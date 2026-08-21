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Полша планира да похарчи 5% от БВП за отбрана през 2027-та

Полша планира да похарчи 5% от БВП за отбрана през 2027-та

21 Август, 2026 13:53 450 6

  • полша-
  • бюджет-
  • отбрана-
  • бвп-
  • доналд туск

За тази година правителството определи рекордните 554 милиарда долара

Полша планира да похарчи 5% от БВП за отбрана през 2027-та - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полските власти планират да увеличат разходите за отбрана през 2027 г. до 5% от БВП. Това беше обявено от премиера Доналд Туск, откривайки заседание на кабинета, посветено на изготвянето на бюджета за следващата година.

„Имаме скъпи приоритети. На първо място, сигурността. 5% от бюджета за отбрана е средно два пъти по-висок от този на другите членове на НАТО“, каза Туск. Речта му беше излъчена в социалните медийни канали на полската правителствена канцелария.

За 2026 г. полските власти също са отделили рекордните 200 милиарда злоти (54 млрд. USD), или 4,8% от БВП.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман!

    3 2 Отговор
    Това го четем по три пъти на ден!!!

    13:56 21.08.2026

  • 2 Имат пари

    1 0 Отговор
    Угаждат си.

    14:08 21.08.2026

  • 3 хаха

    3 2 Отговор
    "Според данни на статистическата служба на ЕС, Полша е шестата по големина икономика в Европейския съюз. Стойността на БВП на Полша по текущи цени е възлизала на 922,9 милиарда евро през 2025 г., което представлява 4,9% от цялата икономика на ЕС."

    А ориенталската пасмина обитваща земите южно от Румъния къде е?
    ХАХАХА

    Коментиран от #4

    14:16 21.08.2026

  • 4 А ти

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Къде си?

    14:20 21.08.2026

  • 5 Нека

    2 1 Отговор
    харчи докато им дойде акъла !

    14:31 21.08.2026

  • 6 провинциалист

    0 1 Отговор
    ЕнтЕлекта каза: "Средствата се инвестират мащабно в пълна военна модернизация, мащабни оръжейни сделки със САЩ и Южна Корея" - т.е. големият батко прибира "такса спокойствие" от дребните риби и пълни джобчето. Някой вижда ли освен в мащаба разлика спрямо мутренските години у нас?

    14:46 21.08.2026