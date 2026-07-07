Лавров: Европейската икономика изпада в тежко състояние

Европейската икономика изпада в тежко състояние и това не може да се скрие. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.
„Без някои стъпки е невъзможно да се скрие тежкото състояние, в което се намира европейската икономика, включително германската, когато социалният сектор страда сериозно, когато помощите се намаляват, когато гражданската икономика „бяга“ от Европа към Съединените щати, включително където условията са много по-благоприятни за бизнеса“, отбеляза министърът на пресконференция след консултации с председателя на Комисията на Африканския съюз Махамуд Али Юсуф.
Лавров добави, че вливането на бюджетни средства от Европа в производството на оръжие „по някакъв начин държи икономиката на повърхността“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:55 07.07.2026
2 Мнение
14:55 07.07.2026
3 Опа
14:55 07.07.2026
4 Кака Лена
14:57 07.07.2026
5 Наблюдател
14:59 07.07.2026
6 Хахаха
14:59 07.07.2026
7 12111
15:01 07.07.2026
8 Сила
Професор Преображенски , "Кучешко сърце " Булгаков
Коментиран от #13, #16
15:03 07.07.2026
9 ей, минимум
15:03 07.07.2026
10 Боко
15:04 07.07.2026
11 Божкееее
15:05 07.07.2026
12 име
Коментиран от #17
15:07 07.07.2026
13 селски, по твоята логика
До коментар #8 от "Сила":Ти що не ходиш БЪРЖЕ на село да си гледаш земеделието, ами се напъваш в свера, в която нищо не стуваш?!
Коментиран от #15
15:08 07.07.2026
14 Кон,
15:09 07.07.2026
15 Ол1гофрен,
До коментар #13 от "селски, по твоята логика":Какво е "свера"?
15:10 07.07.2026
16 Наблюдател
До коментар #8 от "Сила":Съгласен съм.
15:11 07.07.2026
17 Чиниш ми се
До коментар #12 от "име":Дърт минедчия.
15:12 07.07.2026
18 Георги
15:13 07.07.2026
19 Ха ха ха
15:14 07.07.2026
20 Дядо от село
15:24 07.07.2026