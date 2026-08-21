Полша планира да похарчи 5% от БВП за отбрана през 2027-та

Полските власти планират да увеличат разходите за отбрана през 2027 г. до 5% от БВП. Това беше обявено от премиера Доналд Туск, откривайки заседание на кабинета, посветено на изготвянето на бюджета за следващата година.

„Имаме скъпи приоритети. На първо място, сигурността. 5% от бюджета за отбрана е средно два пъти по-висок от този на другите членове на НАТО“, каза Туск. Речта му беше излъчена в социалните медийни канали на полската правителствена канцелария.

За 2026 г. полските власти също са отделили рекордните 200 милиарда злоти (54 млрд. USD), или 4,8% от БВП.