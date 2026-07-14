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Основателят на DeepSeek е най-богатият разработчик на модели за изкуствен интелект

Основателят на DeepSeek е най-богатият разработчик на модели за изкуствен интелект

14 Юли, 2026 15:11 616 1

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  • лян уънфънг

Нетното състояние на Лян Уънфънг достига 36 милиарда долара

Основателят на DeepSeek е най-богатият разработчик на модели за изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нетното състояние на Лян Уънфънг , основателят на китайската технологична компания DeepSeek, се е увеличило повече от два пъти след последния кръг на набиране на средства, което го прави най-богатият разработчик на модели за изкуствен интелект (ИИ) в света.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на Лян Уънфънг е достигнало 36 милиарда долара.

Той значително надминава Грег Брокман от OpenAI (25,5 милиарда долара) и съоснователя на Anthropic PBC Дарио Амодей (8 милиарда долара) по активи.

В началото на 2025 г. DeepSeek шокира световната технологична индустрия, като пусна модел, който съперничи на най-съвременните американски модели, но е разработен на значително по-ниска цена от американските си конкуренти. Стартъп компанията продължава да набира скорост, като наскоро представи най-новия си модел, V4, и публично заяви, че е съвместим с чипове, произведени от местния технологичен гигант Huawei Technologies.


Китай
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  • 1 Механик

    0 1 Отговор
    Не знам, но аз тия интелекти изобщо не ги различавам. Абсолютно еднакво се държат, еднакви отговори, ,еднакви начини да ти правят мили очички, еднакви оправдания за какво са създадени и за какво служат... И еднакви грешки с еднакви извинения.

    15:48 14.07.2026