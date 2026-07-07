Европейската икономика изпада в тежко състояние и това не може да се скрие. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Без някои стъпки е невъзможно да се скрие тежкото състояние, в което се намира европейската икономика, включително германската, когато социалният сектор страда сериозно, когато помощите се намаляват, когато гражданската икономика „бяга“ от Европа към Съединените щати, включително където условията са много по-благоприятни за бизнеса“, отбеляза министърът на пресконференция след консултации с председателя на Комисията на Африканския съюз Махамуд Али Юсуф.

Лавров добави, че вливането на бюджетни средства от Европа в производството на оръжие „по някакъв начин държи икономиката на повърхността“.