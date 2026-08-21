Полша планира да похарчи 5% от БВП за отбрана през 2027-та

Полските власти планират да увеличат разходите за отбрана през 2027 г. до 5% от БВП. Това беше обявено от премиера Доналд Туск, откривайки заседание на кабинета, посветено на изготвянето на бюджета за следващата година.
„Имаме скъпи приоритети. На първо място, сигурността. 5% от бюджета за отбрана е средно два пъти по-висок от този на другите членове на НАТО“, каза Туск. Речта му беше излъчена в социалните медийни канали на полската правителствена канцелария.
За 2026 г. полските власти също са отделили рекордните 200 милиарда злоти (54 млрд. USD), или 4,8% от БВП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аман!
13:56 21.08.2026
2 Имат пари
14:08 21.08.2026
3 хаха
А ориенталската пасмина обитваща земите южно от Румъния къде е?
ХАХАХА
Коментиран от #4
14:16 21.08.2026
4 А ти
До коментар #3 от "хаха":Къде си?
14:20 21.08.2026
5 Нека
14:31 21.08.2026
6 провинциалист
14:46 21.08.2026