Основателят на DeepSeek е най-богатият разработчик на модели за изкуствен интелект

Нетното състояние на Лян Уънфънг , основателят на китайската технологична компания DeepSeek, се е увеличило повече от два пъти след последния кръг на набиране на средства, което го прави най-богатият разработчик на модели за изкуствен интелект (ИИ) в света.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на Лян Уънфънг е достигнало 36 милиарда долара.

Той значително надминава Грег Брокман от OpenAI (25,5 милиарда долара) и съоснователя на Anthropic PBC Дарио Амодей (8 милиарда долара) по активи.

В началото на 2025 г. DeepSeek шокира световната технологична индустрия, като пусна модел, който съперничи на най-съвременните американски модели, но е разработен на значително по-ниска цена от американските си конкуренти. Стартъп компанията продължава да набира скорост, като наскоро представи най-новия си модел, V4, и публично заяви, че е съвместим с чипове, произведени от местния технологичен гигант Huawei Technologies.