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Лавров: Европейската икономика изпада в тежко състояние

Лавров: Европейската икономика изпада в тежко състояние

7 Юли, 2026 14:53 557 20

  • европа-
  • икономика-
  • сергей лавров-
  • коментар-
  • състоние

Това не може да се скрие, според него

Лавров: Европейската икономика изпада в тежко състояние - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската икономика изпада в тежко състояние и това не може да се скрие. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Без някои стъпки е невъзможно да се скрие тежкото състояние, в което се намира европейската икономика, включително германската, когато социалният сектор страда сериозно, когато помощите се намаляват, когато гражданската икономика „бяга“ от Европа към Съединените щати, включително където условията са много по-благоприятни за бизнеса“, отбеляза министърът на пресконференция след консултации с председателя на Комисията на Африканския съюз Махамуд Али Юсуф.

Лавров добави, че вливането на бюджетни средства от Европа в производството на оръжие „по някакъв начин държи икономиката на повърхността“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    И Лавров има като очилата на Меджидиев. Май верно са ги раздавали на банкета в Посолството.

    14:55 07.07.2026

  • 2 Мнение

    13 1 Отговор
    Лавров, кажи нещо за Путин за да се посмеем. Тръмп е твоят началник, а двойника го криете и от майка му вече половин година

    14:55 07.07.2026

  • 3 Опа

    19 5 Отговор
    Като гледам европейците се въргалят по плажовете, а руснаците вместо това умират в окопите.

    14:55 07.07.2026

  • 4 Кака Лена

    15 5 Отговор
    Лицето на снимката защо прилича на кон?

    14:57 07.07.2026

  • 5 Наблюдател

    5 16 Отговор
    Украйна е терористична организация, не е държава. Прави атентати в Европа.

    14:59 07.07.2026

  • 6 Хахаха

    14 4 Отговор
    бездомникът се притеснил за богаташа, ти да видиш! А бе Лавров, не се ли усещаш че издаваш колко сте отчаяни и безсилни? Нямаш ли съветници да ти кажат че изглеждаш жалък и смешен?

    14:59 07.07.2026

  • 7 12111

    11 2 Отговор
    Еха, този и от икономика разбирал вече. Да даде хубавите си съвети на Путин, барем оправят руската икономика, дано накрая догонят прогнилата Европа, от векове все гние и няма стигане.

    15:01 07.07.2026

  • 8 Сила

    10 1 Отговор
    "Вместо да пеят революционни песни по цяла вечер , по добре да се научат да си събуват калните валенки пред вратата !"
    Професор Преображенски , "Кучешко сърце " Булгаков

    Коментиран от #13, #16

    15:03 07.07.2026

  • 9 ей, минимум

    11 1 Отговор
    1 път седмично европа загива според блатните.

    15:03 07.07.2026

  • 10 Боко

    1 6 Отговор
    Благодаря ти баба урси🤮💩💣🧨🔥🤬🪦

    15:04 07.07.2026

  • 11 Божкееее

    5 2 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    15:05 07.07.2026

  • 12 име

    4 2 Отговор
    Лавров явно не е чувал, че Гaньo евроатлантика си е увеличил два пъти за 10г покупвателната способност, че и вече е двигател на растежа в ЕССР!

    Коментиран от #17

    15:07 07.07.2026

  • 13 селски, по твоята логика

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Ти що не ходиш БЪРЖЕ на село да си гледаш земеделието, ами се напъваш в свера, в която нищо не стуваш?!

    Коментиран от #15

    15:08 07.07.2026

  • 14 Кон,

    4 0 Отговор
    ГДЕ БЕЗИН?

    15:09 07.07.2026

  • 15 Ол1гофрен,

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "селски, по твоята логика":

    Какво е "свера"?

    15:10 07.07.2026

  • 16 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Съгласен съм.

    15:11 07.07.2026

  • 17 Чиниш ми се

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Дърт минедчия.

    15:12 07.07.2026

  • 18 Георги

    5 0 Отговор
    тея пък щото руската е цъфнала и вързала

    15:13 07.07.2026

  • 19 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Колкото и да се опитваше Европа да постави русия на колене, тя всячески се съпротивляваше, и продължаваше да се въргаля в калта........

    15:14 07.07.2026

  • 20 Дядо от село

    1 0 Отговор
    Ти си глей твойта икономика..., че нещо закъсвация

    15:24 07.07.2026