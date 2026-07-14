БЕМФ предлага мащабен проект за трансформация на „Марица изток“

Български енергиен и минен форум (БЕМФ) и широк кръг външни консултанти, разработиха реална програма за оптимално решение на проблемите и запазване в експлоатация на всички ресурси, съоръжения и щатния състав на мините и ТЕЦ-овете на комплекса „Марица изток“.

Работещо предложение е предоставено на управляващите и профсъюзните организации. С него ще се запази производствения капацитет на комплекса и дори ще го разшири с нови химически производства. Формата е нов производствен холдинг с участие на няколко независими производители на енергия и химически производства.

Предложението надгражда традиционния модел на въгледобив и производство на електроенергия, като предвижда създаването на интегриран енергийно-химичен комплекс. Чрез съвременни технологии местните лигнитни въглища могат да бъдат използвани като суровина за производство на синтезен газ, водород и химически продукти с висока добавена стойност – амоняк, урея, метанол и други продукти с широко приложение в индустрията и земеделието.

Така комплексът „Марица изток“ може да премине от традиционен въглищно-енергиен модел към нов тип индустриален център, който обхваща цялата производствена верига – от добива на местни суровини до производството на конкурентоспособни крайни продукти.

Възможност за запазване на заетостта и индустриалния потенциал на региона

Сред основните цели на проекта е запазването на висококвалифицираните специалисти и ограничаването на социалните и икономическите рискове, свързани с бъдещата трансформация на въглищния сектор.

Според предварителната концепция реализацията на проекта може да създаде възможност за преквалификация на над 850 енергетици в специалисти и оператори за химическото производство, като същевременно запази ключова част от индустриалната заетост в региона на Стара Загора.

Новият холдинг се предвижда да разполага със собствени високоманеврени генератори, работещи със синтезен газ, с потенциал за производство на над 400 MW електрическа енергия. Това би позволило изграждането на автономен и енергийно независим производствен модел, при който комплексът да намали зависимостта си от колебанията на цените на електроенергията на свободния пазар.

Проектът предвижда привличане на реални чужди инвестиции в модерни технологии, но изисква определени действия от страна на държавните институции за юридическото конституиране на холдинга и организиране на търговете за инвеститори за отделните производства.