тарифите за транзит през Ормузкия проток

Оманските власти се противопоставят на въвеждането на транзитни такси за плавателни съдове през Ормузкия проток, считайки ги за нарушение на международното право.

„Султанат Оман отхвърля въвеждането на транзитни такси за плавателни съдове през Ормузкия проток, тъй като това е международно забранено“, каза външният министър на Султаната Бадр Ал Бусаиди в интервю за Радио Монте Карло. Министърът обаче не изключи възможността за обсъждане на доброволни услуги за морска безопасност с корабните компании.

Ал Бусаиди обясни, че това може да включва механизми за подобряване на безопасността на корабоплаването, подготовка за извънредни ситуации и борба със замърсяването, подобни на тези, въведени в протоците Малака и Сингапур. Според него всички подобни споразумения ще бъдат прилагани след консултации с държави и компании, използващи протока, с цел подобряване на обслужването и не налагане на „нова тежест върху световната търговия“.

Позовавайки се на инициативите на Франция и Обединеното кралство за осигуряване на сигурността на пролива и разминирането, министърът отбеляза, че Мускат е отворен за всякаква международна помощ в тази област. Той обаче подчерта, че в съответствие с меморандума за разбирателство, подписан между САЩ и Иран, основната отговорност за разминирането на пролива и международните корабни пътища е на Техеран.

Оманският външен министър отбеляза и консенсуса между страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив относно необходимостта от деескалация на напрежението в региона. Що се отнася до отношенията със САЩ, той отхвърли предположенията, че неотдавнашното напрежение е повлияло на силата на връзките между Мускат и Вашингтон, наричайки различията между съюзниците „здравословни“.