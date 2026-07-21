Beoing няма как да представи нов самолет преди 2030 година

Американската компания Boeing планира да се съсредоточи върху производството на самолета 737 и може да не пусне на пазара теснофюзелажен самолет от следващо поколение до края на следващото десетилетие. Главният изпълнителен директор на Boeing Кели Ортберг заяви това в интервю за аг. Bloomberg.

„Пазарът ще ни каже кога е подходящият момент. Дали е краят на следващото десетилетие - ще видим“, каза той.

Според Ортберг, компанията „ще се нуждае от още няколко години“, за да увеличи производството на настоящите самолети, както и да „подобри паричния поток и да изплати част от дълга“. „Клиентите искат да видят повишена надеждност в съществуващ продукт - имаме много неизпълнени поръчки“, добави главният изпълнителен директор.

Boeing предприема по-консервативен подход към производството на нови самолети от своя конкурент Airbus. Европейският самолетен гигант заяви, че може да започне разработването на нов модел на своя пътнически самолет A320 още през 30-те години на миналия век. Преди това Airbus изпревари Boeing с пускането на пазара на модернизирания A320, A320neo, принуждавайки американската компания да пусне на пазара обновения Boeing 737 MAX.