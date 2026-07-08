Пентагонът обяви търг за покупка на литий на стойност 300 милиона долара

Агенцията за отбранителна логистика на Пентагона обяви търг за закупуване на приблизително 16 000 тона литиев карбонат на стойност до 300 млн. USD, съобщава аг. Bloomberg.

Тази поръчка включва доставки на литиев карбонат, подходящ за използване в производството на батерии. Поръчката ще се проведе в рамките на пет години, като агенцията се ангажира да закупи литий на стойност минимум 1 милион долара и максимум 300 милиона долара. Търгът беше обявен на 2 юли, като оферти се приемат до 17 юли.

Търгът е обявен на фона на национална кампания за намаляване на рисковете при вноса на критични минерали. Литият се използва в производството на батерии. Цените са се повишили с една трета от началото на годината на фона на прогнозирания ръст на търсенето и несигурността относно доставките от Китай и Зимбабве, ключови страни износителки, съобщава агенцията.