Близо 100 000 хуманоидни робота ще бъдат произведени в Китай през 2026 година

Над 1000 компании от областта на изкуствения интелект и роботиката участваха в технологично изложение на Световната конференция по изкуствен интелект в Шанхай. Въпреки номинално глобалния характер на изложението, по-голямата част от изложителите бяха китайски.

Бяха представени големи производители на чипове, включително Alibaba, Huawei, Kunlunxin, Moore Threads, Hygon и други лидери в индустрията. На изложението Alibaba представи чипа Zhenwu M890, съчетан със суперсървъра Panjiu AL128. Zhenwu M890 е ново поколение AI чипове от Pingtou, дъщерно дружество на Alibaba. Той се използва както за обучение на AI, така и за изпълнение на задачи.

„Това е нашият флагмански чип, с междучипова пропускателна способност, достигаща 800 GB/s, а производителността му е три пъти по-висока от тази на Zhenwu 810E, нашия чип от предишно поколение“, каза представител на разработчика. Сървърът Panjiu AL128 е шкаф със 128 микропроцесора Zhenwu M890. Сървърът вече се използва за обучение на усъвършенствани китайски модели с изкуствен интелект Qwen, DeepSeek и Kimi. „Конкуренцията в пространството на чиповете с изкуствен интелект в момента е много интензивна. Все едно сто цъфтящи цветя и сто школи на мисълта, конкуриращи се в китайския технологичен сектор. Китайските компании се конкурират не само помежду си, но и със световните лидери в индустрията“, отбеляза представител на Alibaba.

Huawei представи на изложението суперсървъра Atlas 950 SuperPoD, който е обявен за най-големия в света. Той е оборудван с 1024 чипа Huawei Ascend, с пропускателна способност на невронни процесори (NPU) от терабайтов клас и ултраниска латентност от 3 μs.

Разработчикът на изкуствен интелект Zhipu AI демонстрира своя флагмански широкомащабен езиков модел с отворен код, GLM-5.2, който се отличава с производителност, сравнима с водещите световни модели. Както обясни представител на компанията на щанда, силно конкурентната среда от десетки разработчици е движеща сила за бързото развитие на индустрията за изкуствен интелект. „Когато една китайска компания пусне актуализация на своя флагмански модел, лидерството ѝ в класацията може да продължи от няколко седмици до няколко дни, тъй като друга компания скоро пусне своя флагмански модел, надминавайки конкурентите си по определени параметри“, обясни репортер на щанда.

Производство на 100 000 робота годишно

Част от изложбата е посветена на роботиката, базирана на изкуствен интелект, и тук също е очевидна ожесточена конкуренция, която тласка разработчиците към иновации. Десетки китайски компании представиха своите индустриални и хуманоидни роботи, както и роботизирани манипулатори. Бяха изложени и концептуални модели на роботи, включително триметровия пилотиран робот Unitree GD01, оборудван с кабина с човешки размери, и роботизираният кон DaxAI с полезен товар от 300 кг.

Отличителна черта на изложбата бяха прототипи на роботи, които помагат в домакинската работа. Тези роботи могат да разпознават предмети, да ги търсят в затворени пространства, да ги хващат с ръце и да ги носят до желаното място. Те обаче изпълняват такива задачи с изключително ниски скорости. Например, на робот, стоящ близо до дивана, му е нужна около една минута, за да вземе детска играчка и да я постави в кутия на метър разстояние.

Представител на SpiritAI обясни, че в момента роботите се учат да извършват домакинска работа в лабораторна обстановка, но значителен напредък и експериментално приложение в редица сценарии за домакинска работа може да се очаква в рамките на пет години. Според него конкуренцията е движеща сила за развитието на индустрията, но разработчиците са изправени пред високи разходи на фона на несигурните перспективи за използването на хуманоидни роботи и търсенето им.

Според плана на китайските власти, обемът на производство на хуманоидни роботи в Китай ще достигне 100 000 бройки до 2025 г.